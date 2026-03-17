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    “Contrarreforma tributaria encubierta” y “oportunismo”: senadores de oposición cuestionan rebaja de impuestos de Plan de Reconstrucción Nacional de Kast

    El senador Daniel Núñez (PC) planteó que el paquete de medidas desfinanciaría al Fisco en hasta US$ 2.800 millones por año, mientras que Juan Luis Castro (PS) recalcó que "no estamos para dejar que la gente vea retroceder sus derechos".

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Presidencia de Chile

    Con la presentación del Plan de Reconstrucción Nacional anunciada el fin de semana por el Presidente José Antonio Kast, la oposición ya comenzó a cuestionar las medidas económicas incluidas en el proyecto, que se espera sea ingresado al Congreso el primer día de abril.

    El paquete contempla, según el Ejecutivo, una inyección de recursos de hasta $400 mil millones adicionales al Fondo de Emergencia Transitorio, la eliminación del IVA a la vivienda por 12 meses, la supresión del pago de contribuciones para adultos mayores, la reducción del impuesto a las empresas, y limitaciones al acceso a la gratuidad universitaria para mayores de 30 años, además del refuerzo del cobro para los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

    17/11/2025 - DANIEL NUÑEZ - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    En ese contexto, el senador del Partido Comunista (PC), Daniel Núñez, cuestionó las medidas que incluye el paquete económico.

    “Es bien impactante el anuncio de las 40 medidas que hizo el Presidente Kast, porque él señaló que esto era un plan de reconstrucción y que, por lo tanto, tenía que conseguir recursos extraordinarios, pero dice una cosa y después en estas medidas se hace todo lo contrario”, planteó Núñez en conversación con 24 Horas.

    En esa línea, acusó al Ejecutivo de “una falta de honestidad intelectual” y que por las medidas económicas que incluye el paquete, el Fisco dejaría de percibir más de US$ 2.800 millones cada año.

    El senador por la Región de Coquimbo explicó que “no se explicitó cuál es la intención. En las 40 medidas que se entregan, hay rebaja al impuesto al impuesto de primera categoría de las grandes empresas, la reintegración del sistema tributario y podríamos agregar la baja transitoria al impuesto de las donaciones, el Estado deja de percibir en términos estructurales, permanentemente, en cada año, cerca de US$ 2.800 millones”

    “Este proyecto desfinancia en términos estructurales al Estado”, dijo Núñez, quien agregó que lo que se conoce hasta ahora del proyecto, “aumenta la desigualdad”.

    “Lo que aquí se está haciendo es, no anunciar un plan de reconstrucción. Lo que se ha hecho, en esencia, y por eso yo digo que fue en forma encubierta, es una contrarreforma tributaria”, sostuvo Núñez, detallando que desde los años noventa, las reformas buscan obtener nuevos recursos y no liberarlos.

    En esa línea, el senador Núñez, planteó que el proyecto debería dividirse para su votación en el Congreso.

    Valparaíso, 21 de noviembre 2025. El senador Juan Luis Castro ofrece un punto de prensa. Raúl Zamora/Aton Chile RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Desde el Partido Socialista (PS), el senador Juan Luis Castro, luego de asistir a una reunión en el Palacio de La Moneda para analizar el Mepco, donde se reunió con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz y el ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), José García, donde también abordó el plan de reconstrucción.

    “Quisiéramos entender mejor la lógica fiscal, porque hoy día hay múltiples anuncios, hay 40 medidas señaladas que nadie conoce, que van a estar en un proyecto de ley, se supone único, el primero de abril; hay recortes que hoy día él firmó a todos los ministerios por 4.000 millones de dólares, que tampoco sabemos cómo eso se va a traducir en la práctica en Ministerios como Salud, Educación, Trabajo, Vivienda y otros", agregó Castro.

    En línea con lo anterior, el representante de la Región de O’Higgins manifestó que “nosotros vamos a proteger y a defender, lo hemos dicho todos con mucha claridad, no estamos para dejar que la gente que ha logrado avances sociales en el último periodo los vea retroceder ahora en aras de una recaudación que todavía no está explicada”.

    “Realmente cuesta entender que en tiempos de necesidad se haga una reforma tributaria para bajar impuestos y no para subirlos", cuestionó.

    Además, recordó al fallecido expresidente Sebastián Piñera: “Después del terremoto, subió los impuestos de primera categoría, lo subió por 3 años, o sea, a las grandes empresas que son los mismos impuestos que ahora se buscaría rebajar a partir del 27 al 23%”.

    A renglón seguido pidió al gobierno de Kast que no envié una “legislatura tipo salame, que vaya pedazo a pedazo”, además de requerir proyecciones donde se definan los alcances, los efectos y los impactos, “especialmente en las áreas sociales que esto pueda tener a partir de los recortes, sobre todo y más adelante, cuando se proponga la reforma tributaria de primera categoría, ya que, la verdad que para nosotros es contraintuitivo”.

    12 MAYO 2025 DIPUTADO DIEGO IBAÑEZ, DURANTE PUNTO DE PRENSA. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Desde el Frente Amplio (FA), el senador asumido recientemente, Diego Ibáñez, también objetó la propuesta.

    “Lo que ha mostrado el gobierno claramente no es un plan de reconstrucción nacional, esa es una excusa para empaquetar medidas que poco tienen que ver con eso”, señaló Ibáñez a La Tercera.

    “Si es o no una reforma tributaria encubierta lo sabremos cuando ingrese el proyecto de ley y lo podamos evaluar en su mérito. Por ahora, solo conocemos los titulares y nos preocupa principalmente aquello que impacta a las personas con menos recursos de nuestro país: mientras se les bajan los impuestos a las grandes empresas, a los jóvenes les recortan la gratuidad y a la clase media le cobran el CAE”, cuestionó.

    Valparaiso, 5 de noviembre 2025 Yasna Provoste durante la comision de Educacion en el Senado Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    En la misma línea, la representante de la Región de Atacama, la senadora Yasna Provoste (DC), también criticó el proyecto y durante el fin de semana cuestionó que las nuevas autoridades “visitan a familias que perdieron sus casas. Bien. Pero la propuesta que viene detrás es una rebaja de impuestos a las grandes empresas”.

    “Usar una emergencia social para avanzar en beneficios tributarios que nada tienen que ver con las víctimas no es reconstrucción, es oportunismo”, agregó y sumó que “las personas afectadas merecen respuestas que estén a la altura de su dolor, no políticas que aprovechen su crisis”.

    Valparaiso, 10 de diciembre 2024 Punto de prensa del senador Ivan Flores Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Su par y correligionario Iván Flores también cuestionó el proyecto, y señaló que “no creo que con cargo a la reconstrucción se pueda rebajar la gratuidad a la educación superior o rebajar el impuesto a las grandes empresas”.

    “Creo que están metiendo cosas que no corresponden dentro de lo que es genuinamente el afán de reconstruir y entregarle a la gente lo más pronto posible una solución. Pero no hagamos trampitas, no metamos cosas que no corresponde rebajar. Vamos a mirar con lupa la propuesta. La verdad es que nos está empezando a preocupar”, agregó el senador por Los Ríos.

    Más sobre:SenadoOposiciónPlan de Reconstrucción NacionalJosé Antonio KastReforma tributaria

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