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    Chile-Perú: mirando la Cuenca del Pacífico

    Andrés VillarPor 
    Andrés Villar

    En 2025, las exportaciones chilenas hacia Perú alcanzaron US$ 1.773 millones, registrando un crecimiento de 11,4% respecto al año anterior. Estas cifras reflejan una relación comercial sólida, diversa y en constante expansión. El mayor flujo de comercio y de personas, la especialización de los mercados, la necesidad de nuevos puertos de salida y entrada de productos, y la necesidad de una concertación política regional para enfrentar temas como el de Venezuela, migraciones, crimen organizado o la crisis climática, son una realidad que Chile y Perú seguirán enfrentando.

    Ambos países deben avanzar decididamente a una integración más profunda como opción estratégica, con la finalidad de construir un espacio sudamericano desde el Pacífico que, entre otras ventajas, pueda mejorar una inserción más competitiva y cohesionada hacia la Cuenca del Pacífico.

    El Consejo Bilateral de Prospectiva (CBP) Chile-Perú, iniciativa conjunta entre ambas cancillerías, acordó el 2025 la necesidad de explorar áreas de cooperación que fortalezcan la presencia de Chile y Perú en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). El desafío actual pasa por identificar posibles áreas de coordinación y el desarrollo de estrategias compartidas que respondan a las oportunidades en nuestra relación con ASEAN y que propicien un marco de cooperación más robusto y adaptado a los nuevos escenarios globales. Este trabajo conjunto podría permitir diseñar e implementar programas que fortalezcan nuestra presencia en el Sudeste Asiático, impulsando nuestro desarrollo y el de la región del Pacífico en su conjunto.

    Es fundamental reconocer la armonía entre Chile y Perú en espacios multilaterales, demuestran la importancia de nuestra alianza en el contexto internacional. La prioridad que le damos a la Alianza del Pacífico por ejemplo, es una muestra palpable de nuestro compromiso conjunto por un futuro próspero y compartido. En ese sentido, el nivel de sincronía entre Chile y Perú supone una evolución hacia una lógica regional y global, abandonando el enfoque meramente bilateral.

    Sin duda, entre ambos países subyacen las tensiones y desconfianzas históricas que las élites políticas no han sido capaces de solucionar. Será muy difícil encontrar una solución mientras la agenda bilateral se defina o se vea afectada por conflictos coyunturales o más complejos. Hay avances innegables y trabas que subsisten, y la interacción entre esas tendencias es bien compleja de analizar y, sobre todo, de predecir. Con todo, en el pasado reciente se ha hecho un esfuerzo sostenido para evitar condicionar la relación bilateral a temas fronterizos o que podrían marcar la agenda política como es el centenario del 1929. Es por ello, y todo lo anterior, que es más necesario que nunca profundizar las relaciones con el Perú.

    Por Andrés Villar, Profesor, Magíster Ciencia Política, UC

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