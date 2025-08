Joaquín Larrivey renueva con 41 años: “Nadie me cuestiona porque con goles demuestro mi vigencia; en Conce estoy muy feliz”

Joaquín Larrivey (Gualeguay, Argentina, 1984) se mantiene activo. A poco menos de tres semanas de cumplir 41 años, el ariete firmó su renovación por Deportes Concepción hasta 2026. Con ocho anotaciones en 23 encuentros con el cuadro lila en la temporada actual, siendo titular en todos, demuestra su vigencia. En entrevista con El Deportivo, el argentino profundizó sobre el objetivo de ser entrenador tras el retiro y se refirió el promisorio proyecto del León de Collao. También analizó a Universidad de Chile, su exequipo.

¿Qué lo motivó a renovar en Deportes Concepción?

Con muchas expectativas y pensando para el año que viene. También era importante para mi familia tener la tranquilidad de quedarnos acá. Feliz de que el club haya confiado en mí para el año que viene. El rendimiento es fundamental para que hayan creído en mí y hoy estar con un contrato. Evidentemente el rendimiento es clave para que un club pueda seguir confiando en que yo siga haciendo las cosas bien adentro de la cancha. Orgulloso y súper agradecido de esta nueva oportunidad, que evidentemente me la fui ganando en el día a día y con el rendimiento de los partidos. Y después, es importante para mi familia una estabilidad, saber que nos vamos a quedar en este lugar el año que viene. Estamos muy felices de estar en este club y en esta ciudad. Mis hijos contentos de que van a poder quedarse el año que viene en su escuela, en su club. Y mi esposa contenta de que no vamos a tener que mudarnos. Felices, con mucha responsabilidad porque es lo que conlleva que un club haya confiado en mí nuevamente.

¿Cómo se siente para seguir jugando? Algunos podrían cuestionar su edad…

Hoy, los cuestionamientos casi que son inexistentes porque demuestro con los partidos y con los goles que estoy súper vigente. Me siento súper bien y con ganas de seguir vinculado al fútbol dentro de la cancha, me siento vigente. Y no solamente me siento, sino que está demostrado por los partidos y por los goles que aporto al equipo.

Tras su buen rendimiento, ¿algún equipo se anticipó y también lo contactó para la próxima temporada?

Sí, me habían contactado equipos de Primera División en este mercado de pases. No importan los nombres, pero sí me llamaron directamente a mí, después hablaron con mi representante también. Todo siempre va de la mano con el rendimiento y el presente. Obviamente agradecido a esos llamados, pero yo estaba muy entusiasmado con seguir acá, con intentar lograr estos objetivos que nos trazamos sobre todo a principios de año. Uno va ayornando estos objetivos que se han trazado a principios de año, pero los objetivos son diferentes. Así que estaba muy entusiasmado con estar acá. Entiendo también siempre que el club hace un esfuerzo para tenerme a mí. Y eso también, que el club haya garantizado mi continuidad, porque evidentemente si uno sigue haciendo goles, sigue jugando de manera continua, los llamados siempre están. Así que agradecido, orgulloso al club. Y entiendo también cuál era la idea de ellos de pasar conmigo para el proyecto de año que viene.

¿Cómo afrontaron el ascenso tras el castigo a Melipilla?, le tocó llegar en ese contexto...

Era un equipo que venía jugando juntos, evidentemente en otra categoría, no sé si más difícil o fácil, creo que diferente. Y hay muchos equipos que venían jugando años anteriores en esa división, entonces había que acostumbrarse. Lo hicieron bien, costó al principio, pero ya después el equipo se afirmó. No hemos sido lo regular que nos hubiera gustado, pero estamos ahí peleando en la parte alta de la clasificación. Así que con muchas expectativas para lo que viene.

Tuvieron un inicio irregular, pero marchan sextos, aún con opciones de ascender. ¿Qué objetivo se plantean ahora?

El objetivo claro hoy es la liguilla. Después, capaz que faltan tres fechas y el objetivo es salvarse el descenso, o faltan tres fechas y el objetivo es ser campeones. La liga está tan pareja que entre el que se va al descenso y el que clasifica a la liguilla hay muy poquitos puntos. Entre los que están en la liguilla y los primeros puestos hay poquitos puntos. Está todo muy cambiante, no siento que haya habido un equipo que ha marcado grandísima diferencia. El objetivo en esta recta final es encontrar esa regularidad, elevar el nivel individual y en consecuencia el nivel del equipo, y estar peleando más arriba.

