5 “secretos” revelados en medio de la disputa legal entre Elon Musk y Sam Altman de OpenAI. Fotos: archivo.

El director ejecutivo de empresas como Tesla, Elon Musk, y el CEO de OpenAI, Sam Altman, se encuentran en medio de una disputa legal que los llevará a tribunales el próximo 27 de abril, fecha en la que se seleccionará al jurado.

La instancia, a desarrollarse en un tribunal federal de Oakland, California, buscará resolver un caso en el que el primero demandó al segundo y a otros porque presuntamente se enriquecieron traicionando la misión fundacional de la empresa de inteligencia artificial (IA) .

Cabe recordar que Musk y Altman cofundaron OpenAI en 2015. Sin embargo, el magnate abandonó la empresa en una ruptura conflictiva en 2018 .

La demanda del también director ejecutivo de SpaceX fue presentada originalmente en 2024 y alega que la firma creadora de ChatGPT incumplió sus promesas fundacionales de compartir su tecnología abiertamente con el mundo como laboratorio de investigación de IA sin fines de lucro.

Según Musk, tanto Altman como Greg Brockman, también cofundador de OpenAI, conspiraron para enriquecerse a su costa.

Bajo ese argumento, exige al tribunal que los destituya de sus cargos directivos y que OpenAI recupere su estatus de organización sin fines de lucro .

Desde OpenAI han sugerido que la demanda de Musk solo busca perjudicar a un competidor de su propia empresa de IA, xAI .

5 “secretos” revelados en medio de la disputa legal entre Elon Musk y Sam Altman de OpenAI. Foto: archivo.

El Washington Post consultó a un portavoz de la firma responsable de ChatGPT sobre la situación. Este los remitió a un sitio web de la compañía en el que se publican comentarios sobre la disputa legal.

“Motivado por los celos, el arrepentimiento por haberse alejado de OpenAI y el deseo de sabotear a una empresa de IA competidora, Elon ha pasado años acosando a OpenAI mediante demandas infundadas y ataques públicos”, se lee en un extracto.

El citado periódico también consultó a Musk y su abogado, pero no obtuvo respuesta a sus solicitudes de comentarios.

Cuando consultó a OpenAI sobre la posibilidad de entrevistar a Altman o Brockman, la también responsable de sistemas como Sora se negó.

En medio de la disputa legal, cientos de documentos judiciales y registros reunidos por el tribunal de Oakland y revisados por el Post revelan una serie de “secretos” de Musk, Altman y otras figuras públicas de Silicon Valley .

5 “secretos” revelados en medio de la disputa legal entre Elon Musk y Sam Altman de OpenAI. Foto: archivo.

1. Las supuestas acciones de Elon Musk en Burning Man en 2017

De acuerdo a la revisión del citado periódico, los abogados de OpenAI interrogaron a Musk sobre las actividades que realizó durante el festival Burning Man de 2017, instancia que se desarrolla anualmente en el desierto de Nevada.

Según los representantes legales de la compañía de ChatGPT, la edición de ese año coincidió con el punto álgido de las negociaciones entre él, Altman, Brockman y otros sobre el cambio de estatus de OpenAI como organización sin fines de lucro.

Los abogados de OpenAI han sugerido que Musk podría no recordar con precisión las conversaciones .

En una declaración jurada de septiembre, le preguntaron reiteradamente al CEO de Tesla sobre la “rinotekamina” , una mezcla que suele ser una combinación de la droga alucinógena y anestésica ketamina y estimulantes anfetamínicos.

Musk respondió que no sabía qué era dicha sustancia y que no recordaba haberla consumido . Sin embargo, previamente había reconocido haber consumido ketamina que, según él, fue recetada por un médico para tratar la depresión.

Los abogados del magnate declararon que preguntar sobre Burning Man y drogas durante el juicio sería “incendiario” e “irrelevante”.

Bajo ese argumento, solicitaron al tribunal que no se incluyeran esos temas.

En respuesta, la jueza federal encargada de supervisar el caso, Yvonne Gonzalez Rogers, dictaminó a principios de este año que OpenAI no puede mencionar la ketamina en el tribunal .

No obstante, sí admitió el evento en sí como un tema válido .

En sus palabras: “La asistencia de Musk a Burning Man en 2017 es relevante para la atención que prestó a sus negociaciones con OpenAI, que supuestamente ocurrieron durante el mismo período”.

Aunque afirmó que un “supuesto lapsus de memoria” derivado del consumo de ketamina podría ser relevante para el juicio, detalló que los representantes legales de OpenAI no pudieron presentar las pruebas suficientes para sostener que Musk la había consumido .

2. La presunta “agente secreto” de Elon Musk dentro de OpenAI

Altman afirmó en su declaración que Shivon Zilis , quien ha trabajado en varias de las empresas de Musk y actualmente tiene cuatro hijos con él, actuó como una especie de “consejera de Elon” para OpenAI .

La empresa responsable de ChatGPT asegura que formó parte de su junta directiva entre 2020 y 2023.

Los documentos judiciales revisados por el Post incluyen mensajes de texto en los que ambos parecen discutir cómo Zilis puede entregarle información a Musk desde dentro de la compañía .

