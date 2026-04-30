Puchuncaví reporta dos días seguidos episodios de contaminación afectando colegios

El encargado de la Unidad de Gestión de Riesgos de Desastres de la Municipalidad de Puchuncaví, Mario González, informó que un “episodio de gases contaminantes en la comuna” durante este miércoles.

González explicó que niños que presentaron dolores de cabeza y requirieron evaluación médica en las escuelas La Chocota y Campiche.

El martes, en tanto, emitieron un comunicado indicando que durante la mañana recibieron un aviso por la presencia de estudiantes del Colegio General Velásquez de Puchuncaví que presentaban dolor estomacal.

“Se dispuso el despliegue de nuestros departamentos de Salud y Medioambiente, junto al Cuerpo de Bomberos y otros equipos de respuesta”, explicaron.

El municipio precisó que en el lugar, y conforme a las mediciones realizadas por Bomberos, se detectó la presencia de ácido sulfhídrico, gas asociado a la descomposición de materia orgánica comúnmente presente en alcantarillas o aguas estancadas.

Según manifestaron, eso “podría explicar los síntomas observados en los estudiantes”.

Apuntando a que el ácido sulfhídrico también se asocia a producción de fuentes industriales, el presidente de la Asociación de Funcionarios de Atención Primaria de Salud Municipal de Quintero, Daniel Ríos, aseguró que el día siguiente, en la comuna vecina a Puchuncaví “junto con una espesa vaguada costera hubo un intenso olor a cloro”.

El municipio gestionó con la ESVAL la limpieza de las cámaras desengrasadoras del establecimiento educacional.

“Durante el operativo se contó con el apoyo de una ambulancia del Hospital de Quintero, con personal médico para la evaluación de los menores. En total, 25 estudiantes resultaron afectados, todos sin riesgo vital y sin requerir administración de medicamentos ni traslados a centros de mayor complejidad”, detallaron.