El club ha crecido. Pasó de la desafiliación a la Primera B en poco tiempo. Hay una mayor inversión y una mejor estructura. ¿Cómo ve la actual planificación del equipo?

Eso fue otra parte que para mí fue muy importante a la hora de decidir estar acá. Hay un proyecto a mediano y largo plazo muy importante, en el cual me encanta ser parte y me siento una pieza importante. En ese aspecto estoy súper contento también, más allá de la estabilidad personal, muy contento de ser parte de este proyecto. El club ha crecido mucho, muy rápidamente, y tiene que lograr esa estabilidad para seguir creciendo. Creo que todavía tiene mucho margen de crecimiento y tiene un potencial enorme porque tiene mucha gente que lo acompaña. La gente que lo conduce también tiene mucha visión y claridad de lo que quiere. Feliz de que hayan confiado en mí para ser parte de ese crecimiento del club.

Jugó en Argentina, España, Italia, en equipos grandes. Su experiencia y su visión debe ser importante dentro del club y el proyecto que plantean...

Uno trata de aportar fundamentalmente dentro de la cancha, pero también en otros aspectos y siento que en eso también club confía en mí, haciéndome parte de distintos puntos de vista. Decisiones no tomo, lógicamente, pero sí que me siento escuchado a la hora de dar alguna opinión o de alguna palabra desde el punto de vista de lo que yo pienso, de lo que yo veo. Feliz de sentirme valorado no solamente de la parte futbolística, sino también por lo que uno vivió, la experiencia y visión tras tantos años de carrera.

¿Por cuánto tiempo se sigue proyectando como futbolista?

Este año y uno más, que es lo que firmé. Pero vengo con que voy a jugar los últimos dos años hace como seis años, así que los objetivos hoy son a corto plazo y toca disfrutar todo lo que viene. La competitividad y el espíritu me han llevado hasta acá. Entonces, a seguir con ese espíritu, a seguir tratando de dejar lo mejor de mí. Y después, a fin del año que viene, veré qué determinación tomo. Lo importante es que me siento un aporte, me siento súper bien físicamente, muy bien mentalmente como para seguir aportando. No sé cuánto más voy a jugar, pero voy paso a paso.

Y tras terminar su carrera, ¿planea continuar erradicado en Chile?

Sí, estamos acá. Mi esposa nació acá en Chile y yo estoy muy cerca de obtener la nacionalidad chilena. Mis hijos ya vivieron más en Chile que en cualquier otro lugar del mundo. Y bueno, cuando termine el contrato acá, ya también. Mi hijo Antonio nació acá. Estamos muy ligados al país, estamos muy contentos. Post retiro también quiero seguir ligado al fútbol desde otro lugar, el lugar del entrenador. Así que mi idea y mi objetivo es arrancar mi carrera como entrenador acá en Chile.

Entiendo que ya tiene el curso de entrenador...

Sí, tengo el curso de entrenador, lo terminé hace como tres o cuatro años. Ya armé mi cuerpo técnico, así que tengo bien claro hacia dónde va mi carrera dentro del fútbol post jugador. Me siento, de hecho, capacitado también. Tengo que seguir aprendiendo, evidentemente. Es una profesión donde uno nunca deja aprender, pero me siento listo y preparado para cuando me toque, para cuando decida y tenga la oportunidad de arrancar mi carrera como entrenador.

¿Quién compondrá su cuerpo técnico?

Son chicos argentinos que están trabajando allá desde hace muchos años. Uno trabaja en Deportivo Morón y otro trabaja en Unión de Santa Fe, pero están vinculados al fútbol desde hace muchos años.

¿Dónde nace el vínculo?

Uno fue compañero mío de escuela y después vino a vivir conmigo a Italia, y a partir de ahí se vinculó muy cercano al fútbol. Desde hace muchos años está vinculado al fútbol formativo. Y fue internamente técnico del primer equipo de Deportivo Morón, que actualmente está en la segunda división del fútbol argentino, un club importante. Y el otro chico sí jugó, no conmigo, sino algún amistoso cuando yo estaba en Italia, y ahora está en el fútbol formativo de Unión de Santa Fe.

Al retirarse, ¿le gustaría iniciar esa etapa en Deportes Concepción?

