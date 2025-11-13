OFERTA ELECCIONES $990
    El Deportivo

    Emiliano Vecchio entrega sabrosos detalles del día en que “mató a su hermano” para viajar a Argentina a casarse

    El exvolante de Unión Española desclasificó la singular historia, que le costó un severo castigo de José Luis Sierra.

    Carlos González Lucay 
    Carlos González Lucay
    Emiliano Vecchio dejó una particular historia en su paso por Unión Española.

    Emiliano Vecchio dejó particulares historias durante su controvertida estadía en Chile. Su último paso por un club profesional fue en Defensores de Belgrano, donde el volante de 36 años rescindió contrato.

    Recientemente, brindó una entrevista a ESPN, donde habló de su paso por Colo Colo y Unión Española. En los hispanos es recordado por una insólita historia, que le terminó costando una sanción del club: inventó la muerte de su hermano para poder viajar a su país a casarse.

    “En ese momento estaba en Chile, en Unión Española y planifiqué mi casamiento en vacaciones. Pero en Chile no puedes planificar nada, porque te cambian las fechas todo el tiempo y me pusieron un partido cuando debía tener vacaciones, avisaron 10 días antes”, comenzó señalando.

    Luego entregó detalles desconocidos de aquella triquiñuela. “Ya tenía todo armado, mi representante me había ayudado, era mi casamiento, lo había hecho lo mejor posible. Era joven y no sabía qué decir. Si fuera hoy, le digo al entrenador (José Luis Sierra) que me caso y me voy. Pero en ese momento no sabía qué decir”, prosiguió.

    Fue ahí donde entró en los pormenores sobre cómo fabricó esa mentira. “Se acercaba el día y me mandé una macana: dije que falleció mi hermano, que debía ir a Argentina, y ni sé por qué dije mi hermano. Pero se enteraron a los dos minutos de que me estaba casando y mi hermano me quería matar”, cpntó.

    El castigo

    Luego de ser sorprendido en el engaño, Vecchio fue sancionado por su conducta. “Volví a Unión Española, estuve un mes castigado y gracias a Dios no ganaron un partido, por eso el entrenador me volvió a poner. Porque me dijo que no me iba a poner nunca más”, reveló sobre la reacción del Coto.

    También confesó que su hermano se molestó muchísimo con él. “Le hice una broma y más se enojó. Le dije ‘¿cómo te llamas tú? Jesús. Así que quédate tranquilo que resucitas a los tres días’. Me dijo que estaba loco, que me iba a costar caro”, recordó.

    Después de ese paso por los hispanos, el volante partió a Colo Colo para después sumar pasos por Qatar, Brasil, Bolivia y Argentina, retornando el año pasado a Santa Laura, donde se reencontró con Sierra. Eso sí, su estadía no sería tan alegre como la primera vez y terminó abandonando la institución.

