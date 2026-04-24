Presidente de la AChM llama al Ejecutivo a aclarar su postura sobre el financiamiento municipal por proyecto de Reconstrucción Nacional

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Gustavo Alessandri (Ind. RN), realizó un llamado al Ejecutivo a aclarar su postura respecto al financiamiento a los municipios y su posible afectación con la megarreforma propuesta por el gobierno de José Antonio Kast.

Para la asociación, las declaraciones por parte del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere), Sebastián Figueroa, resultan contradictorias.

Según detallan desde la AChM, mientras Quiroz señaló que “no es materia de su cartera intervenir en el gasto de los municipios”, el jefe de la Subdere planteó que "el apoyo a las comunas debe ir acompañado de exigencias en materia de probidad, transparencia y rendición de cuenta“.

“Lo que no puede ocurrir es que tengamos dos versiones sobre un mismo tema. Aquí se requiere claridad, coherencia y una señal política unificada. No es serio ni responsable generar incertidumbre en un tema tan sensible como el financiamiento de los municipios”, señaló al respecto Alessandri.

Bajo ese marco, el alcalde de Zapallar enfatizó en un punto que ha generado conflicto para alcaldes de todo el espectro político: la posible afectación a los recursos disponibles para el Fondo Común Municipal (FCM).

“El Fondo Común Municipal no se toca. Es el principal instrumento de redistribución solidaria entre comunas y permite que municipios con menos recursos puedan cumplir funciones básicas para sus vecinos. Cualquier medida que lo afecte debilita directamente al Estado en su nivel más cercano a la ciudadanía”, enfatizó.

En esa línea, Alessandri insistió en que sí alguna política de la megarreforma implica disminución de ingresos municipales, también se debería considerar algún método de compensación de los recursos afectados.

“La reposición debe ser del 100%. No hacerlo significa trasladar el costo de una decisión nacional a los municipios, afectando su autonomía real y su capacidad de gestión. Con el municipalismo no se juega”, señaló.