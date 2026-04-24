Corte total de paso de Departamental bajo Gran Avenida se mantendrá este viernes y “hasta nuevo aviso”

Todo este viernes y “hasta nuevo aviso” se va a mantener el corte total de tránsito en el paso de Departamental bajo la Gran Avenida José Miguel Carrera, en San Miguel.

La situación, según reportó Transporte Informa, obedece al protocolo de evaluación de los daños originados por un camión que quedó atascado en el lugar el jueves.

Durante la mañana estaban previstos trabajos de revisión de la viga dañada por el contenedor de la máquina.

El flujo vehicular se mantiene desviado hacia vías laterales.

El chofer del camión, sin respetar la señalización, intentó pasar sin respetar la altura máxima permitida.