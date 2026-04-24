Presidente Kast por secuestros: “Vamos a abordar el tema de la seguridad con toda la fuerza”

“Vamos a abordar el tema de la seguridad con toda la fuerza, ustedes saben que estamos dispuestos a hacerlo”.

Con esas palabras el Presidente José Antonio Kast se refirió a los dos secuestros registrados durante esta semana en la Región Metropolitana.

Si bien su declaración -tras ser abordado por la prensa- fue escueta, se espera que a lo largo del día aborde con mayor profundidad el tema, al igual que las demás materias de contingencia.

Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Y es que el Mandatario tiene una extensa agenda prevista para este viernes. En la mañana, cerca de las 08.20 se le pudo ver recorriendo la Plaza de la Ciudadanía tras la instalación de cuatro mil remolinos de viento, símbolo internacional de la prevención del maltrato infantil, a propósito de la conmemoración del Día Internacional por la Lucha contra el Maltrato Infantil.

Luego, casi media hora más tarde, se trasladó hasta Teatinos 78, el auditorio de Contraloría, para participar en un seminario organizado por el Consejo para la Transparencia. Allí, mientras caminaba, fue cuando entregó sus palabras a los periodistas que seguían sus pasos.

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Ya a las 11.00 horas, el Presidente se trasladará hasta Alameda 1.058 para su siguiente actividad: la inauguración del año académico de la Universidad de Chile.

Posterior a ello, volverá al Palacio de La Moneda para participar de una misa oficiada por el arzobispo de Santiago, cardenal Fernando Chomali, en la capilla de la casa de gobierno.

Luego, a las 16.30, participará del Comité Económico de ministros en Palacio, cerrando así su agenda del viernes.