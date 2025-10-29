SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Tendencias

Uber prepara flota de 100.000 robotaxis con tecnología de Nvidia

El plan de expansión fue fijado para 2027 y creará una “fábrica de datos” para entrenar y validar modelos de IA.

Alejandro JofréPor 
Alejandro Jofré
Uber prepara flota de 100.000 robotaxis con tecnología de Nvidia Tendencias / La Tercera

Uber reveló un ambicioso plan para desplegar una flota de 100.000 vehículos autónomos, mejor conocidos como robotaxis e impulsados por tecnología de Nvidia.

La alianza estratégica busca aumentar la disponibilidad de vehículos autónomos en la plataforma de transporte de pasajeros y, con el tiempo, reducir significativamente los costos de su operación.

El fabricante de automóviles con sede en Países Bajos, Stellantis NV, será una de las primeras firmas en unirse, en colaboración con Foxconn para la integración de hardware, comprometiéndose a suministrar un mínimo de 5.000 robotaxis con tecnología Nvidia para las operaciones de Uber, tanto en Estados Unidos como a nivel global.

Por su lado, Uber asumirá la gestión de la flota autónoma, lo que incluirá la asistencia remota, carga de los vehículos, mantenimiento y atención al cliente.

Qué son los robotaxis

La razón de ser de los vehículos autónomos es reducir los costos operativos del transporte (al eliminar el salario del conductor), aumentar la seguridad (al reducir el error humano) y ofrecer un servicio disponible 24/7.

Actualmente firmas como Waymo, Baidu, WeRide y Motional operan flotas de robotaxis en ciudades de Estados Unidos y China.

Un robotaxi Waymo conduciendo de manera autónoma por San Francisco, Estados Unidos Tendencias / La Tercera

Las principales características de estos vehículos son su autonomía total gracias a que cuentan con tecnología avanzada, como inteligencia artificial (IA), LiDAR (sensores láser), cámaras, radares y GPS. Todo esto les permite navegar por calles, detectar obstáculos (otros autos, peatones, animales y ciclistas), obedecer las señales de tránsito y llevar a los pasajeros a su destino de forma segura sin intervención humana.

Y que operan bajo demanda, al igual que con las aplicaciones de transporte actuales, de manera que los usuarios solicitan un viaje a través de una aplicación en su smartphone. El robotaxi más cercano acude al punto de recogida y lleva al pasajero al destino seleccionado.

Fábrica de datos para robotaxis

El anuncio de la alianza entre Nvidia y Uber fue realizado en la conferencia GTC de la empresa de tecnología, donde se dio a conocer que ambas compañías crearán una “fábrica de datos para robotaxis”.

Según detalla Bloomberg, Uber recopilará más de tres millones de horas de datos de conducción específicos para entrenar y validar modelos de IA. Y Nvidia proporcionará los procesadores, modelos de IA y herramientas de simulación para gestionar estos datos, buscando acortar el camino hacia una implementación rentable de los vehículos autónomos.

Lee también:

Más sobre:NvidiaUberTecnologíaInteligencia artificialRobotaxisVehículos autónomosTransporteStellantis NVFoxconnEstados UnidosLiDARGTCAutonomíaWaymoBaiduWeRideMotionalLa Tercera

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cómo es la tecnología de misiles que Rusia utiliza para enviar un nuevo mensaje a Occidente, según analistas

“Yo hubiese sido más dura”: Rincón desdramatiza dichos de jefe de campaña de Matthei contra el gobierno

Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

La ONU se declara “horrorizada” por la operación policial con más de 60 muertos en Río de Janeiro

Nvidia está en otro nivel y su valor no tiene precedentes

De Saloon celebra su nuevo disco con presentación gratuita en el Metro de Santiago

Lo más leído

1.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

2.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

3.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

4.
Contraloría cuestiona registro contable del FES y expertos ven efectos sobre cumplimiento de metas fiscales

Contraloría cuestiona registro contable del FES y expertos ven efectos sobre cumplimiento de metas fiscales

5.
Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Servicios

Temblor hoy, miércoles 29 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 29 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Emiten aviso por marejadas que afectarán a diez regiones: revisa los sectores afectados

Emiten aviso por marejadas que afectarán a diez regiones: revisa los sectores afectados

Estos son los horarios y rutas que tendrán peaje a luca por el fin de semana largo

Estos son los horarios y rutas que tendrán peaje a luca por el fin de semana largo

“Yo hubiese sido más dura”: Rincón desdramatiza dichos de jefe de campaña de Matthei contra el gobierno
Chile

“Yo hubiese sido más dura”: Rincón desdramatiza dichos de jefe de campaña de Matthei contra el gobierno

Ministra Vallejo responde a calificativo de “atorrantes”: “Se llegó al nivel más bajo del debate público”

Un motociclista fallecido deja accidente de tránsito en Quilicura: segundo involucrado se habría dado a la fuga

Nvidia está en otro nivel y su valor no tiene precedentes
Negocios

Nvidia está en otro nivel y su valor no tiene precedentes

Ganancias del Banco Santander suben a nivel récord entre enero septiembre

Hacienda separa la reforma tributaria: ingresa nuevo proyecto para postergar reavalúo de propiedades y reformular el Fondo Común Municipal

Uber prepara flota de 100.000 robotaxis con tecnología de Nvidia
Tendencias

Uber prepara flota de 100.000 robotaxis con tecnología de Nvidia

Cómo es la tecnología de misiles que Rusia utiliza para enviar un nuevo mensaje a Occidente, según analistas

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Esteban Pavez se lanza contra Fernando Ortiz tras ser borrado de la citación de Colo Colo
El Deportivo

Esteban Pavez se lanza contra Fernando Ortiz tras ser borrado de la citación de Colo Colo

Consternación en Milán: arquero del Inter atropella y mata a una persona

Polémica en Brasil: Maracaná sale a la venta por US$ 370 millones

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago
Finde

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

De Saloon celebra su nuevo disco con presentación gratuita en el Metro de Santiago
Cultura y entretención

De Saloon celebra su nuevo disco con presentación gratuita en el Metro de Santiago

Cuando Héctor Noguera reformó al Chacal de Nahueltoro

Ministros llegan al velorio de Héctor Noguera en el Campus Oriente: “Muchos vemos en él un maestro que hoy día parte”

La ONU se declara “horrorizada” por la operación policial con más de 60 muertos en Río de Janeiro
Mundo

La ONU se declara “horrorizada” por la operación policial con más de 60 muertos en Río de Janeiro

Rusia insta a Estados Unidos a “respetar la ley” con su actividad militar cerca de Venezuela

Israel anuncia la reactivación del alto el fuego tras unos ataques que dejan más de cien muertos en Gaza

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal