SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

La Roja cierra su peor registro anotador con el actual formato de Eliminatorias

A menos que el elenco de Nicolás Córdova le anote seis tantos a Uruguay, para igualar el total realizado para Corea-Japón 2002 (15), este equipo acabará el proceso rumbo a 2026 como la selección nacional menos efectiva en Clasificatorias de todos contra todos. Es un ingrediente más para una campaña que ya se instala dentro de las más pobres entre los 10 representativos de Conmebol, desde Francia 98 a la fecha.

Por 
Carlos Tapia
 
Cristian Barrera
La selección chilena cerrará las Eliminatorias 2026 ante Uruguay. Foto: Photosport

Septiembre de 2023. La selección chilena, al mando de Eduardo Berizzo, se estrena en las Eliminatorias al Mundial 2026 contra Uruguay, con Marcelo Bielsa en la banca. La ilusión renace, al amparo de contar con un récord de cupos disponibles para los representantes de la Conmebol.

Septiembre de 2025. La selección chilena, al mando del interino Nicolás Córdova, cierra las Eliminatorias al Mundial 2026 contra Uruguay, con Marcelo Bielsa en la banca. La ilusión se extinguió hace rato. Hoy por hoy inunda el desconcierto y la desazón, al quedar afuera de una Copa del Mundo por tercera vez consecutiva, con récord de cupos disponibles para los representantes de la Conmebol.

El círculo se cerrará este martes, en el Estadio Nacional. El proceso rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá finalizará, al fin, luego de una agonía que se estiró más de la cuenta, en la incomodidad del último lugar de la tabla. Una suerte de déjà vu con el tortuoso camino hacia el Mundial de Corea-Japón 2002, en el cual Chile finalizó en el fondo de la clasificación, pero con una enorme salvedad: ahora habían más plazas (hasta el séptimo tiene chances de entrar en el grupo de los 48 participantes). Ese gran matiz hace que la actual clasificatoria pase a la lista negra de la historia del Equipo de Todos.

Deconstruyendo un proceso que ha durado dos años, con tres entrenadores (Eduardo Berizzo, Ricardo Gareca y Nicolás Córdova) y un total de 53 futbolistas utilizados, se logra percibir el dramático rendimiento de Chile y las carencias de un equipo que por segunda vez faltará a tres Mundiales consecutivos (antes sucedió para México 1986, Italia 1990 y Estados Unidos 1994). La Roja está al borde de sellar su peor eliminatoria bajo el formato actual de competencia (dos ruedas, todos contra todos), implementado desde la ruta a Francia 1998. Tiene 10 puntos en 17 partidos, con menos del 20% de rendimiento. Si la Selección no derrota a Uruguay, concretará una campaña aún más mala que para 2002, en la cual Chile hizo 12 puntos en 18 encuentros (22,2%).

A la hora de revisar las campañas de todas las selecciones, desde que las Clasificatorias se disputan de esta manera, este seleccionado chileno se ubica dentro de los más pobres. Sin apelación, el rendimiento más bajo le corresponde a Venezuela rumbo a Francia ’98, cuando sacó solo tres puntos en 16 juegos (6,25%). Luego aparece nuevamente la Vinotinto, hacia Qatar 2022, cuando sumó 10 unidades en 18 partidos (18,5%). Hoy, el Chile de la clasificatoria a Norteamérica 2026 tiene 10 puntos en 17 compromisos. De no ganarle a la Celeste, se estancará como la tercera peor campaña de Eliminatorias Mundialistas de Conmebol con el formato vigente. Para dimensionar los alcances de una performance decepcionante.

