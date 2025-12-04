VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    “El fútbol chileno está desapareciendo”: la tajante reacción de medios internacionales a la franca caída de la Roja

    Reconocido sitio asiático dedicó una larga columna a la debacle del equipo nacional, nota replicada en varios medios rusos. “Pocos equipos han dejado una huella tan duradera en la memoria de los aficionados al fútbol sudamericano como la selección chilena entre 2010 y 2016”, aseguran.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Medios internacionales describieron la debacle de la Roja. FOTO: Photosport JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    La época más exitosa en la historia del fútbol chileno dejó una profunda huella, no solo en los hinchas locales, sino que también en la memoria de los fanáticos alrededor de planeta.

    El equipo nacional impactó en varios países por su juego dinámico, presión constante y volumen ofensivo. Antes del Mundial de Brasil 2014, después de dominar a Alemania en un amistoso en Stuttgart (pese a la derrota por la mínima), la Generación Dorada asomaba como una de las gratas sorpresas en la previa del certamen.

    Éxito que solo llegó en las dos versiones siguientes de la Copa América, después de los títulos conseguidos por la Roja en Chile 2015 y en la Copa Centenario de Estados Unidos, en 2016.

    Suficiente para despertar genuinos elogios de la prensa mundial. “El favorito en las sombras”, dijo en su momento el desaparecido técnico serbio Radomir Antic, entrenador que dirigió a Barcelona, Real Madrid y el Atlético.

    Lamento mundial

    Pero ese equipo histórico, cuya base estaba en la llamada Generación Dorada, está kilómetros de la realidad actual. La temprana eliminación en la carrera por llegar a la Copa del Mundo -la tercera en línea- despertó múltiples reacciones en el resto del planeta.

    En latitudes tan remotas como el país asiático de Vietnam, el sonado fracaso del equipo sudamericano resonó casi como propio. Así quedó de manifiesto en la larga columna que le dedicó el sitio Z News.

    “El fútbol chileno está desapareciendo”, fue el potente título que le dedicó el portal de noticias premiado como uno de los mejores del mundo, de acuerdo con la asociación especializada Wan-Ifra.

    En la bajada, el portal resumió que “pocos equipos han dejado una huella tan duradera en la memoria de los aficionados al fútbol sudamericano como la selección chilena entre 2010 y 2016”.

    El mismo trabajo periodístico, replicado por varios medios rusos también, analizó punto por punto las fortalezas de esa selección, a la cual comparó con la debacle que la dejó sin un puesto a la Copa del Mundo 2026.

    “La Roja (apodo de Chile), con la mejor generación de jugadores de la historia, conquistó el continente, ganando dos Copas América consecutivas y derrotando a la Argentina de Lionel Messi en dos finales emocionantes. En aquel entonces, Arturo Vidal era un ‘guerrero incansable’, Alexis Sánchez una fuerza impredecible, Claudio Bravo un muro, y Gary Medel y Eduardo Vargas formaban un equipo brillante y disciplinado. Pero toda la gloria se desvanece. Las eliminatorias para el Mundial de 2026 cerraron oficialmente la puerta a esta generación dorada, y la tragedia es que Chile no solo fracasó, sino que fracasó como un equipo que había perdido completamente el rumbo”, abundó el portal de Lejano Oriente.

    En la misma edición desmenuzó la debacle de la peor selección chilena de la historia. Con fuertes adjetivos, los vietnamitas describieron la falta de actitud del equipo para doblar su derrotero.

    “Once puntos en 18 partidos, con nueve goles a favor y 27 en contra, son la cifra más decepcionante de Chile en la era moderna de las eliminatorias. Un 20,4% de victorias hace olvidar al equipo que una vez aterrorizó a cualquier rival (…) Nadie vio a un equipo chileno atacando, jugando con entusiasmo y ganas. En cambio, el equipo se veía viejo, lento y cansado. La derrota por 4-0 ante Colombia en Barranquilla fue una bofetada, reflejando la realidad de que Chile se había quedado muy atrás del resto", explicó el medio.

    Como corolario, la columna advirtió que “de ahora en adelante, el fútbol chileno debe afrontar la realidad: no habrá más ‘milagros’. La única salida es empezar de cero, criar una nueva generación y aceptar el precio. Y entonces, quién sabe, quizá en cinco o diez años, Sudamérica tendrá que volver a rendirse ante un Chile diferente: joven, audaz y ambicioso”.

