Entrevista con Joaquín Larrivey: “Trato de dejar una huella en Concepción, como siento que lo hice en la U”. . Por Andrés Perez

Para Joaquín Larrivey (41 años) la edad no es un problema. Este año suma 18 goles en 32 partidos de Primera B. Su producción en Chile no para, pese al tiempo transcurrido. Con Deportes Concepción puede retornar a la categoría de honor.

¿Cómo llega el equipo a la final de la Liguilla de Ascenso?

Muy bien. La verdad que el equipo llega en un gran momento, sabiendo que nos enfrentamos a otro gran equipo. Con mucha confianza y mucha esperanza de saber que tenemos las armas como para ganar la final. Va a ser un partido dificilísimo y el que esté más concentrado, con más orden y el que tenga más coraje para que no le pese la situación, se va a llevar el ascenso.

¿Cómo han preparado la llave ante Cobreloa?

Ya sabemos como juegan. Ellos imagino que sabrán también cómo jugamos nosotros. Pero al final me parece que va a ser muy importante el factor emocional. Y es ahí donde tenemos que estar bien preparados y bien concentrados para hacer la diferencia, para marcar nuestro juego. Ya te repito, creo que estamos en un buen momento. Hicimos una gran llave para Antofagasta. Creo que hicimos una mejor llave aún contra Copiapó. Y nos encuentra con mucha ilusión para enfrentar a un gran equipo como Cobreloa.

Ahora está cerca de alcanzar los 100 goles en Chile, ¿imaginaba una marca como esa?

Lo evalúo con mucha alegría, mucha felicidad y con mucha ilusión también de todo lo que viene. La verdad que estoy muy entusiasmado con lo que es el proyecto de Deportes Concepción. Tratando de dejar una huella, como siento que lo hice tanto en la U como en Magallanes. Siempre pensando en que lo más importante está por venir y no en lo que fue.

Larrivey se ha transformado en el emblema de Concepción. MARCO VAZQUEZ/PHOTOSPORT

Ud. renovó en agosto, ¿siempre con la mente puesta en volver a jugar en Primera División?

Cuando llega un club siempre se ilusiona con lo máximo. Y lo máximo en este caso era volver a Primera División. Obviamente el objetivo tal vez al inicio eran distinto, pero en el camino se fue encontrando el equipo y fue un poco virando todos juntos y nos fuimos dando cuenta que podíamos competir con cualquiera y que obviamente la ilusión siempre estuvo de pelear arriba, después era entrar a la Liguilla. Terminamos entrando a la Liguilla y ahora estamos muy ilusionados con esta final.

¿Le ha gustado la vida en Concepción? Ud. en Chile solo había jugado en equipos de Santiago.

Nos informamos de lo que era la ciudad, sobre todo para nuestros hijos, y estamos muy contentos. Obviamente hay un montón de diferencias respecto a grandes ciudades como Santiago, pero lo más importante para nosotros es que nuestros hijos están felices, tienen sus amigos, tienen su club, su escuela, y nosotros nos sentimos muy queridos acá también, así que estamos disfrutando mucho.

¿Cómo lo hace para mantenerse en un nivel competitivo a sus 41 años?

No hay mucha magia. Sí hay muchos hábitos, mucha determinación, mucha ayuda por parte de mi esposa que es la encargada del bienestar en el hogar, y ese bienestar me permite a mí poder seguir disfrutando dentro de la cancha. A mí me gusta mucho jugar, ser parte de un equipo como lo soy, sentirme importante, y para eso hay que cumplir con ciertos hábitos que no son cosas raras. Uno se va informando, va siempre tratando de mejorar la alimentación, el descanso, pequeños detalles para poder estar en condiciones de poder rendir adentro de la cancha la parte futbolística que tiene que ver con toda la experiencia y con todo el fútbol que uno puede experimentar desde chico.

¿Cómo es su relación con los jóvenes del plantel?