En un intercambio correspondiente al 16 de febrero de 2018, ella le escribió: “¿Prefieres que mantenga una relación cercana y amistosa con OpenAI para que la información siga fluyendo o que empiece a distanciarme? La confianza está a punto de ponerse difícil, así que cualquier consejo sobre cómo actuar correctamente contigo será bienvenido”.

Musk le respondió: “Cercana y amistosa, pero vamos a intentar activamente trasladar a tres o cuatro personas de OpenAI a Tesla. Más personas se unirán con el tiempo, pero no las reclutaremos activamente”.

Según sugiere OpenAI, Zilis informaba secretamente a Musk desde dentro de la misma empresa, en beneficio del magnate y en contra de los intereses de la compañía .

Fue en 2022 cuando se reveló públicamente que ambos habían tenido gemelos el año anterior. Hoy tienen cuatro hijos en común y una relación sentimental.

Zilis declaró ante el tribunal que previamente, alrededor de 2016, tuvieron un breve romance.

A principios de este año, la jueza Gonzalez Rogers dictaminó que su vínculo es “de suma importancia para la credibilidad de Zilis y su papel como enlace entre Musk y OpenAI” .

El citado periódico envió una solicitud de comentarios a Zilis. Sin embargo, no fue respondida.

5 “secretos” revelados en medio de la disputa legal entre Elon Musk y Sam Altman de OpenAI. Foto: archivo.

3. Las conversaciones entre Elon Musk y Mark Zuckerberg

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y Elon Musk, han mantenido diferencias públicamente durante años. Incluso, en 2023, acordaron realizar una pelea que finalmente nunca se concretó.

No obstante, registros reunidos en el expediente judicial revelan que el primero se contactó con el segundo en varias oportunidades para ofrecerle ayuda o información .

Un intercambio de mensajes correspondiente al 3 de febrero de 2025 afirma que Zuckerberg le escribió: “Parece que DOGE está progresando. Tengo a nuestros equipos en alerta para eliminar el contenido que difunda información personal o amenace a los miembros de tu equipo. Avísame si hay algo más en lo que pueda ayudarte”.

Al hablar del DOGE, hizo referencia al Departamento de Eficiencia Gubernamental, un organismo creado por la administración del presidente Donald Trump para reducir gastos y recortar regulaciones en el gobierno federal.

Musk fue el elegido por el mandatario para liderar el organismo, en calidad de “empleado especial del gobierno”. Sin embargo, lo abandonó en mayo de 2025, tal como se tenía previsto, luego de una serie de diferencias con el republicano. Poco después, ambos protagonizaron una discusión pública que incluyó una serie de ataques cruzados.

Tras recibir el mensaje de Zuckerberg en febrero de dicho año, Musk le respondió al director ejecutivo de Meta, según el expediente judicial: “¿Te interesa la idea de pujar por la propiedad intelectual de OpenAI conmigo y otros?”.

Zuckerberg le contestó: “¿Quieres que lo hablemos en directo?”.

Cuando el Post se contactó con un portavoz de Meta, este declinó hacer comentarios en nombre de la firma o de su director ejecutivo.

4. Los comentarios de Elon Musk sobre Jeff Bezos

En un intercambio de mensajes entre Musk y Altman correspondiente a 2016, el primero le comentó que prefería que OpenAI dependiera de la capacidad de procesamiento de Microsoft en lugar de la de Amazon, ya que creía que su presidente ejecutivo, Jeff Bezos , era “un poco idiota” .

“No estoy seguro de que le guste (y) que le sea favorable, porque tiene una empresa de cohetes (Blue Origin) que compite con la mía (SpaceX)”, escribió.

Finalmente, OpenAI optó por Microsoft, firma que también es inversora clave en la creadora de ChatGPT y que fue incluida en la demanda de Musk .

El citado periódico consultó a un portavoz de Bezos sobre la situación. Sin embargo, declinó hacer declaraciones.

Por su parte, un representante de Microsoft remitió a un documento judicial que afirmaba que las inversiones de la compañía en OpenAI “ayudaron a financiar una de las organizaciones sin fines de lucro más grandes del mundo” y “fueron necesarias para que OpenAI pudiera cumplir su misión”. Rechazó hacer declaraciones sobre los comentarios de Musk en el intercambio de mensajes con Altman.

5. El diario secreto de Greg Brockman

Un extracto del diario personal de Brockman, quien comenzó como director de tecnología de OpenAI y hoy es su presidente, sugiere que en un momento se preguntó si debía alinearse con Musk o Altman durante la disputa por el control de la compañía .

“¡Qué potencial! Esta es la única oportunidad que tenemos de librarnos de Elon. ¿Es él el ‘líder glorioso que yo elegiría? Realmente tenemos una oportunidad de lograrlo. ¿Qué me llevará financieramente a alcanzar los mil millones de dólares?”, se lee en el documento, según la revisión.

Musk sugiere que Brockman reveló en 2017 su deseo de obtener beneficios personales de la entonces organización sin fines de lucro .

En su declaración, el actual presidente de OpenAI afirmó haber escrito ese extracto mientras reflexionaba sobre qué lo motivaría financieramente si la compañía se convertía en una empresa con fines de lucro .

Asimismo, manifestó que su principal motivación seguía siendo asegurar la continuidad de la misión de la firma de IA.

En una publicación en X realizada a principios de este año, Brockman escribió: “Tengo un gran respeto por Elon, pero la forma en que seleccionó fragmentos de mi diario personal es más que deshonesta” .