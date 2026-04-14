Dominga Sotomayor estrenará La Perra en Cannes 2026: “Es una película muy libre”

Medio año después del lanzamiento de su cuarto largometraje, Limpia (2025), Dominga Sotomayor ya tiene lista su siguiente película, La perra. Y la estrenará nada más y nada menos que en la 79° edición del Festival de Cannes.

El anuncio fue realizado esta mañana por Julien Rejl, director artístico de la Quincena de Cineastas, una de las secciones paralelas del prestigioso certamen (antes llamada Quincena de Realizadores), que en esta ocasión irá del 13 al 23 de mayo.

La directora en el set de Limpia (2025)

“Estoy muy contenta y agradecida. Cannes es el festival más importante del mundo y La perra fue una película desafiante, arriesgada, hecha con el cariño, talento y el trabajo de muchas personas”, indica Sotomayor a Culto.

Esta es la segunda adaptación literaria de la carrera de la cineasta nacional. Si en Limpia trabajó en torno al libro de Alia Trabucco, ahora se basa en la novela homónima con la que Pilar Quintana ganó el Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana y fue finalista del National Book Award en Estados Unidos.

La cinta no se desarrolla en Calí –como en la prosa de la autora colombiana–, sino que en el sur de Chile. Ambientada en una remota isla frente a la costa, gira en torno a Silvia (Manuela Oyarzún), una mujer que se gana la vida recolectando algas con su pareja (David Gaete). La adopción de Yuri, un cachorro abandonado, llena sus días de alegría y de sentimientos que le despiertan un anhelo de maternidad reprimido. Sin embargo, la desaparición de Yuri reaviva un trauma infantil y la obliga a enfrentarse a su pasado.

Filmada durante la última parte de 2025 en la Región del Biobío, en locaciones como Isla Santa María, Hualpén y Coliumo, y con dirección de fotografía de Simone D’Arcangelo (Los colonos), la película también cuenta con las actuaciones de Giannina Fruttero y el actor brasileño Selton Mello (Rubens Paiva en la ganadora del Oscar Aún estoy aquí).

A las puertas del estreno mundial de su quinto largometraje, Sotomayor mantiene una idea que ya había comentado a Culto en septiembre pasado, en la previa al inicio del rodaje: La perra es mucho más dispersa y radical que Limpia.

“Sobre todo porque una de las protagonistas de la película es una perra. Eso ya genera una perspectiva diferente y un lenguaje nuevo para mí. Además, filmamos en una isla donde nunca antes se había filmado y es un paisaje increíble, muy protagónico y único”, señala la también directora de De jueves a domingo (2012) y Tarde para morir joven (2018).

“A mí me interesa la resistencia creativa, ir en contra de la neutralización del cine. La perra es una película muy libre, en la que quise probar formas nuevas. Siempre que hago una nueva película quiero desafiarme. En ese sentido, es muy gratificante que en el Festival de Cannes se valore una propuesta más abierta y diferente”, plantea.

En toda su historia, desde 1969 hasta la actualidad, la Quincena de Cineastas ha acogido los trabajos de algunos de los mayores héroes cinematográficos de Sotomayor. Y ha sido una vitrina permanente para producciones chilenas (las dos más recientes son Los hiperbóreos, de Cristóbal León y Joaquín Cociña, y 1976, dirigida por Manuela Martelli y producida por la propia Sotomayor).

“Es el mejor lugar en el que podría partir su recorrido La perra. Muchos de mis directores favoritos han pasado por ahí: Chantal Akerman, Martin Scorsese, Werner Herzog, Jim Jarmusch, Michael Haneke o Claire Denis, entre muchos otros. Y esta sección es vista como una plataforma que celebra la singularidad, la libertad creativa y el descubrimiento de nuevas formas creativas”, apunta.

Y enfatiza: “Cannes es un lugar que protege que las películas sean vistas en el cine y a mí me importan mucho las salas de cine y me gustaría que La perra se vea en salas. Lo más emocionante es poder verla por primera vez con público y que sea en Cannes es especial porque el festival es siempre un espacio de encuentro y discusión sobre cine”.

En ese objetivo está plenamente alineada con sus productores, el chileno Fernando Bascuñán (a cargo de Planta) y el brasileño Rodrigo Teixeira (RT Features).

“Cuando comenzamos el rodaje en octubre, sabíamos que era un desafío exigente, por la escala del proyecto y por el nivel artístico que implica trabajar con una directora como Dominga, junto a un equipo y elenco internacional en un territorio complejo como una isla en el sur de Chile, pero más que pensar en Cannes nos enfocamos en hacer la mejor película posible”, indica Bascuñán, quien anteriormente ha estado detrás de cintas como Simón de la montaña (2024) y Cuerpo Celeste (2025).

“Llegar a la Quincena es un orgullo colectivo, y creemos que este estreno reafirma que el cine chileno tiene un gran potencial para conectar con audiencias de todo el mundo, que sus historias y miradas tienen un valor profundo. Es importante no perder eso de vista: el cine chileno posee una riqueza imponderable y se ha ganado un lugar en el panorama internacional”, subraya el productor.

Esta vez Planta tendrá doble presencia en la Quincena de Cineastas, porque también fue seleccionada La libertad doble, continuación que propone el director argentino Lisandro Alonso de su reconocida ópera prima, La libertad (2001). El filme es protagonizado por el chileno-argentino Misael Saavedra y la actriz nacional Catalina Saavedra.

Otros realizadores que participarán en ese apartado son el rumano Radu Jude (Diary of a chambermaid), la británica Clio Barnard (I see buildings fall like lightning), el francés Quentin Dupieux (Le vertige) y el ruso Kantemir Balagov, quien se encargará de la inauguración con Butterfly jam, protagonizada por Barry Keoghan y Riley Keough.

En tanto, como se informó anteriormente, la francesa Claire Denis recibirá la Carroza de Oro, el reconocimiento que anualmente entrega a un autor destacado del cine mundial.

Segunda visita a Cannes

Dominga Sotomayor ya había estado en Cannes con un trabajo propio. Fue en mayo de 2021, en la primera edición del festival realizada en pandemia. Bajo estrictos protocolos sanitarios, se presentó The year of the everlasting storm, una película antológica en la que también colaboraron directores como Jafar Panahi, David Lowery y Apichatpong Weerasethakul, entre otros.

La realizadora contribuyó con Sin título, un cortometraje que filmó en cuarentena junto a su madre, la actriz Francisca Castillo.

Foto: Ana Castillo

Si esa vez fue la única chilena del certamen francés, esta vez se encontrará acompañada de Manuela Martelli. Según se reveló en el anuncio de la Selección Oficial, la directora y actriz competirá en la sección Un Certain Regard con El deshielo, el drama de una niña de diez años en Chile en 1992.

La 79° versión del Festival de Cannes se celebrará entre el 12 y el 23 de mayo.