    “Una vida social acorde a la dignidad del cargo”: ministro Cordero critica al delegado Durán por discutir con hinchas

    El titular de Seguridad Pública cuestionó la actitud del representante presidencial en la Región Metropolitana, luego de que se enfrascara en un áspero diálogo con simpatizantes de O'Higgins.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Gonzalo Durán y Luis Cordero, en una pauta de seguridad. EDWIN NAVARRO/ATON CHILE

    Una nueva discrepancia surge entre el ministro de Seguridad Luis Cordero y el delegado presidencial de la Región Metropolitana Gonzalo Durán, quien se vio involucrado en una polémica en el partido entre Unión Española y O’Higgins luego de enfrascarse en una discusión con hinchas celestes, a quienes expulsó del estadio Santa Laura.

    La autoridad de gobierno, quien es un confeso hincha del club hispano por su pasado como alcalde de la comuna, fue captado por una cámara del sitio RedGol al momento en el que increpaba a unos hinchas celestes que estaban en calidad de infiltrados en el sector de los locales.

    En el citado registro, se percibe cómo el delegado se para de su asiento, se dirige hasta una de las salidas, y le pide a los fanáticos rivales que abandonen el estadio, con un tono de evidente molestia. En aquel airado intercambio, tuvo que intervenir una funcionaria de Carabineros de Chile para apaciguar los ánimos, mientras llegaban otros hinchas de la UE a sacarlo del entuerto.

    La respuesta de Cordero

    Este lunes, en un punto de prensa, el ministro de Seguridad Pública comentó el incidente tras ser consultado por la prensa.

    En ese contexto, deslizó una crítica al delegado Durán por su comportamiento. “Creo que es conveniente que las autoridades públicas siempre tengan presente que aún cuando desarrollan sus actividades en su vida privada existe una obligación de principio que es muy antigua en el estatuto administrativo que obliga a toda autoridad a tener una vida social acorde con la dignidad del cargo”, afirmó.

    “Y eso es un criterio que uno siempre tiene que tener presente. Si me corresponde a mí juzgar o no eso es un asunto que creo que no me corresponde”, cerró el ministro Cordero.

    Más sobre:FútbolUnión EspañolaO'HigginsLuis CorderoGonzalo DuránSanta Laura

