Gonzalo Winter compromete todos los votos del Frente Amplio si el gobierno separa reconstrucción por incendios de megarreforma

El diputado y exprecandidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, hizo un llamado al gobierno a separar del megaproyecto presentado esta semana las iniciativas que apuntan directamente a la reconstrucción de casas afectadas por incendios. De esta manera, aseguró que contaría con todos los votos de su colectividad.

“Quiero invitar al Gobierno, y al ministro (Iván) Poduje en particular, a tomar las nueve páginas de la megarreforma tributaria que hablan de la reconstrucción de las casas que han sido afectadas por los incendios, sacarlas de ahí y convertirlas en un proyecto de ley aparte”, expuso el parlamentario.

En esa línea, hizo un promesa: “Si ese proyecto de ley se presenta, todo el Congreso transversalmente lo va a apoyar y desde el Frente Amplio nos comprometemos a tramitar día y noche, fin de semana y feriado para que en una semana ese proyecto de ley vea la luz y la reconstrucción pueda comenzar ahora, no en el año 2035, que es cuando según el Ministro (Jorge) Quiroz empezarían a entrar los nuevos recursos, porque la reconstrucción es urgente y nosotros estamos disponibles".

Finalmente expuso que “ el problema es que a las víctimas de la reconstrucción y al proyecto de reconstrucción lo han secuestrado dentro de una megarreforma tributaria que nada tiene que ver con los incendios en el sur”.

El emplazamiento de Winter va en la misma dirección de lo que señaló este jueves la senadora de la colectividad, Beatriz Sánchez, en el programa Desde la Redacción de La Tercera, donde sostuvo que “si separan los proyectos tienen todos los votos para la reconstrucción, sin problema”.