Camión queda atorado en paso bajo nivel de Departamental con Gran Avenida y se evalúa daño a la estructura

Durante todo este jueves, al menos, se mantendrá suspendido el tránsito en ambos sentidos en el paso bajo nivel de Departamental con Gran Avenida, en San Miguel, debido a un camión que quedó atascado al intentar pasar.

El contenedor del camión topó con la parte baja del viaducto.

El daño a la estructura debe ser evaluado, señalaron desde la plataforma Transporte Informa.

El comandante Erich Anfossy, de la Prefectura Santiago Sur de Carabineros, detalló que el hecho se registró cerca de las 11.30 horas, cuando la máquina de carga, conducida por un hombre de 63 años, terminó atascada al superar la altura autorizada para pasar por el lugar.

“Dispusimos ya los desvíos de tránsito por la avenida Departamental y estamos trabajando para poder solucionar esta problemática”, señaló el oficial.

El conductor huyó del lugar. El sujeto ya está identificado y tiene licencia habilitada.

“Estamos haciendo diligencias para poder dar con el paradero y también se está dando cuenta al Ministerio Público por los daños, porque tenemos daños estructurales en el puente. Tiene que venir el Ministerio de Obras Públicas para evaluar”, puntualizó el comandante Anfossy.

Se dispusieron maniobras para reducir la altura del camión y proceder al retiro y posteriormente el personal profesional del MOP deberá evaluar los daños del puente.

Los trabajos podrían extenderse varios día.