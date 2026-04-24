Viaje a los 90: así se hizo Cuerpo Celeste, uno de los filmes chilenos más emotivos del último año

Nayra Ilic García fue una adolescente a inicios de los años 90. Aunque nació en Santiago, la cineasta nacional creció en El Salvador debido a obligaciones laborales de su familia, por lo que gran parte de sus recuerdos de juventud están ligados a esa zona de la Región de Atacama.

Esa biografía tiñó su segundo largometraje como directora, Cuerpo Celeste, una historia que transcurre en Caldera, a unas tres horas en auto de El Salvador. Allí presenta a Celeste (Helen Mrugalski) y sus padres, Alonso (Néstor Cantillana) y Consuelo (Daniela Ramírez). Los tres, en compañía de una familia amiga, se instalan en un camping a disfrutar del verano, del mar y de los días soleados.

Ilic propone una inmersión en una etapa de vida y en una época particulares. “Me llamaba la atención contar la historia de una adolescente en los 90 no sólo porque hay un contraste importante con las y los adolescentes de hoy, sino porque este periodo de transición de dictadura a democracia tuvo algo de un coming of age a nivel país”, indica a Culto.

La directora de Metro cuadrado (2011) se enfrentó a lo más difícil de una cinta de ese género: encontrar a una actriz que pudiera encarnar el rol protagónico. Así, tras evaluar a otras postulantes, llegó a Mrugalski, quien entonces era un poco menor a la idea que tenían ella y la producción. Al final, debido a que el inicio del rodaje se retrasó un año, se quedó con la actriz que fue parte de las teleseries Sres. papis y Casa de muñecos, y la serie El presidente.

Debido a que no considera que exista demasiada distancia entre la Celeste que imaginó en la página y la que representó en escena, Ilic asegura: “Esta película estaba escrita para ella, pero yo no la conocía. Hubo un encuentro absoluto”.

Foto: Daniel Gil

“Teníamos una idea en común igual de cómo iba a ser la Celeste”, afirma la actriz. Mrugalski se sintió a gusto debido a su sintonía con la directora y a la preferencia de su personaje por mantener silencio. “Yo siempre he dicho de que me gusta mucho ese tipo de actuación y expresar mucho con los silencios más que con las palabras. Yo sabía que me gustaba, pero no había tenido la oportunidad de hacerlo”.

Ese rasgo del personaje se acentúa después de que vive una experiencia traumática y su madre queda deshecha. Tras ese verano, ya nada será igual para sus integrantes, en especial para la protagonista.

“Dirigirla de verdad fue muy fluido. A la Helen le tenía que dar muy pocas indicaciones porque entendía muy bien el personaje. Y cuando había ciertas escenas en las que yo tenía que ajustar, le daba muy pocas indicaciones y ajustábamos juntas y entendía perfecto. Hubo una gran asimilación con el personaje, por lo que en las escenas más dolorosas, más difíciles, hubo mucha contención para que soltara y se despercudiera”, sostiene Ilic.

En esa dinámica directora-actriz fue importante que Ilic le explicara una clave del guión: algo que denomina estructura de triángulos. En este caso eso se manifiesta entre Celeste y sus padres, pero también entre la protagonista, su mamá y su tía (interpretada por Mariana Loyola). O entre la adolescente y dos jóvenes de la zona, Jano (Nicolás Contreras) y Simón (Clemente Rodríguez).

“Es bien fome quedar fuera de un triángulo porque te das cuenta que hay una alianza entre dos personas versus la otra”, detalla la directora. Por su parte, la actriz apunta: “Me ayudó mucho cuando planteamos eso en la lectura. Se me hizo más fácil entender las relaciones”.

Aunque intervienen otros personajes y adquiere fuerza el retrato de un momento decisivo para el país, el filme no claudica y siempre se narra desde el punto de vista de la adolescente. Una definición sostenida en una idea que la ha acechado durante años: “La adolescencia es por lejos el momento más existencialista de la vida”.

Estrenada en el Festival de Tribeca 2025 (donde obtuvo una mención especial) y también exhibida en San Sebastián y Guadalajara, la película consiguió tres galardones en el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana: Coral Especial del Jurado, el Coral a la Mejor Fotografía (Sergio Armstrong) y el Coral a la Mejor Actuación Femenina (Helen Mrugalski). Un reconocimiento que la actriz lee como un espaldarazo a continuar con su carrera (mientras graba nuevos proyectos y asiste a clases al Maitén Montenegro Estudio, aún sigue en el colegio).

“El recorrido ha sido precioso. Cuando grabé Sres. papis nunca hubiera pensado que iba a estar en el Festival de San Sebastián. Siento que nunca boy a caer en cuenta”, expresa.

Actriz y directora se ríen al imaginar a qué se habría dedicado Celeste, quien hoy debería tener alrededor de 52 años. “Nuestra teoría es que ella terminó en algo relacionado con ambientalismo o sociología. O que se convirtió en activista medioambiental”, señala Ilic.