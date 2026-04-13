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    Política

    De dialogantes a oposición férrea: Mesa del PS acusa al gobierno de impulsar una “reforma tributaria encubierta”

    En los primeros días del gobierno de José Antonio Kast, Vodanovic apostaba por el tono dialogante, mientras diputados como Daniel Manouchehri defendían la tesis de una oposición más dura.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones

    Hasta los pies de la estatua del expresidente Salvador Allende, en la Plaza de la Constitución, llegó la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Vodanovic, junto a un grupo de senadores y diputados de la colectividad

    La timonel junto a los diputados Daniel Manouchehri, Nelson Venegas, y los senadores Gastón Saavedra, Alfonso De Urresti y Daniella Cicardini, además de los vicepresidentes Arturo Barrios y Gabriela Carrera llegaron hasta el Palacio La Moneda para notificarle al gobierno sus críticas al proyecto de reconstrucción que el Ejecutivo ingresará el miércoles y que presentará el Presidente José Antonio Kast en cadena nacional.

    Vodanovic y el grupo de parlamentarios tenía planificada una reunión con el ministro José García Ruminot (Segpres) para abordar el proyecto de ley, sin embargo, la cita fue suspendida y optaron por entregar una carta dirigida al Presidente.

    El áspero tono de la misiva entregada en el palacio de gobierno da cuenta de que al interior del PS se impuso el tono impugnador que han defendido diputados como Manouchehri.

    Mediante esa carta el PS le asegura al Mandatario que “la iniciativa que usted promueve no es una ley de reconstrucción, sino más bien una reforma tributaria encubierta, regresiva y de alto riesgo, cuyos impactos negativos recaerán sobre quienes menos tienen en Chile”.

    El primer problema de su propuesta es de naturaleza política e institucional. Su gobierno ha optado por incorporar cambios estructurales al sistema tributario dentro de una ley miscelánea, vinculada a la reconstrucción tras las emergencias. Esta decisión no es neutra: busca evitar el debate profundo que una reforma tributaria requiere y diluir sus efectos bajo un marco de urgencia social", agregan a continuación.

    Junto con ello, desde el PS consideran que el proyecto del gobierno es “regresivo”. En este apartado, le señalan a Kast que “el análisis de lo que conocemos de las medidas revela un patrón consistente: los beneficios se concentran en los segmentos de mayores ingresos y en el gran capital, mientras los costos recaen sobre el conjunto de la sociedad”.

    “Vemos en la propuesta de su gobierno una inconsistencia macroeconómica. Por un lado se propone un recorte fiscal generalizado y por otro se provoca menor recaudación. En otras palabras, no solamente hay un problema distributivo, sino que también hay un problema macroeconómico”, le dicen más adelante.

    Por ello, el PS le notifica al gobierno que se opondrán “sin ambigüedades a una rebaja de impuestos de esta magnitud, porque la consideramos injustificada e irresponsable. Las medidas propuestas tendrán impactos negativos en el largo plazo”.

    Y refuerzan: “Como Partido Socialista queremos informarle que esta iniciativa no cuenta con nuestro apoyo, debido a su carácter regresivo, fiscalmente riesgoso e institucionalmente impropia. No seremos parte de un proyecto que debilita al Estado en su rol protector y profundiza la desigualdad. No están las condiciones políticas ni técnicas para su aprobación”.

    Finalmente, la colectividad de calle París insta al Presidente a retirar “el componente tributario estructural de la ley miscelánea y a abrir un debate transversal que genere acuerdos y que se base en la evidencia y las enseñanzas de la política pública chilena de las últimas décadas”.

    Minutos antes de entregar la carta, Vodanovic afirmó que “el gobierno ha sido un gobierno indolente, un gobierno incompetente, porque no ha ofrecido las soluciones para los chilenos y chilenas”.

    Y agregó que “eso es lo que le vamos a manifestar al Presidente Kast, porque la llamada ley de reconstrucción es una ley de reforma tributaria encubierta,que favorece al 1% más rico del país. Nosotros no seremos cómplices como Partido Socialista de aquello”.

    “Aquí no se trata de escuchar a las bancadas, que por cierto tampoco el gobierno lo ha hecho, sino de escuchar a Chile y tomar las medidas que van en favor del país”, remató Vodanovic.

    Consultada por este medio la presidenta del PS, aseguró que frente “a un gobierno sordo que no escucha a la ciudadanía, que es indiferente a los problemas que le ha creado a chilenos y chilenas, evidentemente como oposición vamos a reaccionar de la manera que lo estamos haciendo, defendiendo a las personas, defendiendo sus intereses y por supuesto vamos a adoptar una conducta de este tipo cada vez que sea necesario”.

    Y agregó que los diputados del partido “no han sido oídos ni informados de la actual presentación de esta reforma tributaria, de manera tal que es evidente que existe un desdén hacia la democracia y hacia la representación que cada uno de los parlamentarios tiene de sus distritos por parte del gobierno”.

    Es por esta razón, afirman en el PS, la puesta en escena sea en las propias puertas de La Moneda.

    Cambio de tono

    El tono del mensaje de hoy de los socialistas contrasta con la postura expresada por la propia Vodanovic en las primeras semanas de gobierno cuando apostaba a tender puentes con el Ejecutivo.

    En forma paralela, sin embargo, el diputado Manouchehri y la senadora Cicardini defendían la idea de ir a la ofensiva.

    En ese marco Manouchehri ofició a la Contraloría luego de que la primera dama, Pía Adriasola, sirviera almuerzos en la cocina de La Moneda sin los utensilios sanitarios adecuados.

    Cicardini, en tanto, en medio del debate del proyecto de ley de kerosene, pidió la renuncia del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y lo trató de “indolente” y “provocador”.

    1 DICIEMBRE 2025 DANIELLA CICARDINI Y DANIEL MANOUCHEHRI, DURANTE COMISION ACUSACION CONSTITUCIONAL DIEGO SIMPERTIGUE EN LA CAMARA DE DIPUTADOS. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Esta intervención, sin embargo, no contó con el respaldo de Vodanovic, quien le quitó el piso a Cicardini, y afirmó que sus declaraciones no representaban a la bancada de senadores.

    Si bien de parte de los senadores primaba un ánimo dialogante, otra señal que vino de parte de este comité socialista, fue la postura de Danisa Astudillo -presidenta de la Comisión de Gobierno de la Cámara Alta- respecto del proyecto que tipifica como delito el ingreso de personas en forma irregular al país.

    Manteniendo su posición en contra -que la viene sosteniendo desde que era diputada- le puso cuesta arriba la tramitación de esa iniciativa al gobierno de Kast.

    Con el paso de los días, y luego de que el gobierno -en entrevista con La Tercera del ministro de la Segpres, José García- definiera que, en el marco de su megaproyecto de reconstrucción, la baja del impuesto corporativo del 27% al 23% fuera un irrenunciable, el PS se decidió por endurecer el tono.

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