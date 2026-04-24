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    El Pentágono reitera que atacará a Irán si coloca minas o amenaza el paso en el estrecho de Ormuz

    El jefe del Pentágono afirmó que los comandantes estadounidenses tienen reglas de enfrentamiento “claras”.

    Por 
    Europa Press
    Qué es dónde está y por qué es importante el Estrecho de Ormuz -

    El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, ha reiterado este viernes a las autoridades de Irán de que el Ejército estadounidense abrirá fuego contra sus buques si obstaculizan en tránsito o colocan minas en el estrecho de Ormuz, al considerarlo una violación del alto el fuego decretado por el presidente, Donald Trump, en el contexto de la guerra pese a que el paso estratégico se encuentra de facto cerrado por el bloqueo que ejerce Irán y al que se suma un cierre perimetral del Ejército estadounidense.

    “Si Irán está colocando minas en el agua o amenazando de otro modo al transporte comercial estadounidense o a las fuerzas estadounidenses, dispararemos para destruirlas”, ha avisado Hegseth en una rueda de prensa junto al Estado Mayor del Ejército estadounidense, el general Dan Caine, desde la sede del Pentágono, en la que ha pasado revista a la situación en el golfo Pérsico con el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes.

    De esta forma, ha afirmado que los comandantes estadounidenses tienen reglas de enfrentamiento “claras” y que el Ejército norteamericano va a “destruir cualquier lancha rápida iraní que intente colocar minas en el agua o interrumpir el paso por el estrecho de Ormuz”. “Disparar y matar”, ha resumido sobre las órdenes dadas desde la Casa Blanca.

    Hegseth ha insistido en que Washington mantiene el control “total” sobre el paso de Ormuz y “nada entra, nada sale”. “No solo el bloqueo se está intensificando, sino que además se ha vuelto global. Solo esta semana, incautamos dos aeronaves iraníes. Hemos incautado sus buques sancionados, y confiscaremos más”, ha subrayado, después de detallar que desde el cierre perimetral, la Armada norteamericana ha interceptado 34 buques.

    El jefe del Pentágono ha recalcado que el bloqueo norteamericano “está creciendo y expandiéndose a nivel global”. “El Ejército de Estados Unidos no tiene igual: proyecta poder, niega el paso a los adversarios y protege nuestros intereses en el momento y lugar que elegimos. Nadie navega desde el estrecho de Ormuz sin el permiso de la Marina de Estados Unidos”, ha afirmado.

    A las fuerzas iraníes las ha acusado de actuar como “criminales en alta mar”. “No controlan nada y actúan como piratas, como terroristas”, ha incidido el político estadounidense que ha acusado a Irán de colocar minas “indiscriminadamente” y disparar a buques mercantes en la zona.

    Después de que Irán haya incautado también navíos en la zona, el responsable norteamericano ha incidido en que estos buques no son estadounidenses ni israelíes. “Son simplemente barcos al azar, a los que se acercaron con sus pequeñas lanchas rápidas y dispararon con fusiles AK-47”, ha señalado.

    Más sobre:IránPentágonoOrmuzEstados Unidos

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