Las peores campañas en Eliminatorias Sudamericanas (formato actual):

PuntosPJDif.Rend.
Bolivia (Brasil 2014)1216-1325%
Paraguay (Brasil 2014)1216-1425%
Perú (Norteamérica 2026)*1217-1423,5%
CHILE (Corea-Japón 2002)1218-1222,2%
Venezuela (Rusia 2018)1218-1622,2%
CHILE (Norteamérica 2026)*1017-1819,6%
Venezuela (Qatar 2022)1018-2018,5%
Venezuela (Francia 1998)316-336,25%

Ausencia de gol y de un “distinto”

Para sumarle un ingrediente más a esta acumulación de cifras negativas, está el tema de los goles. En estricto rigor, de la falta de goles. La premisa se reitera: bajo este formato de competencia, esta selección chilena es la menos anotadora en Clasificatorias. Quizás, el reflejo más notorio de la época de “vacas flacas” que vive el fútbol criollo dice relación con la escasez de concreción. Hasta la fecha, la suma es de nueve anotaciones en 17 partidos (promedio de 0,53 por encuentro). En condición de visita, solo se anotó una vez: el gol de Arturo Vidal a Uruguay, en la primera fecha (hace dos años).

Este martes, la Roja de Córdova tendría que hacerle seis goles a Uruguay para igualar el registro de Corea-Japón 2002 (15 en 18 duelos), lo que, a todas luces, suena utópico.

Invirtiendo la tabla, la clasificatoria más prolífica en goles fue hacia Francia 98, con 32 tantos en 16 juegos (promedio de 2 por partido). Claro, estaba el plus de contar con una dupla descollante como la de Iván Zamorano y Marcelo Salas. Luego, se ubica el equipo de la eliminatoria para Sudáfrica 2010, que también hizo 32 goles, pero en 18 encuentros. En ese proceso, Marcelo Bielsa contó con Humberto Suazo, máximo artillero de esa edición con 10 aciertos. ¿Qué tienen en común esas Eliminatorias? La presencia de un “hombre gol”. Justamente, es lo que Chile no tiene hace tiempo.

En efecto, según conoce El Deportivo, el análisis al interior de la Selección da cuenta de que la falta de figuras individuales obliga a que, de cara al futuro (la Operación 2030), el enfoque vaya alrededor de un conjunto. “Vamos a tener que trabajar mucho la parte colectiva, porque no tenemos figuras sobresalientes”, indican desde la ANFP. “En ataque no hay jugadores desequilibrantes”, agregan. Es cosa de repasar un poco el panorama que hay con los chilenos en Europa: no hay presencia nacional en la liga más potente del mundo, la Premier League de Inglaterra, ni tampoco en la Champions, la elite internacional. En esta línea, Chile ha perdido terreno respecto a sus pares de la región como Colombia, Ecuador e incluso Paraguay.

Después de la caída con Brasil, Córdova hizo un análisis profundo de la discreta realidad del seleccionado mayor: “Esto viene de años, no se va a solucionar en un partido contra Brasil, ya eliminados. Nosotros estamos buscando poner de acuerdo a todo el fútbol chileno a nivel de juveniles, eso es difícil. Los países que han logrado eso tienen proyectos que están a gran nivel, como Japón, Uzbekistán, Corea del Sur y Qatar. Ellos juegan a la par de las grandes potencias. Ese es el aprendizaje, que no pueden salir jugadores de manera espontánea”.

Este martes se baja la cortina de un proceso tan largo como lamentable, con demasiadas semejanzas con lo sucedido para Corea-Japón, cuando Chile se quedó en el sótano del continente.

Goles de Chile en Eliminatorias (formato actual):

GolesPJProm. por PJ
Francia 199832162
Sudáfrica 201032181,78
Brasil 201429161,8
Rusia 2018**26181,4
Qatar 202219181,05
Alemania 200618181
Corea-Japón 200215180,83
Norteamérica 20269170,53

*Eliminatorias aún en juego.

**Chile sumó un 3-0 a favor contra Bolivia, por secretaría.

Lee también:

Más sobre:FútbolEliminatoriasLa RojaSelección chilenaANFPEliminatorias 2026Nicolás CórdovaCorea-Japón 2002Mundial 2026

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Estudio de la OCDE destaca a Chile por gratuidad en educación superior, financiamiento y profesión docente

Anglo American y Teck anuncian fusión para crear un “campeón mundial” de minerales críticos y cobre

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anuncia redadas migratorias en Chicago

Ascienden a más de 64.600 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra Gaza

Israel inicia las labores para demoler las viviendas de los responsables del ataque del lunes en Jerusalén