Me siento parte importante, uno de los más experimentados y trato de trasladar esa experiencia cuando se requiere. Después de tantos años en el fútbol, puedo intuir con más facilidad, por haber vivido un montón de situaciones, entonces trato de ayudar a resolver conflictos, de ayudar a los compañeros, al entrenador, de ser un nexo también con el cuerpo técnico en ciertas cuestiones que tienen que ver con los dirigentes. Uno tiene experiencia. Pero no estoy ni cerca de sabérmelas todas. Siento que todos los días se aprende algo nuevo.

¿Hasta cuándo se proyecta jugando?

Voy mucho en el día a día, año a año en este caso. Quiero disfrutar el año que viene y ya luego veré si aparece alguna oportunidad interesante, si tengo ganas de seguir, si me siento parte importante, si me siento bien físicamente. Hoy en día, obviamente, después de tantos años y de tanto esfuerzo, tengo la enorme posibilidad de no jugar por obligación, sino de jugar porque tengo ganas y porque me quiero sentir importante, disfrutar y no por otras cuestiones.

¿Tiene pensado que hará después del retiro?

Tengo el curso de entrenador hecho hace cinco años y está clarísimo que mi siguiente paso en el fútbol es ser entrenador. Me siento capacitado para hacerlo apenas termine mi carrera, porque me vengo formando desde hace un montón de tiempo junto a un cuerpo técnico que tengo armado. Seguramente necesitaré un descanso para recargar energías y para tomar fuerza para el siguiente proyecto, pero falta mucho para eso.

¿Quién forma parte de ese cuerpo técnico?

Son chicos que están trabajando en Argentina en varios clubes. Nos faltan pulir algunos detalles, pero la base la tengo.

Larrivey quiere ser entrenador luego del retiro. Andres Perez

Si vencen a Cobreloa, el próximo año jugará ante la U, ¿visualiza ese partido?

No me quiero proyectar tanto, porque pensar en jugar en Primera División, hoy que estoy jugando una final, me parecería... no sé si una falta de respeto, pero no lo pienso, respeto al rival. Vamos paso a paso. Hoy pienso en la final que tenemos nosotros. No me quiero desfocalizar.

¿Cómo ha sido el trabajo con Patricio Almendra? ¿Qué cambió con su llegada?

Estoy muy agradecido de la confianza del primer día que me dio. Tuvo un impacto muy positivo en todo el grupo, potenció la base que ya teníamos con Manuel Suárez, que también lo hizo muy bien, pero Pato terminó de moldear y potenciar ciertos aspectos en los que había margen de mejora. Tiene un muy buen liderazgo. Terminó sacando una gran versión de todos juntos, individual y colectivamente.

¿Qué le parece la salida de Gustavo Álvarez de la U?

No me quiero meter en esa decisión, que es muy personal. Habrá que ver el tema contractual con la dirigencia. Tengo la sensación de que es un gran entrenador, no solamente por los resultados, me da la sensación, sin conocerlo en profundidad, que es un gran líder, una gran persona. Lo hizo muy bien en Huachipato y en la U. Tuvieron un gran año, está peleando para entrar en la Copa Libertadores, llegó hasta semifinales de Sudamericana. Solo en Copa Chile quedó un poquito en debe. Su paso por la U ha sido muy positivo, ganándole a Colo Colo después de muchos años, saliendo campeón, siendo competitivo en copas internacionales.

¿Dirigir a la U es un objetivo para usted?

Siempre he dicho que estoy muy identificado con los clubes en los que juegué. Es un sueño poder volver, desde otro rol, a todos esos clubes. Es difícil volver a todos, porque fueron muchos, pero sin duda volveré a más de uno. En la U la pasé muy bien. La ilusión siempre de volver algún día está. Me tengo que preparar mucho, porque es un club súper exigente, pero por la autoexigencia que tengo, sé que voy a llegar a esos niveles.