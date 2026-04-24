Muere pasajera de automóvil que fue chocado por carabineros e institución cursa baja de siete uniformados involucrados

Carabineros decidió cursar la baja de siete funcionarios de la institución involucrados en los hechos que terminaron con la muerte de una joven de 20 años.

María Alejandra Flores Rodríguez, de nacionalidad colombiana y sin familia en Chile, iba como pasajera en un servicio de aplicación y salió eyectada cuando otro vehículo no respetó un semáforo y chocó el automóvil en el que ella viajaba en la intersección de Tarapacá con San Francisco.

El hecho se registró cerca de las 3.00 horas de este viernes.

La joven fue derivada al Hospital de Urgencia Asistencia Pública, recinto en el que se constató su deceso horas más tarde.

El conductor del vehículo responsable de la colisión y sus acompañantes escaparon del lugar corriendo. Cámaras de seguridad los captaron en su huida y cuando algunos de ellos regresaron al automóvil para sacar pertenencias.

Posteriormente se supo que todos eran funcionarios de Carabineros.

La institución emitió un comunicado en el que condenan “de manera categórica y enérgica los graves hechos”.

El conductor fue detenido y expulsado de la policía uniformada. El sujeto, de 22 años, funcionario de la 4° Comisaría de Santiago, quiso encubrir el choque denunciando el robo del automóvil en una unidad de San Miguel.

“En principio realiza una denuncia por el posible robo de su vehículo, pero con las diligencias que nosotros realizamos durante la mañana, trabajando desde la madrugada, se pudo acreditar que eso no era verdad y que él efectivamente era la persona que conducía el vehículo”, explicó el fiscal de flagrancia de la Fiscalía Centro Norte, Felipe Olivari.

La policía uniformada indicó además que “a partir de las diligencias realizadas por las unidades especializas, se estableció la vinculación de otros seis funcionarios en los hechos por lo cual se dispuso su inmediata baja de las filas de la institución”.

“Este hecho constituye una falta gravísima e inaceptable, absolutamente contraria a los principios y valores institucionales”, señaló Carabineros.

En declaraciones a 24 Horas de TVN, el joven que conducía el vehículo de aplicación explicó lo ocurrido.

“Obviamente pasé en verde y vienen estos chicos, estos cinco delincuentes y me chocan de forma fuerte, pasando en rojo y me doy como tres vueltas. La chica sale disparada”, contó.