La historia del inolvidable penal de Alexis Sánchez que le dio a la Roja su primera Copa América en 100 años

“Acá está Alexis... Alexis y la Copa América... Alexis... Alexis... Le pegooooó... ¡Chile, campeón! ¡Chile, campeón! ¡Chile, campeón de Copa América! En un partido dramático, en una tarde sufrida. No podía ser de otra forma, dejamos atrás 100 años de lágrimas, dejamos atrás 100 años de derrotas, dejamos atrás 100 años de robos arbitrales, dejamos atrás los años de perdedores para consagrarnos en Ñuñoa...“. Las palabras pertenecen a Claudio Palma y su relato en Canal 13 que inmortalizó esa histórica tarde del sábado 4 de julio de 2015, donde la Roja puso fin a su centenaria sequía de títulos.

El protagonista dentro de la cancha fue Alexis Sánchez. El destino quiso que el tocopillano fuese el encargado de patear el penal que colocó a la Selección en lo más alto del continente. Un penal de una factura muy especial, pues el tocopillano lo quiso picar a lo Panenka, pero le salió algo mordido, aunque lo suficientemente efectivo para batir a Sergio Romero y sellar la victoria.

Antes de ese momento, el partido había terminado 0-0 en los 120 minutos, con un Alexis muy marcado por la zaga argentina. En la definición en sí, Matías Fernández abrió la cuenta con un tiro al ángulo, empató Lionel Messi con un remate arrastrado. Luego, aumentó Arturo Vidal, con suspenso, ya que el balón lo tocó Sergio Romero. Posteriomente, Gonzalo Higuaín mandó su disparo a la luna; Charles Aránguiz aseguró con un remate seco y abajo, mientras que Claudio Bravo le atajó el envío a Éver Banega.

En su entorno confirman que el Niño Maravilla nunca había entrenado ese lanzamiento ni menos que hubiera pensado esa ejecución. “No lo tenía pensando e, incluso, le pegó mordido a la pelota. Estaba muy inseguro de qué hacer y le pegó así porque fue lo único que se le ocurrió, porque además venía de fallar en la definición contra Brasil en el Mundial de 2014″, cuentan en su círculo.

Es más, en el cuerpo técnico generó desconcierto. “Alexis llegó a 10 centímetros de la pelota y no sabía qué hacer. Pero como era tan importante, cuando vio al arquero tirándose para un costado, decidió de esa manera. Venía decidido a otra cosa, pero realmente nunca interpreté cuál era la decisión de él para patear ese penal”, reconoció Jorge Sampaoli.

Mientras que el nortino, explicó días después de la hazaña cuál había sido su intención. “Pensaba pegarle arriba, al lado derecho del arquero, pero cuando di el tercer paso dije ‘tengo que pegar con la intuición’ y le pegué con el corazón más que nada“, reveló.

Alexis Sánchez, festejando el histórico penal que le dio a Chile su primera Copa América. Foto: Marcelo Hernández/Photosport. Photosport

“En ese momento de patear el penal, si lo fallaba, todo Chile me iba a odiar. Se iba a acordar de mí todo Chile. Fue un momento lindo, todo Chile estaba rezando en ese momento, todo Chile se abrazó”, continuó, acerca de la presión que enfrentó en ese histórico instante.

Tiempo después, fue el propio Antonin Panenka el que lo alabó en una entrevista con TNT Sports. “Solo los locos como Alexis o yo somos capaces de patear así. Mientras más importante es el partido, es más fácil para el ejecutante decidir que va a hacer un penal a lo Panenka. Yo definí la final de la Euro contra la Alemania de Beckebauer y Muller. Alexis le dio la Copa América a Chile contra la Argentina de Messi”, expresó.

En cuanto a números, el delantero estuvo lejos de lo que mostró esa temporada en el Arsenal de Inglaterra, donde consiguió 25 goles y alcanzó la Community Shield y la FA Cup. En el torneo solo le anotó a Bolivia, en el 5-0 de la fase de grupos, pero siempre fue un agente muy peligroso en los encuentros que disputó.

Un liderazgo particular

En la tribuna, la familia del astro chileno lloraba de emoción, especialmente su hermano Humberto, su hermana Marjorie y su cuñado Javier, además de su mamá Martina. Mientras que en la cancha, el formado en Cobreloa tenía sensaciones distintas. “Cuando hice el gol se me vino a la mente la gente de Chile, mi familia, mis hermanos, me dieron ganas de llorar tenia ganas de llorar, pero justo se me tiraron los compañeros encima y se me quitaron las ganas”, rememoró.

El vínculo con sus seres queridos en esa Copa América fue bastante especial, porque a diferencia de la mayoría de sus compañeros, su núcleo no era de Santiago y eso se podía ver reflejado en las tardes libres de las que dispusieron los seleccionados. De todos modos, en esas instancias compartió mucho con las familias de sus más cercanos, como Mauricio Isla.

En esa época, si bien Sánchez siempre se mostró más bien introvertido, fue ahí cuando consolidó su rol de líder del equipo y fue estrechando lazos con el capitán Claudio Bravo y también con Marcelo Díaz. También fue el primero en salir a recibir a Arturo Vidal en Juan Pinto Durán después del escandaloso episodio del choque de su Ferrari.

El tocopillano salió a buscarlo con un plato de tallarines en la mano, pues justo en ese momento el plantel se encontraba almorzando. “Le dijo: ‘Ya, cul... vamos pa’ dentro, nomás’”, cuenta un testigo de aquel pintoresco recibimiento.

El goleador histórico de la Roja fue clave para mantener el equilibrio en el camarín. De ahí, en más todo lo que vendría sería historia, y Alexis es el rostro de una imagen que marcó no solo a la Generación Dorada, sino que a un país entero que, a 10 años de este hito, lo sigue recordando con mucha nostalgia.