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    Diputados y alcaldes de oposición se coordinan e insisten por proyecto misceláneo de Kast: “Es una reforma tributaria encubierta”

    Los jefes de bancada opositores valoraron el testimonio de los jefes comunales y enfatizaron que buscarán coordinarse con más representantes. Sus principales criticas se encuentran en la reducción del impuesto de primera categoría y la eliminación de contribuciones a la primera vivienda para mayores de 65 años.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Diputados y alcaldes de oposición se coordinan tras ingreso de proyecto misceláneo de Kast: “Es una reforma tributaria encubierta”

    Continúan las coordinaciones al interior de la oposición tras el ingreso del proyecto misceláneo del gobierno de José Antonio Kast al Congreso Nacional.

    Este viernes, alcaldes y jefes de bancada de la oposición mostraron su rechazo a la iniciativa, que consideran impacta negativamente a las personas de menores recursos y también a los municipios.

    Estamos muy preocupados respecto a la reforma tributaria encubierta que el gobierno ha planteado. Creemos firmemente los alcaldes y alcaldesas que esta reforma beneficia solo a los más ricos, a las grandes fortunas, particularmente con la reducción del impuesto a las grandes empresas, pero también en la reducción de las contribuciones a las personas mayores de 65 años”, señaló al respecto Karina Delfino (PS), jefa comunal de Quinta Normal.

    Prensa PS

    Para el alcalde de El Bosque, Manuel Zúñiga (PS) la iniciativa del gobierno “asfixia los presupuestos municipales” y “golpea duramente a la gente más humilde”.

    “No solo los municipios del progresismo estamos con problemas, sino que todos los municipios de Chile”, agregó.

    Prensa PS

    Por su parte, Tomás Vodanovic (FA), considera la propuesta del Ejecutivo la “política pública más regresiva desde el retorno a la democracia”, refiriéndose a la eliminación de contribuciones a la primera vivienda de personas mayores de 65 años.

    “Plantear que hoy día personas millonarias que pueden vivir en mansiones, que pueden tener 5 propiedades, dejen de pagar absolutamente sus contribuciones y con eso perjudicar directamente la entrega de servicios básicos en el 80% de los municipios de Chile es de verdad una aberración que creemos no tiene ni un sentido”, explicó el jefe comunal de Maipú.

    Prensa PS

    Petición de separación del proyecto y agradecimiento a alcaldes

    Los parlamentarios que participaron de la instancia también apreciaron las puntos exhibidos por los alcaldes.

    El jefe de bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva, enfatizó que “esta ley beneficia al 1% de los más ricos de Chile. El 1% no es el que va a los municipios a pedir ayuda a los alcaldes, el 99% sí”.

    “Valoramos mucho que, independiente del punto de vista ideológico, que obviamente nosotros somos contrarios a esta reforma muy regresiva, injusta, los alcaldes y alcaldesas nos planteen la necesidad de modificar o de rechazar, mejor dicho, todo lo que hizo relación con las contribuciones y con lo regresivo de esta reforma”, añadió.

    DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Por su parte, Emilia Schneider, jefa de bancada del Frente Amplio, realizó un llamado “a los parlamentarios y parlamentarios del oficialismo a que respondan por los vecinos y vecinas que representan. Acá se trata de un perjuicio, de un retroceso en derechos, en prestaciones para la gente en serio”.

    Claramente este proyecto de reconstrucción no tiene nada, es una reforma tributaria encubierta, y hacemos un llamado al gobierno a dejar este chantaje, porque se aprovechan de la reconstrucción para pasar su reforma tributaria”, enfatizó la diputada.

    Prensa PS

    Para el diputado Boris Barrera (PC), en tanto, agradeció que los alcaldes describieran los efectos del proyecto, que considera “tiene que salir del Congreso”.

    Quiero que sepan que cuentan con todos los parlamentarios de la oposición para defender este Fondo Común Municipal y agradezco la coordinación que es esta primera reunión. Eso es lo bueno, quedamos de acuerdo en sumar más alcaldes, sumar más parlamentarios y tenemos también otros hitos que vamos a hacer en el Congreso”, explicó.

    Prensa PS

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