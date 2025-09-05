SUSCRÍBETE
El Deportivo

Marcelo Bielsa se sincera: “Chile fue una experiencia hermosa; me hubiese encantado seguir cuatro años más”

El rosarino accedió a su tercer Mundial como entrenador y reflexionó sobre sus anteriores procesos. En ese contexto recordó su paso por la Roja, asegurando que le hubiese gustado continuar, "pero que no se dio".

Julián ConchaPor 
Julián Concha
Bielsa realizó una particular confesión sobre su etapa en la Roja. Foto: PHOTOSPORT.

Uruguay hizo historia al acceder por quinta vez consecutiva al Mundial. La Celeste goleó por 3-0 y eliminó a Perú, además de sacar su boleto directo al certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Por otra parte, Marcelo Bielsa alcanzó su tercera clasificación al torneo planetario como entrenador. Las tres fueron con selecciones diferentes: Argentina en 2002, Chile en 2010 y Uruguay en 2026.

El técnico argentino destacó el rendimiento de sus pupilos tras la sólida victoria sobre la Bicolor. “Es una buena forma de clasificar. Es verdad que el juego ofensivo del equipo fue bueno, también las actuaciones individuales, hubo muchos puntos altos. Creamos ocasiones y convertimos tres goles”, comenzó señalando en conferencia de prensa.

“Había mucha gente en el estadio. Qué suerte que la actuación fue valiosa para ofrecerla al público. No era lo mismo clasificar sin ganar y sin jugar bien. Es para resaltar que hubo una mejora en el campo de juego que permitió que el juego fuera rápido, facilitó la creación”, añadió el Loco.

Bielsa recuerda a la Roja tras clasificar a su tercer Mundial

Bielsa también realizó una particular reflexión al ser consultado por las similitudes entre los tres procesos mundialistas. “De Argentina recuerdo que era un equipo extraordinario y en la Eliminatoria salió primero con 12 o 14 puntos diferencia de puntos y el segundo fue el que salió campeón del mundo, Brasil. Era un equipo único, por eso todo el mundo reclama mi desempeño conduciendo aquel equipo, con justicia. Evidentemente, Argentina no llegó al torneo con la forma que había adquirido en la Eliminatoria”, inició ante una pregunta que desarrolló en profundidad.

También analizó su paso por la Roja: “Chile fue una generación muy buena de jugadores. Los jóvenes de esa generación: Isla, Vidal, Alexis, Aránguiz, todos ellos, eran un montón de jugadores bárbaros empujando para ganarse un espacio. Y otro grupo de mayores: Suazo, Matías, Bravo. Todo muy compensado y con una muy buena sinergia interna”, aseveró.

“Este equipo de Uruguay también tiene como punto en común con las otras dos experiencias, la calidad de los jugadores. Es muy difícil que ustedes digan que si juega Valverde, Bentancur y De Arrascaeta, que ese trío está en desventaja de cualquier mediocampo de los mejores equipos del mundo. Son tres jguadores de mucho nivel. Si usted ve el punto en común, siempre es la calidad de sus jugadores”, continuó.

Además, se sinceró sobre su salida de la selección nacional: “En el caso de Argentina, no logré yo que el pico de rendimiento se extendiera para cuando era indispensable, que era el Mundial. En Chile fue una experiencia hermosa, con los jugadores y por la relación que establecieron con su público. A mí me hubiera encantado poder seguir en ese proyecto cuatro años más, pero bueno, las cosas no se dieron“, complementó.

“Este equipo de Uruguay, evaluando mi gestión, no logré que la calidad de los jugadores les permitiera conseguir objetivos superiores a los que consiguieron”, cerró.

Marcelo Bielsa junto a Arturo Vidal. Foto: Pedro Rodríguez.
