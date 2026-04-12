José García Ruminot: “La rebaja del impuesto corporativo es irrenunciable y la reforma es clave para el éxito del Presidente Kast y su gobierno”

“Cuanto más pronto, mejor”, sostiene el ministro general de la Presidencia, José García Ruminot (RN), respecto del ingreso de la reforma de “Reconstrucción Nacional”, considerada la iniciativa legislativa más importante del gobierno de José Antonio Kast. La fórmula -un paquete de casi 50 medidas - no deja de ser controvertida, ya que incluye cambios tributarios y baja de los plazos de los proyectos de inversión junto a beneficios directos a familias, los adultos mayores y pequeñas empresas. Aquí se juega la apuesta legislativa del gobierno de Kast y el ministro García lo sabe.

¿Cuándo ingresa el megaproyecto de Reconstrucción Nacional?

Espero que lo ingresemos la próxima semana. Es muy probable que en el proyecto vayan modificaciones a normas ambientales, por ejemplo. Hay ministros que han pedido agregar materias, hay otros ministros que han pedido sacar materias, y hay razones de conveniencia legislativa, de que el proyecto se demore menos y de que tengamos un trámite más expedito, así que a lo mejor algunas normas finalmente no van a formar parte del proyecto.

¿Por qué se retrasó el ingreso de la iniciativa?

Uno podría decir que estamos retrasados porque habíamos pensado ingresarlo al 1 de abril y después de eso se habló del 15 de abril. Todo antes de que ocurriera el tema del alza en el precio de los combustibles.

Este proyecto se entiende como la nave madre legislativa del gobierno. ¿Cuál considera usted que es el corazón de esta iniciativa?

Son dos corazones. Uno, el tema de la reconstrucción, ya que hay que reunir a través de distintas modificaciones unos US$ 400 millones para reforzar el fondo que hoy está prácticamente sin plata y tenemos que financiar la reconstrucción de los incendios forestales en Biobío y Ñuble. La segunda parte del corazón, que es lo estructural, es la rebaja del impuesto de primera categoría, también llamado impuesto corporativo, del 27 al 23, junto con otras disposiciones tributarias que apuntan a que la economía tenga más dinamismo y más inversión. El presidente ha dicho que queremos terminar el gobierno creciendo al 4%, pero eso no va a caer del alto cielo y no se va a producir si no generamos cambios estructurales.

¿Dado que el impuesto corporativo es parte del corazón de la reforma, su rebaja es irrenunciable durante la tramitación?

Para mí es irrenunciable. El ministro de Hacienda puede determinar que la gradualidad sea distinta a la que se pensó originalmente, que era un punto por año. También está pensando en cómo hacemos para que la integración de nuestro sistema tributario no origine tantas dificultades en la caja fiscal, que ya es todo un tema. Se sigue analizando y consultando, pero la rebaja corporativa es irrenunciable por dos razones: hemos dejado de tener un sistema tributario competitivo y aumentar la inversión es central para cambiar estructuralmente las condiciones de nuestra economía para crecer más. Nuestro impuesto corporativo es demasiado alto y hemos perdido competitividad tributaria.

¿Por qué se optó por la lógica de una ley miscelánea teniendo en cuenta -según la oposición- de que hay riesgo de ir al Tribunal Constitucional?

Una ley que contiene un conjunto de medidas de diversa naturaleza no es inconstitucional. Sé que no vamos a tener ninguna dificultad en el Tribunal Constitucional, porque las ideas matrices del proyecto se fijan en el mensaje. Y mientras estén en el mensaje, no hay ninguna dificultad.

¿Esta va a ser la ley que marcará el destino del gobierno de José Antonio Kast?

En mi opinión, sí.

09/04/2026 - JOSE GARCIA RUMINOT, MINISTRO SEGPRES. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

¿En la rebaja del impuesto corporativo se juega gran parte del éxito de esta reforma y del gobierno?

Nos jugamos gran parte de lograr que nuestra economía crezca más, genere más empleos, lograr el desafío de la reconstrucción en las cuatro zonas, que le demos solución a la familia. Espero es que a fines de los cuatro años la economía esté creciendo al 4% y tengamos un desempleo del 6%. Eso sería un gran triunfo para Chile y la clave del éxito del Presidente Kast y su gobierno, sin duda.

La oposición ha levantado críticas y también el oficialismo ha presionado por dividir el proyecto para ir mostrando avances más rápido. ¿Cómo se recoge eso?

Esperamos que entiendan la posición nuestra. Este es el momento para producir estas reformas estructurales. Después, las distintas circunstancias, uno nunca sabe lo que va a venir, en el sentido de que de repente viene una emergencia, una situación internacional. En dos años más vienen las elecciones municipales y regionales. No tenemos cuatro años, tenemos menos.

En el oficialismo hay resistencia a limitar la gratuidad a los 30 años. ¿Podría haber modificaciones en eso?

Esa pregunta la debe responder el ministro Quiroz. Pero por supuesto que es algo que estamos evaluando hasta el último momento.

¿Ha habido suficiente discusión prelegislativa?

Vamos a intensificar mucho la tarea prelegislativa con el oficialismo y la oposición. También durante el mismo trabajo legislativo podemos ir recibiendo las indicaciones que presentan los parlamentarios, acogiéndolas en muchos casos. Hay la mejor disposición. Nosotros queremos que este no sea un proyecto de confrontación, sino que de unidad nacional.

¿Cómo evitar que siga escalando el fuego amigo?