Sí, pero eso falta mucho. En ese momento evaluaré las opciones que haya y qué oportunidades se nos puede presentar. Pero siempre digo lo mismo, me encantaría poder dirigir los clubes donde jugué, donde me he sentido muy querido, muy valorado. Realmente disfruté en todos lados, obviamente a veces más, a veces menos, pero en todos siempre saqué cosas muy positivas y creo haber dejado una buena imagen como jugador y sobre todo como profesional. Debo tener un proceso de evolución constante para poder llegar a los clubes por donde jugué. Ojalá que pueda dirigir el día de mañana en los clubes donde me sentí tan bien, y obviamente el Conce, sin duda, será uno de ellos. Veremos, pero no me quiero apresurar diciendo dónde puedo ir porque la verdad es que uno nunca sabe.

Siempre ha sido cercano a la U, ¿cómo ve el momento del club?

Desde fuera lo veo muy bien. Ha ido en crecimiento y actualmente tiene una estabilidad que le permite competir no solo a nivel local, donde creo que lo está haciendo espectacular, sino además a nivel internacional, donde los rivales son durísimos y donde está haciendo una participación de la Copa Sudamericana. En la Copa Libertadores ha hecho una muy buena participación, quedando afuera por goles y en un grupo súper difícil. En la Sudamericana, creo que va a ser una llave muy abierta. Creo que está más allá de la historia que tiene Independiente en copas internacionales, creo que en la actualidad es un 50 y 50, y eso significa que la U está haciendo muy bien las cosas. Tiene un gran plantel, con grandes jugadores, uno que le tiene cariño, siempre está deseando que le vaya lo mejor posible.

¿Cómo ve a la U para afrontar la segunda mitad del torneo? ¿Qué le falta para ser campeón?

No, el año pasado creo que el Colo Colo tuvo un final muy bueno. Es más mérito de Colo Colo que algo de la U. Son un montón de puntos y se definió por detalles. Y creo que este año tiene todo para poder coronarse a nivel local y competir a nivel internacional. Lo único que le puede quitar el peso o el desenfoque en el torneo nacional es justamente eso, lo duro que es competir internacionalmente y estar compitiendo a nivel local. No es lo mismo competir con un equipo alternativo que con todo el equipo titular. Ahí está un poco la incertidumbre, pero creo que tiene un plantel bastante amplio para afrontar las dos competiciones. Me imagino que a nivel internacional es donde van a apuntar todos los cañones, y a nivel local donde pueden armar un equipo un poquito más alternativo. Pero creo que puede ser un cierre de año muy bueno para la U porque tiene todas las armas para que así sea.

¿Le falta a la U un delantero como Joaquín Larrivey?, es una de las pocas falencias que se ha criticado este año...

Los goles que quizá me tocó hacer a mí en el momento que estuve en la U, se los dividen muy bien entre Nico Guerra, Contreras y Di Yorio, los tres han hecho un montón de goles. Además está Lea Fernández, que tal vez tiene otro rol en el equipo, pero también hace un montón de goles. Está mucho más repartido. Nico Guerra, Di Yorio y Contreras son tres jugadores con distintas características que hasta pueden jugar y complementarse bien.

Ninguno ha logrado consolidarse...

Di Yorio había arrancado muy bien y después a nivel goles se quedó, pero es un jugador muy importante. Contreras tiene garra, creo que es un jugador ideal para la U y además ha hecho un montón de goles también. Y Nico Guerra había arrancado bien y después ha tenido menos espacio, pero creo que cuando le ha tocado, ha rendido. En definitiva, creo que está siendo un buen año de los tres. Yo, personalmente, no creo que les falte un delantero a la U. Al contrario, creo que entre los tres se pueden ir complementando. El entrenador también va variando, va gestionando bien los minutos y es importante, considero yo. Hay una gran gestión de Álvarez al darle minutos a todos, al darle la oportunidad a todos y hay que mantener la competencia bien arriba de los tres.

¿Le gustaría estar ligado a la U en otro rol?

Sí, como dije respecto al Conce. En mi caso particular, uno de los clubes donde más disfruté fue en la U, así que sin duda alguna me encantaría en algún momento formar parte desde otro lugar si me toca, hay que tener la oportunidad. Para eso tengo que tener un proceso, para llegar a esos lugares hay que estar preparado. A trabajar para que algún día se pueda dar y si no se da, no se da. Siempre agradecido de la etapa que viví en la U, pero no voy pensando en el día de mañana. Sí que me gustaría, como dije, con todos los clubes donde me tocó estar, pero no es algo que esté pensando todos los días.