Fernando Zampedri se convierte en el hexagoleador del fútbol chileno

Cuando Leonardo Valencia salió reemplazado en el segundo tiempo del partido entre Colo Colo y Audax Italiano, este domingo en el Monumental, automáticamente Fernando Zampedri agregaba un nuevo hito a su laureada presencia en el fútbol nacional. El mediocampista audino era el más cercano en la tabla de goleo al Toro, pero al dejar el campo no podía tratar de alcanzarlo o superarlo. Entonces, el capitán de la UC ya era inamovible de la cima del escalafón.

El argentino nacionalizado chileno se convirtió, nada menos, en el hexagoleador de la Primera División. Se supera a sí mismo, porque el 9 cruzado se había erigido en el pentagoleador en la temporada 2024. Es la primera vez en la historia del campeonato que un futbolista es el máximo anotador seis veces consecutivas.

En la Liga 2025, Zampedri concretó 16 anotaciones, mientras que Leo Valencia llegó a las 15, con el penal que anotó este domingo. Luego, aparecen cuatro jugadores con 12 goles cada uno: Lionel Altamirano (Huachipato), Lucas Di Yorio (Universidad de Chile), Daniel Castro (Limache) y Diego Coelho (Cobresal). Mientras que otros cinco futbolistas llegaron a 11: Pablo Aránguiz (Unión Española), Jeisson Vargas (La Serena), Javier Correa (Colo Colo), Álvaro Ramos (Iquique) y Sebastián Sáez (La Calera).

El Toro llegó para la temporada 2020 a la UC, por pedido de Ariel Holan, entrenador cruzado en ese entonces. En su primera campaña en el torneo local hizo 20 goles. Para 2021 fue su cosecha más productiva, con 23, igualado a Gonzalo Sosa (de Melipilla). Los años siguieron de la siguiente manera: 18 en 2022, 17 en 2023, 19 en 2024 y 16 en 2025.

Antes del último partido, contra Unión La Calera, Zampedri selló su renovación con Cruzados. Entonces, tendrá la oportunidad de mejorar su propia marca en 2026 y convertirse, eventualmente, en un heptagoleador.