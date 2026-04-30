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    ¿Cómo están los chilenos? Revisa las tablas de posiciones de los grupos de la UC y Coquimbo Unido en la Copa Libertadores

    Esta semana se jugó la tercera jornada del certamen continental. Universidad Católica le ganó a Barcelona en Ecuador; Coquimbo Unido, en tanto, perdió ante Deportes Tolima.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    ¿Cómo están los chilenos? Revisa las tablas de posiciones de los grupos de la UC y Coquimbo Unido en la Copa Libertadores. Fotos: Photosport/@coquimbounido

    6Continúa la fase de grupos de la Copa Libertadores. Universidad Católica rescató un triunfo clave por 2-1 ante Barcelona en Guayaquil. Con eso, el cuadro precordillerano es líder del Grupo D y su próximo desafío es recibir a Cruzeiro en el Claro Arena.

    En la misma zona que está ubicado el combinado de Daniel Garnero, el combinado brasileño venció a Boca Juniors. Por ahora, hay triple empate en la zona. La UC es líder por el criterio de igualdad: tiene la mejor diferencia de gol en los partidos entre los rivales que están con las mismas unidades.

    LugarEquipoPJPGPEPPGFGCPuntos¿Clasifica?
    1Universidad Católica3201546
    2Boca Juniors3201526
    3Cruzeiro3201326No (pasa a Sudamericana)
    4Barcelona3003160No

    Por su lado, Coquimbo Unido cayó ante Deportes Tolima. La derrota saca al cuadro de Hernán Caputto de la zona de clasificación.

    Ubicados en el Grupo B, todos tienen cuatro puntos. En el otro compromiso de la jornada, Universitario de Perú sorprendió y le ganó a Nacional de Montevideo.

    LugarEquipoPJPGPEPPGFGCPuntos¿Clasifica?
    1Deportes Tolima3111434
    2Nacional3111664
    3Deportes Tolima3111444No (pasa a Sudamericana)
    4Coquimbo Unido3111344No

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