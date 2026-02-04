SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Tecnología

    Inteligencia artificial: qué hay detrás de la integración vertical entre SpaceX y xAI

    Elon Musk estaría orquestando una fusión entre su compañía aeroespacial y su startup de IA. ¿El objetivo? Compartir la inmensa capacidad de cómputo necesaria para entrenar a Grok y controlar el futuro de la tecnología del momento.

    Alejandro JofréPor 
    Alejandro Jofré
    Inteligencia artificial: qué hay detrás de la integración vertical entre SpaceX y xAI

    Si pensábamos que la compra de Twitter (ahora X) era el movimiento final en el tablero de ajedrez de Elon Musk, estábamos equivocados. Según un reporte del NYTimes, el hombre más rico del mundo está cocinando una reestructuración en sus negocios.

    Se trata de una integración profunda entre SpaceX y xAI.

    A primera vista, el movimiento -reportado por TechBuzz- es raro. ¿Qué tiene que ver la empresa que lanza los cohetes Starship con la startup responsable del chatbot Grok?

    La respuesta, como suele suceder en 2026, se resume en dos palabras: chips y energía.

    Un matrimonio de conveniencia

    Inteligencia artificial: qué hay detrás de la integración vertical entre SpaceX y xAI Tendencias / La Tercera

    La lógica detrás de esta operación, que aún se discute a puertas cerradas, radica en la infraestructura.

    Por un lado, xAI necesita desesperadamente acceso a capacidades masivas de cómputo para entrenar sus modelos de lenguaje y competir contra los gigantes de OpenAI (ChatGPT), Google (Gemini) y Anthropic (Claude).

    Por su parte, SpaceX no solo tiene el capital y la valoración astronómica para respaldar estas inversiones, sino que ya está construyendo y gestionando centros de datos masivos.

    Un ejemplo claro es el superordenador “Colossus” en Memphis, equipado con miles de GPUs Nvidia H100, que actualmente sirve tanto para las simulaciones de vuelo de los cohetes como para el entrenamiento de la IA.

    Bajo este plan, xAI podría aprovechar la tesorería y la destreza logística de SpaceX, mientras que la compañía aeroespacial integraría una inteligencia artificial de vanguardia para optimizar desde la constelación de satélites Starlink hasta los complejos cálculos de trayectoria para llegar a Marte.

    El conflicto de intereses en la mesa

    Sin embargo, no todo son buenas noticias para el ecosistema financiero. Esta movida levanta serias dudas sobre la gobernanza corporativa en el “Musk-verso”.

    Ya hemos visto tensiones previas cuando Musk admitió haber desviado envíos de chips de inteligencia artificial -originalmente destinados a Tesla- hacia xAI y X.

    Una fusión entre SpaceX (una empresa privada) y xAI (otra privada) podría diluir aún más las líneas divisorias, dejando a los inversionistas de Tesla preguntándose si el fabricante de autos eléctricos está perdiendo su lugar como la joya tecnológica de la corona en favor de este nuevo gigante híbrido.

    La carrera por la AGI

    Expertos apuntan la maniobra como una respuesta a la consolidación de sus rivales. OpenAI tiene el respaldo casi ilimitado de Microsoft. Anthropic cuenta con la billetera de Amazon. Musk, fiel a su estilo, parece decidido a no depender de terceros.

    Al fusionar la capacidad industrial y logística de SpaceX con el cerebro digital de xAI, el magnate estaría creando una entidad verticalmente integrada capaz de desarrollar una Inteligencia Artificial General (AGI) sin tener que pedirle permiso (ni servidores) a nadie.