“Los robots ya están aquí”: Melania Trump advierte sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial para la humanidad

Lo más leído

1.
Gobierno lamenta renuncia de Francisco Vidal a TVN y refuta críticas de Kast sobre falta de pluralismo: “Su principal asesor es panelista en el canal”

Gobierno lamenta renuncia de Francisco Vidal a TVN y refuta críticas de Kast sobre falta de pluralismo: “Su principal asesor es panelista en el canal”

2.
Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

Quién es Carlo Acutis, el “influencer de Dios” canonizado este domingo por el Papa León XIV

3.
Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

Tras críticas de Kast: Francisco Vidal renuncia a la presidencia del directorio de TVN

4.
Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

Laura Albornoz en la mira: parlamentarios exigen que la vocera de Jeannette Jara salga del directorio de ENAP

5.
Allanan casa de cantante Jere Klein en operativo por drogas en Cerro Navia y Colina: hay 17 detenidos

Allanan casa de cantante Jere Klein en operativo por drogas en Cerro Navia y Colina: hay 17 detenidos

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

¿Lluvia el 18 de septiembre? Las regiones que podrían tener precipitaciones en Fiestas Patrias

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Dejé de comer alimentos ultraprocesados por un mes: esto le pasó a mi cuerpo

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Por qué deberías mirar el pasado para entender quién eres hoy, según la psicología

Servicios

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 12 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Rating del domingo 7 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 7 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Minvu publica resultados del Subsidio DS1: revisa los datos del primer llamado

Minvu publica resultados del Subsidio DS1: revisa los datos del primer llamado

Estudio de la OCDE destaca a Chile por gratuidad en educación superior, financiamiento y profesión docente
Chile

Estudio de la OCDE destaca a Chile por gratuidad en educación superior, financiamiento y profesión docente

Quiénes son los candidatos del distrito 11 que integran La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura

Abogado de Ethan Guo por DGAC: “Entendemos que actuaron de buena fe, igual que nuestro representado”

Anglo American y Teck anuncian fusión para crear un “campeón mundial” de minerales críticos y cobre
Negocios

Anglo American y Teck anuncian fusión para crear un “campeón mundial” de minerales críticos y cobre

No fue un milagro: la última gran revolución económica chilena

Sociedades cascadas que participan en SQM terminan primera fase de aumentos de capital

“Los robots ya están aquí”: Melania Trump advierte sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial para la humanidad
Tendencias

“Los robots ya están aquí”: Melania Trump advierte sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial para la humanidad

Hasta 26 °C: este será el día de “calor de verano” en Santiago, según el tiempo

Quién es Gavin Newsom, el posible próximo líder demócrata que no deja de burlarse de Donald Trump

La exigencia choca con la realidad: las cuatro lesiones de la Roja que complican los primeros días de Nicolás Córdova
El Deportivo

La exigencia choca con la realidad: las cuatro lesiones de la Roja que complican los primeros días de Nicolás Córdova

El insólito momento que vivió Lamine Yamal tras la goleada de España ante Turquía

La calculadora histórica: los resultados que meten a Venezuela o Bolivia en el Mundial 2026

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

The White Lotus apunta a Francia y llega sin cartel de favorita a los Emmy 2025
Cultura y entretención

The White Lotus apunta a Francia y llega sin cartel de favorita a los Emmy 2025

La dura respuesta de Pablo Chill-E a Horacio Saavedra: “Viejo chico pelao. Siempre fui más del tío Valentín”

Biblioteca Nacional celebró su aniversario 212 con importante exposición

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anuncia redadas migratorias en Chicago
Mundo

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anuncia redadas migratorias en Chicago

Ascienden a más de 64.600 los palestinos muertos por la ofensiva de Israel contra Gaza

Israel inicia las labores para demoler las viviendas de los responsables del ataque del lunes en Jerusalén

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo
Paula

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo

Elsa Moscoso Gómez: Ganar cuatro hijas, dotarlas de un buen tejer

Andrea Zondek: “Si contratas a una persona con TEA sin un proceso de cambio cultural, no hay inclusión”