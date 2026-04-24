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    Presidente Kast reconoce error “por desconocimiento” por almuerzo con excompañeros en La Moneda

    Durante el Seminario Internacional del Consejo para la Transparencia, el Presidente José Antonio Kast reconoció  haber cometido un error “por desconocimiento” al brindar un almuerzo para sus excompañeros de universidad en el Palacio de La Moneda.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Uno también puede cometer errores por desconocimiento. Está claro que yo cometí un error por desconocimiento, y no se va a volver a repetir”, dijo el mandatario.

    “Así que no se preocupen, nadie se puede sentir ahora invitado a almorzar salvo que sea un acto oficial“, agregó entre risas el jefe de Estado, lo que desató risas en la instancia.

    Más sobre:NacionalPolíticaKastAlmuerzoLa MonedaPresidente Kast

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