Lucas Assadi se abre a dejar la U, pero descarta a un equipo: “A Independiente, jamás”

Universidad de Chile enfrentó este martes a Coquimbo Unido en el cierre de la penúltima fecha de la Liga de Primera. Los azules enfrentaron a Coquimbo Unido en el estadio Santa Laura y rescataron solo un punto, complicando así su opción de meterse de forma directa en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Una vez terminado el encuentro, Lucas Assadi, quien tuvo un renacer en el campeonato, se refirió al duelo, su futuro y al fin del ciclo de Gustavo Álvarez a cargo del club.

El volante ofensivo dejó abierta la puerta de salida del club, aunque de todas maneras precisó que hay un equipo por el cual no jugaría.

“Este año ya no juego más; me estoy recuperando para el próximo año, que es lo que puedo esperar”, comentó de entrada en zona mixta refiriéndose a una lesión que lo afecta desde el clásico contra U. Católica.

Luego, descartó la posibilidad de sumarse al plantel de Independiente de Avellaneda. “No, falso, ninguna posibilidad. Tengo que ir viéndolo, pero a Independiente jamás”, apuntó. Una frase que recuerda lo los incidentes que ocurrieron en Argentina por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Por otro lado, habló sobre el anuncio de Gustavo Álvarez que marca la salida del DT del club. “Si se llega a ir, que le vaya muy bien donde le toque. Sabemos la calidad de entrenador y persona que es. Lo que haga como entrenador, que le vaya muy bien”, indicó.

“He madurado mucho con él, como futbolista y como persona, me ha dejado muchas cosas para mi futuro”, complementó Assadi.

El análisis de Álvarez y la despedida

El duelo contra Coquimbo Unido también marcó el último encuentro de la U como local. Por lo mismo, Gustavo Álvarez aprovechó de despedirse de los hinchas.

“Con respecto a la gente de la U, eternamente agradecido, siempre. La verdad que por ahí me cuesta encontrar las palabras porque los sentimientos a veces son difíciles de explicar: gratitud, cariño, respeto... Me parece que es mutuo de ambas partes”, sostuvo en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

También insistió en que fue el momento adecuado para comunicar su salida. “Yo lo dije muy claro, que tengo contrato 2026, pero permanentemente tengo que decir qué es lo mejor para el club. Entonces, eso es lo que yo dije, que quede claro. Después, el momento para decirlo es muy claro. Este ámbito me parece que es para responder sobre el partido y no tratar ese tema”, se defendió.

“Y cuando vayamos a Iquique va a pasar lo mismo en una semana corta. Como ayer era la última conferencia en el Centro Deportivo Azul, yo decidí hacerlo en el marco institucional oficial porque me pareció que era un tema importante que tenía que comunicarle al hincha de la Universidad de Chile”, insistió.

A su vez, abordó el partido frente a Iquique, donde la U necesita que la UC y O’Higgins tropiecen para mantener la esperanza de la Copa Libertadores. “En la última fecha pueden pasar muchas cosas. Entonces hoy sentirse afuera, adentro, frustrado, contento es apresurado. Vamos a esperar el desenlace. Prepararemos este partido para ganarlo una vez más. Así que muy tranquilo”, cerró.