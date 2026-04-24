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    “Tolerancia cero”: Steinert y jefe de zona de Carabineros condenan actuar de uniformado detenido por chocar ebrio y huir

    "Nosotros no avalamos ese tipo de conducta", recalcó el general Manuel Cifuentes. La secretaria de Estado, en tanto, aseguró que “estos son casos excepcionales”.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El jefe de la Zona Metropolitana de Carabineros, general inspector Manuel Cifuentes, condenó el actuar del funcionario policial que fue detenido este viernes tras chocar su vehículo particular y escapar del lugar de los hechos dejando a una mujer en riesgo vital por la colisión.

    “Hasta el momento nosotros tenemos los indicios relativamente ciertos de la participación de un carabinero en este accidente de tránsito. Hasta el momento también tenemos certeza de que la Fiscalía estaría disponiendo de que pase a control de detención. Es importante señalar que con toda claridad y toda transparencia nosotros no avalamos ese tipo de conducta”, manifestó durante un operativo masivo en la Vega Central la mañana de este viernes.

    La autoridad policial recalcó que “ese carabinero tendrá que responder a la justicia por su conducta penal”.

    “Nosotros desde la perspectiva administrativa, una vez que hayan antecedentes plausibles, tomaremos las medidas más drásticas”, agregó.

    Por su parte, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, aseguró que “estos son casos excepcionales”.

    “No abarcan a la institucionalidad, son situaciones que involucran a personas determinadas. Dicho eso: tolerancia cero Una vez que se determinen las responsabilidades por el Ministerio Público, los tribunales de justicia, pero el Ministerio de Seguridad tiene tolerancia cero”,

    Más sobre:PolicialCarabinerosTrinidad Steinert

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