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    Detienen por manejo en estado de ebriedad a carabinero que chocó y huyó dejando a mujer en riesgo vital en Santiago

    "Todavía no lo tenemos confirmado, pero obviamente una de las hipótesis y líneas investigativas que tenemos es que los que lo acompañaban, por lo menos parte de ellos o todos, también eran funcionarios de Carabineros”, indicó el fiscal Felipe Olivari.

     
    Imagen referencial, de archivo SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La Fiscalía Centro Norte confirmó la detención de un funcionario de Carabineros que manejaba el automóvil que chocó la madrugada de este viernes en el centro de Santiago y escapó junto al resto de ocupantes del vehículo.

    El hecho ocurrió en la intersección de Tarapacá con San Francisco e involucró al automóvil particular que manejaba el funcionario policial y a un vehículo de aplicación.

    Una mujer que iba de pasajera en ese segundo vehículo fue eyectada por la colisión y permanece en estado grave en el Hospital de Urgencia Asistencia Pública.

    El fiscal Felipe Olivari precisó que el hecho tuvo lugar cerca de las 3.10 de la madrugada.

    “Hay una colisión entre dos vehículos. Lamentablemente una víctima, una pasajera de un conductor de Uber, sale eyectada por la ventana a producto de este choque y actualmente se encuentra en riesgo vital en la Posta Central”, informó.

    El persecutor detalló que se realizaron diligencias investigativas que están todavía en desarrollo y confirmó la detención del carabinero que conducía el vehículo que provocó la colisión.

    “Él está detenido en estos momentos por un delito de conducción en estado de ebriedad, por ahora con resultados de lesiones graves, y también por el delito del artículo 195 de la Ley de Tránsito que, en términos simples, es darse a la fuga en todo accidente en que se produzcan lesiones”, puntualizó.

    El uniformado apresado es funcionario de la 4° Comisaría de Carabineros de Santiago.

    Respecto a que el resto de los ocupantes serían también miembros de la policía uniformada, Olivarí ni lo descartó.

    “Son diligencias que están en desarrollo. Todavía no lo tenemos confirmado, pero obviamente una de las hipótesis y líneas investigativas que tenemos es que los que lo acompañaban, por lo menos parte de ellos o todos, también eran funcionarios de Carabineros”, indicó

    Más sobre:PolicialCarabineros

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