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    Kaiser sostiene reunión con Alvarado y refuerza apoyo del PNL a megarreforma: “Ese malentendido está completamente superado”

    "Los ocho votos del Partido Nacional Libertario en materia de lo que es la idea de legislar siempre han estado", enfatizó el exdiputado, en una semana que la colectividad mostró su molestia al Ejecutivo por considerar que fueron marginados de las negociaciones del proyecto ingresado esta semana.

    Por 
    Joaquín Barrientos
     
    Rocío Latorre
    Kaiser sostiene reunión con Alvarado y refuerza apoyo del PNL a megarreforma: “Ese malentendido está completamente superado” SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, sostuvo la mañana de este viernes una reunión con el ministro de Interior, Claudio Alvarado, en la que se habrían abordado, entre otras materias, las diferencias de la colectividad con el proyecto de megarreforma presentado por el gobierno de José Antonio Kast esta semana.

    Esto se da luego que en la Cámara de Diputados ocurriera un desmarque de la bancada libertaria en parte de la votación del proyecto. Concretamente, respecto a la idea de legislar la iniciativa solamente en la Comisión de Hacienda, la que terminó por ser rechazada por 68 votos a favor y 70 en contra.

    Durante la votación varios de sus parlamentarios se ausentaron en señal de protesta por considerar que habían sido marginados de las negociaciones y también por el realce al rol que sostuvo el Partido de la Gente por iniciativas que el PNL considera habrían sido solicitadas también por ellos.

    Si hubo algún momento un malentendido, ese malentendido está completamente superado”, enfatizó Kaiser en un punto de prensa posterior a la reunión con el representante del Ejecutivo.

    Los ocho votos del Partido Nacional Libertario en materia de lo que es la idea de legislar siempre han estado. Hay cierto temas en materia puntual, temas puntuales, donde tenemos visiones quizás un poco distintas, pero eso es un tema que vamos a seguir conversando”, agregó al respecto.

    Durante el punto de prensa, Kaiser detalló que aunque han mantenido conversaciones con el Ejecutivo, finalmente se generó “una pequeña desinteligencia en materia comunicacional”.

    Nosotros estábamos discutiendo, por ejemplo, el tema de las pymes, también con el Ejecutivo. Creo que eso fue lo que generó en algún momento molestia dentro de nuestra bancada, que haya parecido como si esto fuese solamente una demanda de otra formación política, siendo que nosotros estábamos también trabajando sobre el mismo tema", detalló sobre la situación con el PDG.

    Se espera que el presidente del PNL también tenga una reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en la que conversarían sobre los detalles más duros de la iniciativa.

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