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    Documentos quedaron en el vehículo cuando huyó: carabinero detenido quiso encubrir choque denunciando robo del automóvil

    "Obviamente pasé en verde y vienen estos chicos, estos cinco delincuentes y me chocan", contó el conductor de un servicio de aplicación al que impactaron. Su pasajera está en riesgo vital.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Foto: X @cbsantiago

    Una mujer, pasajera de un servicio de taxi por aplicación, permanece en riesgo vital tras salir eyectada del vehículo por una colisión registrada durante la madrugada, pocos minutos después de las 3.00 horas de este viernes, en la intersección de Tarapacá y San Francisco, en el centro de Santiago.

    Otro automóvil particular, conducido por un funcionario de la 4° Comisaría de Carabineros de Santiago, no respetó un semáforo en la intersección e impactó contra el vehículo de aplicación.

    El conductor responsable del choque y los otros cuatro ocupantes del vehículo que él manejaba escaparon del lugar corriendo.

    “Cinco delincuentes”

    En declaraciones a 24 Horas de TVN, el joven que conducía el vehículo de aplicación explicó lo ocurrido.

    “Obviamente pasé en verde y vienen estos chicos, estos cinco delincuentes y me chocan de forma fuerte, pasando en rojo y me doy como tres vueltas. La chica sale disparada”, contó.

    El conductor dijo que alcanzó a notar que los sujetos que escaparon iban en estado de ebriedad.

    “Venían con alcohol, encontraron también marihuana y no sé qué, alcohol también parece que encontraron”, afirmó.

    Llegó a denunciar robo a comisaría

    Tras huir, el dueño del auto que chocó al taxi de aplicación llegó a una comisaría de Carabineros en San Miguel con la intención de denunciar que le habían robado el vehículo.

    “En principio realiza una denuncia por el posible robo de su vehículo, pero con las diligencias que nosotros realizamos durante la mañana, trabajando desde la madrugada, se pudo acreditar que eso no era verdad y que él efectivamente era la persona que conducía el vehículo”, explicó el fiscal de flagrancia de la Fiscalía Centro Norte, Felipe Olivari.

    El persecutor precisó que el sujeto fue detenido “por un delito de conducción en estado de ebriedad, por ahora con resultados de lesiones graves, y también por el delito del artículo 195 de la Ley de Tránsito que, en términos simples, es darse a la fuga en todo accidente en que se produzcan lesiones”.

    El fiscal defendió el trabajo que está realizando personal especializado del OS-9 de Carabineros para aclarar los hechos.

    “Las diligencias se realizaron de manera profesional por el Departamento OS-9, que es un departamento que está especializado en investigaciones de delitos complejos. Y tenemos toda la evidencia como para que esta persona fuera detenida en flagrancia. Hay un video que es clarísimo, que concuerda en su vestimenta, que se ve cuando desciende del vehículo. Y por lo tanto, por ahora, todas las diligencias están a cargo de Carabineros", indicó.

    El fiscal contó que el vehículo está a nombre del imputado en su interior encontraron documentos a su nombre.

    “Fue uno de los primeros indicios”, explicó.

    Se presume que los otros ocupantes del vehículo serían también carabineros.

    Más sobre:PolicialCarabinerosFiscalía Centro NorteUber

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