    Más sobre:FútbolSelección ChilenaArturo VidalAlexis SánchezLa RojaGary Medel

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Copa se suma a las aerolíneas que suspendieron sus vuelos en Venezuela, pero ahora por problemas de navegación

    La Asamblea General de la ONU exige el regreso de niños ucranianos trasladados a la fuerza a Rusia

    Putin dice que la reunión con el enviado de Trump fue “muy útil” pero afirma que el Donbás “será liberado”

    Qué significa que OpenAI, creador de ChatGPT, haya declarado “código rojo”

    Estados Unidos revoca los visados a empresa de transportistas mexicanos por su supuesta contribución a la migración ilegal

    Tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores se espera lluvia

    Lo más leído

    1.
    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    2.
    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    3.
    Operativo de la PDI y Fiscalía deja un carabinero y al menos otros 30 detenidos vinculados a mafia china del barrio Meiggs

    Operativo de la PDI y Fiscalía deja un carabinero y al menos otros 30 detenidos vinculados a mafia china del barrio Meiggs

    4.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    5.
    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Cuándo se publican los resultados de la PAES? Las fechas clave de la Admisión 2026

    ¿Cuándo se publican los resultados de la PAES? Las fechas clave de la Admisión 2026

    Caravana Navideña Coca Cola en Concepción: revisa el recorrido actualizado

    Caravana Navideña Coca Cola en Concepción: revisa el recorrido actualizado

    Declaran alerta roja en la Región de Valparaíso por incendio forestal y llaman a evacuar sectores cercanos
    Chile

    Declaran alerta roja en la Región de Valparaíso por incendio forestal y llaman a evacuar sectores cercanos

    Niño de 10 años termina con lesión ocular tras recibir esquirla de fuegos artificiales tras partido entre Concepción y Cobreloa

    Ranking de las mejores universidades de América Latina: PUC queda en el top 3 y la U. de Chile fuera de las 10 mejores por primera vez

    Copa se suma a las aerolíneas que suspendieron sus vuelos en Venezuela, pero ahora por problemas de navegación
    Negocios

    Copa se suma a las aerolíneas que suspendieron sus vuelos en Venezuela, pero ahora por problemas de navegación

    Cita de Sofofa: Boric dice que su gobierno sentó “las bases para crecer más” y Navarro pide “oposición constructiva” en nuevo ciclo

    Encuentro anual de la Sofofa: Boric afirma que “este gobierno ha sentado las bases para que de aquí en adelante se pueda crecer más”

    Qué significa que OpenAI, creador de ChatGPT, haya declarado “código rojo”
    Tendencias

    Qué significa que OpenAI, creador de ChatGPT, haya declarado “código rojo”

    Tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores se espera lluvia

    Alerta epidemiológica en Chile: qué es el sarampión y cuáles son sus síntomas

    La UC quiere retener a Eduard Bello: cuánto vale la opción de compra fijada en el préstamo con Barcelona de Guayaquil
    El Deportivo

    La UC quiere retener a Eduard Bello: cuánto vale la opción de compra fijada en el préstamo con Barcelona de Guayaquil

    “Fue una ganga absoluta”: columnista de Ipswich Town destaca la millonaria inversión por el pase de Marcelino Núñez

    “El fútbol chileno está desapareciendo”: la tajante reacción de medios internacionales a la franca caída de la Roja

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif
    Finde

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    La beatlemanía del terror: la locura total del viaje de The Beatles a Filipinas bajo el régimen de Marcos
    Cultura y entretención

    La beatlemanía del terror: la locura total del viaje de The Beatles a Filipinas bajo el régimen de Marcos

    HBO Max y el impacto de la docuserie sobre Marcial Maciel: “Autoridades de los Legionarios de Cristo nos agradecieron”

    Cuerpos Vol.1: escucha el nuevo disco de Babasónicos

    La Asamblea General de la ONU exige el regreso de niños ucranianos trasladados a la fuerza a Rusia
    Mundo

    La Asamblea General de la ONU exige el regreso de niños ucranianos trasladados a la fuerza a Rusia

    Putin dice que la reunión con el enviado de Trump fue “muy útil” pero afirma que el Donbás “será liberado”

    Estados Unidos revoca los visados a empresa de transportistas mexicanos por su supuesta contribución a la migración ilegal

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia
    Paula

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia

    Hablemos de amor: mi decisión de ser madre sola

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”