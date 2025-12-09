VOTA INFORMADO por $1100
    El Deportivo

    Fernando Zampedri, hexagoleador del fútbol chileno: desglose a los seis años de hegemonía del Toro en la Liga de Primera

    El ariete histórico de la UC fue, por sexto año cconsecutivo, el máxmo anotador de Primera División. Desde su llegada en 2020, nadie lo iguala en marcas.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Fernando Zampedri, hexagoleador del fútbol chileno: desglose a los seis años de hegemonía del Toro en la Liga de Primera. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Cuando Fernando Zampedri llegó al país para sumarse a Universidad Católica a comienzos de 2020, pocos podían anticipar la magnitud de su impacto. Lo que comenzó como un refuerzo más para una ofensiva en construcción terminó transformándose en una era de dominio absoluto en la tabla de artilleros del torneo nacional.

    Con su rendimiento goleador temporada tras temporada, Zampedri no solo se convirtió en figura del club, del que ya es su goleador histórico, sino que también reescribe los libros de historia del fútbol chileno.

    La escena que terminó sellando el nuevo registro del oriundo de Chajarí ocurrió de manera casi silenciosa. Cuando Leonardo Valencia dejó la cancha en el segundo tiempo del duelo entre Colo Colo y Audax Italiano, el atacante de la UC ya no tenía competencia. Con ese simple movimiento, quedó claro que Toro aseguraba una marca inédita: convertirse en el primer futbolista de la historia del torneo nacional en terminar seis temporadas consecutivas como máximo anotador. Un logro sin comparación en más de 90 años de campeonato.

    2020 – La puesta en marcha del Toro

    La primera temporada de Zampedri en Chile fue la base de lo que vendría. Con 20 goles en el Torneo Nacional, se coronó de inmediato como el máximo artillero de la temporada.

    En aquel año, complicado por la pandemia, el artillero demostró una transición rápida y certera. Llegó, se adaptó y comenzó a definir partidos. Con su olfato de gol en evidencia, le bastó su primera campaña para dejar claro que no venía de paso. En su primer partido por el campeonato le anotó a Santiago Wanderers y así comenzó el idilio.

    En el camino tuvo algunas críticas, pero estas comenzaron a esfumarse cuando respondió en la Copa Libertadores. Le marcó a Gremio, América de Cali e Inter de Porto Alegre. A este ultimo un doblete, con chilena incluída. Fue el año de la “Zampedrineta”. También el del tricampeonato, de la UC de Ariel Holan.

    2021 – Cumbre goleadora

    El segundo año en Chile marcó su peak de contundencia: Zampedri alcanzó los 23 goles en el Campeonato Nacional. Aunque compartió la cima con Gonzalo Sosa (de Melipilla), el registro ratificó que su primera campaña no fue un golpe de suerte. Seguía siendo el referente ofensivo más firme de la UC.

    Universidad Católica encontraba en él un seguro en un torneo que exigió al club sostener su competitividad en medio de un calendario apretado. Ese año, su repertorio se amplió: goles de cabeza, definiciones rápidas, ejecuciones desde el punto penal y presencia decisiva en los clásicos.

    La segunda rueda extraordinaria que firmó el equipo precordillerano, de la mano de Cristian Paulucci y con el tetracampeonato, confirmaron al Toro como su referente.

    2022 – Consistencia en años irregulares

    En 2022, cuando la UC enfrentó un año con altibajos colectivos, Zampedri mantuvo su nivel. Terminó la temporada con 18 goles en el Torneo Nacional. Ese desempeño confirmó que su éxito no dependía de la buena forma del equipo, sino de su propio olfato, capacidad de adaptación y oficio. En contextos menos favorables, siguió cumpliendo como goleador.

    Más que números, la regularidad de Zampedri en esta campaña reforzó su imagen como “salvador” en ataque. Cuando faltaban ideas o volumen ofensivo en la UC, ahí estaba él para resolver. También fue el curso en que el Toro reconoció su meta de transformarse en el goleador histórico del club. Lo hizo cuando aun le faltaban más de 50 goles para la meta.

    Zampedri es idolatrado por los fanáticos. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    2023 – Alta regularidad

    Ya con cuatro temporadas a cuestas, Zampedri continuó siendo la referencia ofensiva de la UC. En 2023, aportó 17 goles en el torneo, lo que nuevamente lo ubicó como el máximo anotador del campeonato.

    Aunque la cifra fue algo menor que en temporadas previas, la constancia fue su sello. Temporada tras temporada sumaba en la tabla de goleadores, incluso cuando en lo colectivo las campañas no brillaban. La UC no vivió su mejor campeonato, pero el Toro fue el punto más estable de una ofensiva en reconstrucción. Para entonces ya existía consenso: Zampedri no era un jugador de rachas, sino un goleador de temporada completa.

    2024 – El hito histórico

    El año 2024 fue clave para consolidar su legado. Con 19 goles en el torneo, Zampedri logró por quinta temporada consecutiva ser el goleador del Campeonato Nacional. Con ello se transformó en el primer pentagoleador de torneos largos de la liga chilena.

    Ese mismo año, además, superó una marca histórica del club: el 19 de octubre, con su gol número 119 con la camiseta de la UC, dejó atrás al legendario Rodrigo Barrera como máximo goleador histórico de la institución.

    Más allá de los números, el 2024 está en la memoria de los fanático cruzados por el golazo de chilena en el Clásico Universitario. Una acción que se instaló entre las más bellas de la historia del tradicional encuentro.

    2025 – Hexagoleador

    El sexto título llegó en medio de un torneo más disputado, con varios jugadores acercándose a su marca parcial. Sin embargo, Zampedri volvió a imponerse con 16 goles, uno más que su competidor más cercano. A los 37 años, su vigencia sorprende incluso a quienes lo han visto dominar desde 2020. Ya no se trata solo de potencia o despliegue físico. Su lectura del juego, su posicionamiento y su experiencia en momentos decisivos han sido argumentos decisivos en esta temporada.

    Además, su reciente renovación con Universidad Católica le permitirá competir en 2026 para alcanzar un posible séptimo título de goleador, algo que parecía impensado para cualquier atacante del medio nacional.

    El dominio estadístico de Zampedri ha redefinido los estándares del goleador en Chile. Su nombre ya forma parte de la historia larga del campeonato. En una era donde la rotación de planteles es constante, la presencia del Toro se ha mantenido intacta.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalFútbol ChilenoFernando ZampedriLa UCUniversidad CatólicaCruzados

