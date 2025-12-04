Por WhatsApp, Instagram y otras vías: los históricos de Unión Española que se ofrecen para liderar la Operación Retorno

Emiliano Vecchio es uno de los jugadores emblemáticos que se ofreció para volver al Santa Laura. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport.

Las reacciones al descenso de Unión Española no se han hecho esperar. Pero la que más emocionó a los hinchas hispanos es la de algunos jugadores emblemáticos que hoy no se encuentran en el Santa Laura, pero se ofrecieron de inmediato a retornar para devolverle la categoría a la tienda de Independencia.

Uno de los primeros fue Patricio Rubio. El delantero que dio la vuelta olímpica con los rojos en el año 2013, posteó en su cuenta de Instagram que Unión le abrió las puertas “cuando estaba comenzado y logramos cosas hermosas. Hoy verte descender me parte el corazón, una tremenda tristeza”. Pero en el mismo mensaje, escribió que “espero volverte a ver donde te mereces y acá siempre tendrán a un hincha más. Lo que necesiten acá estaré siempre para dar una mano”. Y para ello, ya sostiene conversaciones con la directiva hispana.

Otro que no dudó en ofrecer sus servicios fue Emiliano Vecchio. El subcampeón con Unión el año 2012, aseveró que “estamos siempre a disposición para ayudar y para devolver a Unión Española donde se merece. Estaremos por Chile y si Dios quiere, el año que viene estaremos ayudando a nuestra amada Unión Española”.

El volante de creación está jugando en un club amateur de Argentina, Regatas, y al igual que Rubio, tendría el pase en su poder para negociar su fichaje directamente con la entidad que encabeza Jorge Segovia.

A ellos se les agrega el actual capitán de los recién descendidos, Pablo Aránguiz. El extremo izquierdo tiene contrato y una alta cláusula para dejar el club. En Indenpendencia buscan que continúen.

“Me dieron la posibilidad de volver cuando en otros equipos no lo estaba pasando bien. Si el otro año sigo en el club, que por contrato es así, no pongan en duda que voy a dar el todo para volver con Unión a donde debe estar”, afirmó Aránguiz.

Palabras que cayeron muy bien en los pares de Segovia y por lo mismo, conversarán con el dueño de la jineta para que lidere la “operación retorno”.

Geraldino continuará en la Unión. Foto: Javier Torres/Photosport. JAVIER TORRES/PHOTOSPORT

Los problemas para armar el plantel

Uno de los grandes dolores de cabeza que trae descender a la segunda categoría del fútbol chileno es el recorte presupuestario: Unión Española dejará de recibir automáticamente dos mil millones de pesos al año, por concepto de derechos televisivos.

“ Sería muy fácil decir hoy que vamos a armar un plantel maravilloso para volver… No puedo, porque no sé cómo vamos a afrontar la parte económica , hay que hablar con los jugadores y no todos quieren seguir, cuando uno se marcha a la B”, aseguró el gerente general de los hispano, Sabino Aguad.

Además, no se sabe quién quiere seguir y quién desea irse de los que terminan contrato, por lo mismo habrá que negociar con el lateral Simón Ramírez, el volante de corte Agustín Nadruz, el mediocampista Ignacio Núñez, el creador Brayan Carvallo y los delanteros Cristian Insaurralde, Fernando Ovelar, Renato Huerta y Franco Ratotti.

Los futbolistas que no continuarán son el portero Martín Parra y el volante Matías Marín. En la misma situación está Fabricio Formiliano, quien termina su vínculo en Independencia. ¿Bianneider Tamayo? También tiene contrato con la U, pero termina este mes, por lo que podría negociar con Unión u otro club con el pase en su poder.

Movimientos que buscan hacer calzar la caja, ya que Aránguiz, Uribe y Geraldino son los sueldos más altos de la actual plantilla (cercano a los 20 millones de pesos) y la idea es no volver a tener los costos de este año.

La cantera será la base del plantel que jugará en la B el 2026 y todos ellos, deben ser liderados por un nuevo técnico. Si bien, Gonzalo Villagra intentó revertir la tragedia como técnico interino, en las últimas horas Fernando Díaz, otro de los históricos hispanos, se abrió a la posibilidad de tomar al equipo en la B. También se acercó el nombre de de Cristián Muñoz, el estratega que sacó campeón a Universidad de Concepción en la Liga de Ascenso.