Diputados RN envían oficio a ministra de Seguridad y solicitan plan especial ante alza de secuestros

Un grupo de diputados de Renovación Nacional (RN) enviaron un oficio a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, solicitando la implementación de una estrategia especial para enfrentar el alza de los secuestros en el país.

De acuerdo con lo detallado en el oficio —y según cifras del Ministerio Público— en 2020 se registraron 466 causas por secuestro, número que aumentó a 868 para 2024.

Es así como el documento señala que “el secuestro supone una de las más graves afectaciones a la libertad ambulatoria de las personas, pudiendo desencadenar otros graves resultados como lesiones, violación o incluso el asesinato de la persona secuestrada”.

El oficio está firmado por los diputados Diego Schalper, Eduardo Durán, Mauro González, Ximena Ossandón y Andrés Celis, quienes solicitan al Ejecutivo “adoptar una estrategia de prevención y reacción”, que incorpore “lineamientos precisos para el actuar conjunto de las Fuerzas de Orden y de Seguridad, así como de las demás instituciones vinculadas al ámbito de la seguridad”.

El jefe de bancada, Diego Schalper, explicó que “nos parece que en este tipo de delitos tan graves y tan violentos hay que ponerles atajo de inmediato, y por lo mismo hemos enviado un oficio requiriendo información y también poniéndonos a su disposición para contribuir desde la legislación en que esto se corrija lo antes posible. Así que lo vamos a trabajar intensamente, de manera de enfrentar este lamentable flagelo de los secuestros”.

Por su parte, el diputado e integrante de la comisión de Seguridad, Mauro González, sostuvo que “Aquí se necesita mano firme y acciones concretas, fortalecer la inteligencia policial, coordinación real entre las instituciones y sanciones ejemplares para quienes cometen estos crímenes”.