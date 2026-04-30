¿Cómo están los chilenos? Revisa las tablas de posiciones de los grupos de la UC y Coquimbo Unido en la Copa Libertadores. Fotos: Photosport/@coquimbounido

6Continúa la fase de grupos de la Copa Libertadores. Universidad Católica rescató un triunfo clave por 2-1 ante Barcelona en Guayaquil. Con eso, el cuadro precordillerano es líder del Grupo D y su próximo desafío es recibir a Cruzeiro en el Claro Arena.

En la misma zona que está ubicado el combinado de Daniel Garnero, el combinado brasileño venció a Boca Juniors. Por ahora, hay triple empate en la zona. La UC es líder por el criterio de igualdad: tiene la mejor diferencia de gol en los partidos entre los rivales que están con las mismas unidades.

Lugar Equipo PJ PG PE PP GF GC Puntos ¿Clasifica? 1 Universidad Católica 3 2 0 1 5 4 6 Sí 2 Boca Juniors 3 2 0 1 5 2 6 Sí 3 Cruzeiro 3 2 0 1 3 2 6 No (pasa a Sudamericana) 4 Barcelona 3 0 0 3 1 6 0 No

Por su lado, Coquimbo Unido cayó ante Deportes Tolima. La derrota saca al cuadro de Hernán Caputto de la zona de clasificación.

Ubicados en el Grupo B, todos tienen cuatro puntos. En el otro compromiso de la jornada, Universitario de Perú sorprendió y le ganó a Nacional de Montevideo.