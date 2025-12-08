VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Fernando Zampedri se convierte en el hexagoleador del fútbol chileno

    El Toro agiganta su historia en el balompié local. El capitán de la UC es el primer futbolista que termina como máximo artillero del campeonato local seis veces consecutivas, y en torneos largos.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Fernando Zampedri se convierte en el hexagoleador del fútbol chileno. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Cuando Leonardo Valencia salió reemplazado en el segundo tiempo del partido entre Colo Colo y Audax Italiano, este domingo en el Monumental, automáticamente Fernando Zampedri agregaba un nuevo hito a su laureada presencia en el fútbol nacional. El mediocampista audino era el más cercano en la tabla de goleo al Toro, pero al dejar el campo no podía tratar de alcanzarlo o superarlo. Entonces, el capitán de la UC ya era inamovible de la cima del escalafón.

    El argentino nacionalizado chileno se convirtió, nada menos, en el hexagoleador de la Primera División. Se supera a sí mismo, porque el 9 cruzado se había erigido en el pentagoleador en la temporada 2024. Es la primera vez en la historia del campeonato que un futbolista es el máximo anotador seis veces consecutivas.

    En la Liga 2025, Zampedri concretó 16 anotaciones, mientras que Leo Valencia llegó a las 15, con el penal que anotó este domingo. Luego, aparecen cuatro jugadores con 12 goles cada uno: Lionel Altamirano (Huachipato), Lucas Di Yorio (Universidad de Chile), Daniel Castro (Limache) y Diego Coelho (Cobresal). Mientras que otros cinco futbolistas llegaron a 11: Pablo Aránguiz (Unión Española), Jeisson Vargas (La Serena), Javier Correa (Colo Colo), Álvaro Ramos (Iquique) y Sebastián Sáez (La Calera).

    El Toro llegó para la temporada 2020 a la UC, por pedido de Ariel Holan, entrenador cruzado en ese entonces. En su primera campaña en el torneo local hizo 20 goles. Para 2021 fue su cosecha más productiva, con 23, igualado a Gonzalo Sosa (de Melipilla). Los años siguieron de la siguiente manera: 18 en 2022, 17 en 2023, 19 en 2024 y 16 en 2025.

    Antes del último partido, contra Unión La Calera, Zampedri selló su renovación con Cruzados. Entonces, tendrá la oportunidad de mejorar su propia marca en 2026 y convertirse, eventualmente, en un heptagoleador.

    Lee también:

    Más sobre:Fútbol nacionalFernando ZampedriLa UCLiga de PrimeraUniversidad CatólicaHexagoleador

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Netanyahu reafirma intención de mantener control israelí sobre zonas estratégicas en territorio sirio

    Dos guardias heridos a bala deja nuevo asalto en Midmall de Maipú

    Cadem: baja el rechazo a la migración en medio de tensión fronteriza con Perú

    La polémica racista que pone en aprietos al líder de la extrema derecha británica

    Indagan hallazgo de cadáver en Máfil: correspondería a joven desaparecido desde hace 10 días

    Funcionario municipal es apuñalado durante fiscalización frente al barrio Meiggs

    Lo más leído

    1.
    José De Gregorio: “Estoy en un momento de reflexión de si voy a votar en blanco o si voy a votar por Kast”

    José De Gregorio: “Estoy en un momento de reflexión de si voy a votar en blanco o si voy a votar por Kast”

    2.
    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Lupa a las declaraciones de los parlamentarios electos: los mayores patrimonios del Senado y la Cámara de Diputados

    Lupa a las declaraciones de los parlamentarios electos: los mayores patrimonios del Senado y la Cámara de Diputados

    4.
    A qué hora y dónde ver a Cobreloa vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobreloa vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    5.
    Tragedia en Villa Alemana: muere subprefecto de la PDI tras colisión múltiple

    Tragedia en Villa Alemana: muere subprefecto de la PDI tras colisión múltiple

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    Hasta 33°C: emiten aviso por altas temperaturas en siete regiones del país

    Hasta 33°C: emiten aviso por altas temperaturas en siete regiones del país

    A qué hora y dónde ver a Cobreloa vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobreloa vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Cobresal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Cobresal en TV y streaming

    Dos guardias heridos a bala deja nuevo asalto en Midmall de Maipú
    Chile

    Dos guardias heridos a bala deja nuevo asalto en Midmall de Maipú

    Cadem: baja el rechazo a la migración en medio de tensión fronteriza con Perú

    Indagan hallazgo de cadáver en Máfil: correspondería a joven desaparecido desde hace 10 días

    El patrimonio de los multimillonarios alcanzó un máximo histórico en 2025
    Negocios

    El patrimonio de los multimillonarios alcanzó un máximo histórico en 2025

    Capital de riesgo en 2026: liquidez al alza pero filtros más duros

    Cuarto proceso del subsidio eléctrico suma más de 84 mil nuevas postulaciones y prepara nómina definitiva para febrero

    ¿No puedes dormir bien en las noches? Por qué deberías preocuparte de tu intestino
    Tendencias

    ¿No puedes dormir bien en las noches? Por qué deberías preocuparte de tu intestino

    Un mapache ebrio irrumpió en una botillería en Virginia y lo encontraron desmayado en el baño

    Por qué tener un celular antes de los 12 años puede tener riesgos para la salud, según un reciente estudio

    Esteban Pavez rompe el silencio tras su polémico elogio a la UC: “Colo Colo es y será el equipo más grande de Chile”
    El Deportivo

    Esteban Pavez rompe el silencio tras su polémico elogio a la UC: “Colo Colo es y será el equipo más grande de Chile”

    El León de Collao ruge en Calama: Deportes Concepción logra un épico ascenso a la Primera División

    Arturo Vidal dispara contra Blanco y Negro tras el fracaso de Colo Colo: “Nadie se hace responsable de nada, estamos tirados”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”
    Cultura y entretención

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”

    ¿Dónde está el Nobel de Gabriela Mistral? Los detalles desconocidos del premio que será exhibido 80 años después

    Pedro Ruminot: “Es difícil reinventarse después de pasar por el Festival de Viña, pero aprendí a disfrutarlo”

    Netanyahu reafirma intención de mantener control israelí sobre zonas estratégicas en territorio sirio
    Mundo

    Netanyahu reafirma intención de mantener control israelí sobre zonas estratégicas en territorio sirio

    La polémica racista que pone en aprietos al líder de la extrema derecha británica

    Tras intento de golpe en Benín: Presidente Talon reaparece y declara la situación “totalmente bajo control”

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile