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    Política

    Kast reconoce “error por desconocimiento” tras polémico almuerzo en La Moneda con excompañeros

    Fue hace dos días, en un seminario financiero, cuando el Mandatario bromeó por la situación, por la que fue cuestionado y oficiado por Contraloría. Hoy fue más lejos y admitió que se equivocó.

    Por 
    Helen Mora
     
    Rocío Latorre
    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Este viernes el Presidente José Antonio Kast volvió a poner sobre la mesa su polémico almuerzo en el Palacio de La Moneda con excompañeros de universidad.

    Fue hace dos días, en un seminario financiero cuando el Mandatario bromeó por la situación, por la que fue cuestionado y oficiado por Contraloría.

    Hoy, en su participación en el seminario organizado por el Consejo para la Transparencia. reconoció que fue “un error por desconocimiento”.

    Contraloría oficia a La Moneda por almuerzo del Presidente Kast con excompañeros.

    “Nosotros tenemos que buscar que se termine cualquier excusa para no ser transparente (...) al menos en lo que corresponde a nuestro gobierno, es lo que le hemos señalado y solicitado a todos los funcionarios”, dijo en primer lugar.

    “Desde quien habla, que también uno puede cometer errores por desconocimiento, está claro que yo cometí un error por desconocimiento, y no se va a volver a repetir así, no se preocupen. Nadie se puede sentir ahora invitado a almorzar, salvo que sea un acto oficial, pero uno puede enmendar”, agregó sonriendo.

    El reconocimiento del error ya había sido adelantado por La Tercera este miércoles. Según fuentes de Palacio, la controversia que generó el evento se conversó en el comité político que reúne al Presidente con sus ministros. Ahí, de acuerdo a las mismas fuentes, Kast admitió que organizar ese almuerzo fue un error y transmitió que no volvería a repetirlo.

    Con todo, hace casi dos semanas, la Contraloría General de la República (CGR) dio 10 días hábiles a la Presidencia para que responda por el almuerzo que el Presidente Kast brindó en La Moneda a excompañeros de carrera.

    La acción de Contraloría es producto de la solicitud de parlamentarios del Partido Socialista (PS) de fiscalizar la naturaleza y objeto de la actividad, donde el Mandatario celebró junto a excompañeros de Derecho de la Universidad Católica, que habría contado con menú oficial y atención de personal institucional en horario de jornada laboral.

    “Dicho informe deberá ser preparado con intervención de la asesoría jurídica o abogado de esa entidad y, además, deben remitirse todos los antecedentes necesarios para resolver adecuadamente la presentación de que se trata”, sentenciaron.

    Más sobre:José Antonio KastPresidenteContraloríaLa Moneda

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