    Lee también:

    Más sobre:Inteligencia artificialxAISpaceXGrokElon MuskIA generativaXStarshipTeslaColossusAI competitionInteligencia Artificial GeneralTecnologíaChips

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo

    Ministra Lobos insta a parlamentarios a despachar proyecto de sala cuna en primera semana de marzo

    El Banco Central estimó que era “plausible” bajar la tasa de interés en la última reunión de política monetaria

    El salto tecnológico del fútbol chileno: cámaras Super Slow Motion y producción remota para revolucionar las transmisiones en 2026

    “¿Qué pretenden?“: Vallejo endurece el tono en medio de cruces con futuro gobierno de Kast por nominación de Bachelet a la ONU

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Lo más leído

    1.
    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    2.
    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    3.
    La operación retorno de Sonos: prometen una oleada de nuevos productos para borrar el trauma de su app

    La operación retorno de Sonos: prometen una oleada de nuevos productos para borrar el trauma de su app

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    Estos son los mejores teléfonos flagship de 2025

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 4 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 4 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo empieza el horario de invierno en Chile?

    Ministra Lobos insta a parlamentarios a despachar proyecto de sala cuna en primera semana de marzo
    Chile

    Ministra Lobos insta a parlamentarios a despachar proyecto de sala cuna en primera semana de marzo

    “¿Qué pretenden?“: Vallejo endurece el tono en medio de cruces con futuro gobierno de Kast por nominación de Bachelet a la ONU

    Tensión tras operativos en Meiggs: comerciantes informales intentaron reinstalar toldos y enfrentaron a Carabineros

    El Banco Central estimó que era “plausible” bajar la tasa de interés en la última reunión de política monetaria
    Negocios

    El Banco Central estimó que era “plausible” bajar la tasa de interés en la última reunión de política monetaria

    Santander compra un banco en Estados Unidos por un poco más de US$12 mil millones

    Latam Airlines vuelve a obtener resultados históricos en 2025, con ganancias de más de US$1.400 millones

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU
    Tendencias

    Qué se sabe del dron de Irán que fue derribado tras acercarse al portaaviones USS Abraham Lincoln de EEUU

    “Funcionalidad y elegancia”: cómo se diseñaron los uniformes del Team Chile para la ceremonia de los JJ.OO. de Invierno

    En qué comunas de la Región Metropolitana caerá lluvia hoy, según el tiempo

    “No hay que regalar oportunidades”: Tapia, Rozental y Neira entregan receta para el Fútbol Joven y critican regla Sub 21
    El Deportivo

    “No hay que regalar oportunidades”: Tapia, Rozental y Neira entregan receta para el Fútbol Joven y critican regla Sub 21

    Los grandes tropiezan, Coquimbo pierde el invicto y la violencia se impone: lo que dejó la Fecha 1 de la Liga de Primera

    Luto en el surf chileno: fallece destacado deportista tras accidente de tránsito en La Serena

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo
    Tecnología

    A la espera de GTA VI: 7 joyas de mundo abierto disponibles en PlayStation Plus para jugar ahora mismo

    El salto tecnológico del fútbol chileno: cámaras Super Slow Motion y producción remota para revolucionar las transmisiones en 2026

    Nos acercamos al fin de la “era del PC” (y todos sabemos de quién es la culpa)

    Cuando Dinamarca vendió su territorio caribeño a Estados Unidos: la historia detrás de una transacción olvidada
    Cultura y entretención

    Cuando Dinamarca vendió su territorio caribeño a Estados Unidos: la historia detrás de una transacción olvidada

    Desde Joaquin Phoenix hasta el Dalai Lama: personas fuera del rubro musical que han ganado un Grammy

    El regreso de Cabo de Miedo: anuncian debut de la serie con Amy Adams y Javier Bardem

    Petro afirma que Trump descartó el uso de sanciones tras reunión clave en la Casa Blanca
    Mundo

    Petro afirma que Trump descartó el uso de sanciones tras reunión clave en la Casa Blanca

    El representante republicano que logró que los Clinton testifiquen ante el Congreso por el caso Epstein

    “Gustavo. Un gran Honor. Amor a Colombia”: Los detalles del cara a cara de Trump y Petro en la Casa Blanca

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca
    Paula

    Dip de queso de cabra con tomate deshidratado y albahaca

    Hablemos de amor: mi abuelo me escogió

    La realidad del aborto espontáneo: una conversación que debemos naturalizar