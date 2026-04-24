Presidente Kast reconoce error “por desconocimiento” por almuerzo con excompañeros en La Moneda

“Uno también puede cometer errores por desconocimiento. Está claro que yo cometí un error por desconocimiento, y no se va a volver a repetir”, dijo el mandatario.

“Así que no se preocupen, nadie se puede sentir ahora invitado a almorzar salvo que sea un acto oficial“, agregó entre risas el jefe de Estado, lo que desató risas en la instancia.