Los parlamentarios tienen todo el derecho a opinar y plantear alternativas. Yo no veo en eso, de verdad, fuego amigo. Y agradezco mucho lo que hizo el comité de la DC y el PPD en el proyecto que establecía medidas paliativas para los efectos del alza de los combustibles. Ahí hubo colaboración eficaz. Sí quiero hacer un llamado a los parlamentarios del oficialismo: bienvenidas son las críticas, pero la crítica pública, sin haber intentado hacerla privada, nos debilita. Y creo que tenemos todos la tarea de tomar conciencia de ello.

La mayoría de las críticas oficialistas hasta ahora provienen de RN, su partido. ¿Acaso eso no lo debilita frente al gabinete?

Yo he sentido el respaldo del presidente de la República de verdad, muy cercano. No siento que tenga una debilidad al interior del gobierno o frente al presidente. Respecto de las opiniones de parlamentarios de RN, el principio es ser respetuosos de todas las opiniones parlamentarias, en la medida en que se emiten con altura de miras. Yo no siento que ellos estén en una posición contraria al gobierno, todos nosotros sentimos la responsabilidad del triunfo del Presidente Kast y del buen gobierno que le queremos brindar a Chile. Eso está fuera de toda duda.

09/04/2026 - JOSE GARCIA RUMINOT, MINISTRO SEGPRES. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Se han evidenciado dos almas con miras a la tramitación del proyecto. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, pretende avanzar más rápido, y usted y el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quieren más gestión política...

No es justo que el ministro Quiroz aparezca como menos flexible o quiera ir más rápido. El gabinete es uno solo; es un gabinete de unidad. Créanme que los acuerdos ni siquiera se toman por mayoría, sino por unanimidad. Probablemente, el ministro de Hacienda tiene menos experiencia legislativa que la que tenemos nosotros, que hemos sido parlamentarios. Pero él siempre ha sido muy llano a acogernos, a escucharnos y a construir los acuerdos necesarios para sacar la tarea adelante.

A la hora de la verdad, ¿buscarán un acuerdo con amplio respaldo para la Ley de Reconstrucción? Porque ello supone que se está dispuesto a ceder...

Espero que sea con un gran respaldo. No vamos con la idea de que el proyecto ingresó de una manera y tiene que salir igual.

¿Hay dos oposiciones, una más accesible en esta previa, la DC y el PPD, y otra más dura de convencer?

Respecto del proyecto de mitigación de los efectos del precio de los combustibles pensé que íbamos a tener una votación en contra mucho más alta. Vuelvo al tema de las caricaturas: es perfectamente posible que nuestros argumentos sean aceptados y compartidos más allá de nuestras posiciones políticas. Vamos a conversar con todos, vamos a hacerles ver nuestros argumentos a todos.

¿Hasta qué punto el gobierno será receptivo y aceptará hacer modificaciones?

Hasta que obviamente no sea desvirtuar lo que estamos planteando. Si hay indicaciones para mejorar lo que estamos planteando, bienvenido sea.

Usted se puso como meta septiembre para despachar el proyecto en el Congreso. De aquí a la cuenta pública, ¿qué esperan tener avanzado?

De aquí a la cuenta pública estamos a 45 días. Qué buena noticia sería para el país que ya estuviera aprobado por la Cámara de Diputados.

En la oposición se plantea que es contraintuitivo que el gobierno pretenda bajar el impuesto a las empresas y haber traspasado el costo del alza de bencinas a la gente. ¿Qué responde frente a eso?

Este es un proyecto transformador, es un proyecto estructural que busca crear mejores condiciones para lograr el desarrollo económico y la creación de empleo, fundamentalmente. Estamos en un círculo vicioso que significa bajo crecimiento económico y eso es lo que el Presidente Kast quiere cambiar. Cuando se dice que estamos gobernando para los más ricos es una caricatura. El país ni el trabajo legislativo pueden basarse en caricaturas. Esto no es un capricho del gobierno: la economía tiene que crecer más, necesitamos crear más empleo y equilibrar las cuentas fiscales, por lo tanto, necesitamos que el país sea más productivo en todo sentido. Les estamos bajando el impuesto a las empresas, el impuesto a la inversión. ¿Para qué? Para que la economía crezca más, para crear más y mejores empleos. Y también para que el Fisco pueda recuperar cuentas fiscales equilibradas.

Entendiendo que es una conversación en desarrollo: ¿Va a haber cambio de la fórmula para la rebaja del impuesto corporativo? ¿Es posible que trascienda a este gobierno?

Sí, es perfectamente posible que ambas cosas ocurran. Son definiciones que las tiene que hacer el ministro de Hacienda. Para mí al menos no sería el ideal, pero lo central es que el proyecto se apruebe. Que se logren prontamente los 400 millones de dólares para poder financiar la reconstrucción de las viviendas siniestradas. Queremos que se vendan las viviendas que llevan tantos años en stock. Queremos que se recupere plenamente la actividad de la construcción con la implementación de empleos que ello significa. Queremos, en definitiva, que los objetivos trazados en el programa de gobierno del Presidente Kast se cumplan.

¿Comparte la premisa de que la rebaja del impuesto corporativo va a ser lo más complejo en la discusión del megaproyecto?

Creo que puede ser lo más complejo, pero también pienso que las modificaciones a los procesos de calificación ambiental pueden también ser algo complejas. Nosotros no queremos saltarnos los controles ambientales, no queremos saltarnos la legislación ambiental, queremos hacerla más amigable con la inversión. Yo tengo la convicción profunda de que inversión y respeto a las normas ambientales, respeto a nuestro medioambiente son perfectamente compatibles.

El gobierno de Boric perdió su reforma tributaria y ello implicó un cambio de rumbo en esa administración. ¿Están los votos para la aprobación de ese proyecto en el conteo previo?

Tengo confianza en que los votos van a estar, pero tenemos que contarlos el día que votemos, ¿verdad?