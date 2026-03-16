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    Gobierno prepara alternativa para el mecanismo de estabilización de combustibles

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, comentó que el gobierno analiza el Mepco por los recursos que se destinarían por efecto del alza del petróleo tras el conflicto en el Medio Oriente. Desde la oposición acusaron que el Ejecutivo buscaría el fin del Mepco.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Andres Perez

    Los senadores de oposición y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvieron un encuentro donde abordaron el Mecanismo de estabilización de precios de los combustibles (Mepco). Esto en el contexto de la alza sostenida del precio del petróleo por el conflicto en Medio Oriente y los efectos fiscales que tendrá en Chile.

    Según los cálculos del Ejecutivo, el alza del petróleo significaría que, por concepto del Mepco, se gasten US$120 millones por semana y, "si el precio se mantiene a estos niveles (por sobre US$100 el barril), el país podría ir gastando US$3.000 millones en total".

    Ya estamos gastando esta semana más de US$50 millones de dólares por semana”, agregó.

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, apuntó la dificultad del uso del mecanismo en el contexto de la situación de las finanzas de Chile. “Tenemos que examinar entonces este sistema y tenemos que hacer propuestas, y como las propuestas hay que discutirlas, hay que escuchar, y eso es lo que hemos estado haciendo“, dijo el secretario de Estado tras el encuentro y sobre el futuro del mecanismo.

    El secretario de Estado enfatizó la necesidad de abordar este tema en el contexto de adelantarse al impacto fiscal en el precio del petróleo en Chile por motivo del conflicto en el Medio Oriente, que va en su tercera semana y no tiene señales de un final.

    “Lo que no podemos hacer es mirar al techo y después decir, ‘uy, mira la plata que gastamos’”, comentó, y añadió que “tenemos que cuidar los recursos”. Esto en el contexto de que se necesitan recursos para temas como seguridad y salud.

    Mientras que la senadora de la DC, Yasna Provoste, dijo que el Ejecutivo daría señales de dar fin al mecanismo. “Lo que ha señalado el gobierno es que ellos no están en condiciones de mantener la estabilización del precio de combustible como lo hemos hecho tradicionalmente hace ya largas décadas en nuestro país”, dijo.

    “Lo que hoy nosotros hemos escuchado, y por cierto nosotros no podemos acompañar, es que este gobierno le traspase esta alza de una guerra a las propias familias en nuestro país con las alzas en los precios de las benzinas y el petróleo”, agregó.

    Sin embargo, el ministro Quiroz apuntó ante esto que “todavía no hay ningún proyecto (sobre el Mepco) y que se está en un proceso de discusión (...) (y) concebir una propuesta que es en la que vamos a estar trabajando el día de hoy".

    Ante este contexto, el secretario de Estado también comentó que este martes se ingresaría un proyecto para dar una alternativa al Mepco e inyectar recursos al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo (Fepp).“Si no se logra aprobar un proyecto que le logre inyectar recursos a esto, el jueves viene una alza de la parafina”, dijo..

    “Respecto a eso no hay nada que hacer porque el fondo tiene US$5 millones nomás, el fondo se acabó. No existe plata. Entonces estamos haciendo un esfuerzo para aportar recursos, pero ese esfuerzo pasa por esfuerzos legislativos conjuntos”, agregó.

    Por su parte, el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, comentó que “No se ha descartado por parte del ministro la eliminación del Mepco”.

    “Creemos que eso es algo que tendremos que revisar los próximos días en detalle, cuando ingrese el proyecto de ley (...) Tendremos que nosotros ponderar en su debido mérito si es que eso va a beneficiar o no a la ciudadanía”.

    Rechazo al proyecto tributario

    En la cita también se plantearon las críticas a la propuesta tributaria del gobierno del Presidente José Antonio Kast.

    En el contexto de una serie de medidas de cambios tributarios, vía una reforma, se busca una reducción de la tasa de impuesto corporativo de 27% a 23% para las empresas medianas y grandes, una rebaja que será gradual en los cuatro años de gobierno.

    Además, la propuesta incluirá una rebaja adicional de hasta 20% promedio para las empresas que contraten trabajadores con riesgo de caer en la informalidad, mediante un crédito tributario asociado al pago de remuneraciones con cotizaciones, reza el programa de gobierno de Kast del año pasado.

    Ante este contexto, según consignó la DC, la senadora Yasna Provoste junto con sus pares de oposición Loreto Carvajal (PPD), Juan Luis Castro (PS), Claudia Pascual (PC) y Diego Ibáñez (FA) plantearon sus reparos a la propuesta.

    Desde la cuenta de X de Senadores DC, explicaron que asistieron a La Moneda para "expresarle sus críticas a la rebaja de impuestos a grandes empresas".

    “Solo ahonda en el déficit fiscal y no ayuda a atender urgencias de las familias damnificadas”.

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