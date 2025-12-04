“El fútbol chileno está desapareciendo”: la tajante reacción de medios internacionales a la franca caída de la Roja

La época más exitosa en la historia del fútbol chileno dejó una profunda huella, no solo en los hinchas locales, sino que también en la memoria de los fanáticos alrededor de planeta.

El equipo nacional impactó en varios países por su juego dinámico, presión constante y volumen ofensivo. Antes del Mundial de Brasil 2014, después de dominar a Alemania en un amistoso en Stuttgart (pese a la derrota por la mínima), la Generación Dorada asomaba como una de las gratas sorpresas en la previa del certamen.

Éxito que solo llegó en las dos versiones siguientes de la Copa América, después de los títulos conseguidos por la Roja en Chile 2015 y en la Copa Centenario de Estados Unidos, en 2016.

Suficiente para despertar genuinos elogios de la prensa mundial. “El favorito en las sombras”, dijo en su momento el desaparecido técnico serbio Radomir Antic, entrenador que dirigió a Barcelona, Real Madrid y el Atlético.

Lamento mundial

Pero ese equipo histórico, cuya base estaba en la llamada Generación Dorada, está kilómetros de la realidad actual. La temprana eliminación en la carrera por llegar a la Copa del Mundo -la tercera en línea- despertó múltiples reacciones en el resto del planeta.

En latitudes tan remotas como el país asiático de Vietnam, el sonado fracaso del equipo sudamericano resonó casi como propio. Así quedó de manifiesto en la larga columna que le dedicó el sitio Z News.

“El fútbol chileno está desapareciendo”, fue el potente título que le dedicó el portal de noticias premiado como uno de los mejores del mundo, de acuerdo con la asociación especializada Wan-Ifra.

En la bajada, el portal resumió que “pocos equipos han dejado una huella tan duradera en la memoria de los aficionados al fútbol sudamericano como la selección chilena entre 2010 y 2016”.

El mismo trabajo periodístico, replicado por varios medios rusos también, analizó punto por punto las fortalezas de esa selección, a la cual comparó con la debacle que la dejó sin un puesto a la Copa del Mundo 2026.

“La Roja (apodo de Chile), con la mejor generación de jugadores de la historia, conquistó el continente, ganando dos Copas América consecutivas y derrotando a la Argentina de Lionel Messi en dos finales emocionantes. En aquel entonces, Arturo Vidal era un ‘guerrero incansable’, Alexis Sánchez una fuerza impredecible, Claudio Bravo un muro, y Gary Medel y Eduardo Vargas formaban un equipo brillante y disciplinado. Pero toda la gloria se desvanece. Las eliminatorias para el Mundial de 2026 cerraron oficialmente la puerta a esta generación dorada, y la tragedia es que Chile no solo fracasó, sino que fracasó como un equipo que había perdido completamente el rumbo”, abundó el portal de Lejano Oriente.

En la misma edición desmenuzó la debacle de la peor selección chilena de la historia. Con fuertes adjetivos, los vietnamitas describieron la falta de actitud del equipo para doblar su derrotero.

“Once puntos en 18 partidos, con nueve goles a favor y 27 en contra, son la cifra más decepcionante de Chile en la era moderna de las eliminatorias. Un 20,4% de victorias hace olvidar al equipo que una vez aterrorizó a cualquier rival (…) Nadie vio a un equipo chileno atacando, jugando con entusiasmo y ganas. En cambio, el equipo se veía viejo, lento y cansado. La derrota por 4-0 ante Colombia en Barranquilla fue una bofetada, reflejando la realidad de que Chile se había quedado muy atrás del resto", explicó el medio.

Como corolario, la columna advirtió que “de ahora en adelante, el fútbol chileno debe afrontar la realidad: no habrá más ‘milagros’. La única salida es empezar de cero, criar una nueva generación y aceptar el precio. Y entonces, quién sabe, quizá en cinco o diez años, Sudamérica tendrá que volver a rendirse ante un Chile diferente: joven, audaz y ambicioso”.