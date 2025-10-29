Uber prepara flota de 100.000 robotaxis con tecnología de Nvidia

Uber reveló un ambicioso plan para desplegar una flota de 100.000 vehículos autónomos, mejor conocidos como robotaxis e impulsados por tecnología de Nvidia.

La alianza estratégica busca aumentar la disponibilidad de vehículos autónomos en la plataforma de transporte de pasajeros y, con el tiempo, reducir significativamente los costos de su operación.

El fabricante de automóviles con sede en Países Bajos, Stellantis NV, será una de las primeras firmas en unirse, en colaboración con Foxconn para la integración de hardware, comprometiéndose a suministrar un mínimo de 5.000 robotaxis con tecnología Nvidia para las operaciones de Uber, tanto en Estados Unidos como a nivel global .

Por su lado, Uber asumirá la gestión de la flota autónoma, lo que incluirá la asistencia remota, carga de los vehículos, mantenimiento y atención al cliente.

Qué son los robotaxis

La razón de ser de los vehículos autónomos es reducir los costos operativos del transporte (al eliminar el salario del conductor), aumentar la seguridad (al reducir el error humano) y ofrecer un servicio disponible 24/7 .

Actualmente firmas como Waymo, Baidu, WeRide y Motional operan flotas de robotaxis en ciudades de Estados Unidos y China.

Un robotaxi Waymo conduciendo de manera autónoma por San Francisco, Estados Unidos Tendencias / La Tercera

Las principales características de estos vehículos son su autonomía total gracias a que cuentan con tecnología avanzada , como inteligencia artificial (IA), LiDAR (sensores láser), cámaras, radares y GPS. Todo esto les permite navegar por calles, detectar obstáculos (otros autos, peatones, animales y ciclistas), obedecer las señales de tránsito y llevar a los pasajeros a su destino de forma segura sin intervención humana.

Y que operan bajo demanda, al igual que con las aplicaciones de transporte actuales, de manera que los usuarios solicitan un viaje a través de una aplicación en su smartphone. El robotaxi más cercano acude al punto de recogida y lleva al pasajero al destino seleccionado.

Fábrica de datos para robotaxis

El anuncio de la alianza entre Nvidia y Uber fue realizado en la conferencia GTC de la empresa de tecnología, donde se dio a conocer que ambas compañías crearán una “fábrica de datos para robotaxis” .