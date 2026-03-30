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    “Un ejército de robots”: el plan de Elon Musk para “terminar” con el trabajo humano y la pobreza

    Elon Musk quiere crear un ejército de robots humanoides para reemplazar el trabajo humano, eliminar la pobreza y volver opcionales los empleos. Este es su ambicioso plan.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    “Un ejército de robots”: el plan de Elon Musk para terminar con el trabajo humano y la pobreza. Foto: Referencial/IA.

    El magnate de la tecnología Elon Musk está en búsqueda de implementar un utópico plan: crear un ejército de miles de millones de robots que puedan realizar todo el trabajo humano, para así “eliminar la pobreza” y que los empleos sean “opcionales” para los trabajadores de carne y hueso.

    Medios estadounidenses como el Washington Post han asegurado que esta es la nueva misión que se propuso el creador de Tesla y propietario de X.

    Su visión es crear una red gigante de robots humanoides y vehículos autónomos, todos alimentados por la energía solar y que tengan la capacidad de proporcionar recursos ilimitados.

    Para conseguirlo, estaría reestructurando todas las empresas que tiene en su poder. Entre ellas, Tesla, que ya no está enfocada en producir autos eléctricos de lujo, sino una nueva línea de humanoides capaces de hacer labores humanas con facilidad.

    Esto es lo que se sabe hasta ahora.

    “Un ejército de robots”: el plan de Elon Musk para terminar con el trabajo humano y la pobreza

    El plan de Elon Musk para crear un ejército de robots

    Musk es un hombre ambicioso. Anteriormente, había expresado su deseo de colonizar Marte, pero su nuevo proyecto está centrado en hacer del planeta Tierra un lugar completamente automatizado por la tecnología y la inteligencia artificial.

    Así, construiría un mundo “de asombrosa abundancia”.

    Según el Post, el magnate ha reclutado a distintos perfiles de trabajadores de la industria tecnológica para enfocarse en hacer robots humanoides —bautizados como Optimus— que tengan las mismas capacidades y rangos de movimientos de la mano humana.

    Su plan se resume en crear robots que luzcan y se muevan como personas, pero que encarnen la inteligencia artificial para poder realizar los trabajos que la actual IA no puede hacer en el mundo físico.

    El interés de los empresarios en robots humanoides

    Al igual que Elon Musk, hay más firmas que están invirtiendo en robots humanoides. En Silicon Valley ya resuena el concepto de “IA física” desde hace un tiempo.

    Entre ellos, destacan tres gigantes empresas: Amazon de Jeff Bezos, Nvidia de Jensen Huang y Atoms, la firma emergente del cofundador de Uber, Travis Kalanick.

    El común denominador entre todos es lograr que la IA esté presente de forma física y que pueda hacer trabajos manuales, pesados y automatizados. Y el gran plus, según algunos análisis, es que estos robots no recibirían un salario: solo se invertiría en su producción y mantenimiento.

    Y aunque el plan de Musk, con los robots humanoides, es que el trabajo humano sea “opcional” y que todas las personas sean “increíblemente ricas”, su visión genera incomodidad y dudas, sobre todo por cómo podría funcionar el mundo y las sociedades si el día de mañana todos los empleos fueran reemplazados por la IA.

    Pero el magnate se mantiene optimista. En la cuenta oficial de Optimus, aseguraron que estos robots humanoides “serán el producto más grande jamás creado. Si eres un experto en IA, ingeniería o fabricación y quieres construirlo, ¡únete a nosotros!”.

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