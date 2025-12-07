Se acaba un tortuoso centenario: Colo Colo se queda fuera de la Sudamericana tras ser superado por Audax Italiano

Un centenario que se vislumbraba con emoción, terminó por ser un descalabro. Colo Colo le puso punto final a un año para el olvido. Fue superado en el Monumental por Audax Italiano, que se impuso por 2-1, y no pudo asegurar su boleto a la Copa Sudamericana. El milagro no llegó, pero por parte propia, porque Ñublense venció a Cobresal, resultado que necesitaban los albos además de su victoria.

Por otra parte, la derrota también puede traer una severa consecuencia. Fernando Ortiz podría dejar el club, ya que una de sus cláusulas indicaba que si no clasificaba a algún torneo internacional, podía ser despedido. Ahora, la decisión está en la cúpula de Blanco y Negro.

En Macul y en Chillán se disputaron los dos últimos encuentros de la temporada en la Primera División. Solo bastaba por definir al último clasificado al certamen continental. Los mineros tenían la primera opción para quedarse con el cupo. Un triunfo les bastaba para abrocharlo, sin embargo, fueron goleados inapelablemente por Ñublense. La derrota alba terminó por ser clave. Todos jugaron para Colo Colo, menos Colo Colo.

Ortiz, en duda

El Cacique tomó la iniciativa. Fueron unos minutos iniciales de presión y algunos intentos sin mayor peligro. Sin embargo, Audax, en la primera que tuvo, rompió el cero. En el 16′, tras un centro de larga distancia de Leonardo Valencia, Eduardo Vargas anotó, que se elevó y se impuso en las alturas con un grandísimo gesto técnico. Buen gol del artillero, que había sido pifiado en cada una de sus intervenciones. Festejó tocándose las orejas con ambas manos y mirando hacia la tribuna de forma desafiante. También mostró un tatuaje del escudo de la U.

Eduardo Vargas muestra su tatuaje del escudo de la U tras marcarle a Colo Colo. Foto: Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

Dos minutos después, la ráfaga continuó azotando a los albos. Un largo pelotazo a Vargas provocó un choque entre Saldivia y Villagra, que fueron a buscar el balón. Orellana y De Paul fueron al rebote, pero este último terminó bajando al audino y provocó un penal.

Tras una extensa revisión, Valencia (22′) cambió el cobro por gol con un potente remate. Tres minutos después pudo venir el tercero, pero el palo le negó el gol a Orellana, de gran actuación.

Después de un par de ocasiones donde Audax pudo aumentar la ventaja, Colo Colo se asentó en el campo. Volvió a tener la pelota, pero sin profundidad. Le costó generar más allá de un par de centros.

Ortiz movió la pizarra en el complemento. El motivo era claro. Con la derrota de Cobresal, necesitaban imperiosamente remontar. El Cacique mostró otra cara en comparación al primer tiempo y mejoró considerablemente, pero tampoco fue suficiente ante la impericia de su ofensiva. Desperdiciaron una serie de oportunidades para batir a Ahumada, otro que fue clave. Y en el 61′, cuando lograron marcar, el tanto de Marcos Bolados fue anulado por posición de adelanto.

En el 74′, Orellana, que había disputado un gran partido, fue expulsado tras recibir dos amarillas en dos minutos. Los albos quedaron en superioridad numérica a falta de 15 minutos, lo que seguiría traduciéndose en ocasiones fallidas hasta que llegó el descuento. Vicente Pizarro (88′) remató, de aire, en la entrada del área. La pelota rebotó en el césped e ingresó por sobre Ahumada, la gran figura del cotejo. El gol ilusionó al Monumental, pero no alcanzó. En los descuentos también sería expulsado Emiliano Amor.

La derrota terminó por cerrar una desastrosa temporada de Colo Colo, que esperaba tener un centenario de ensueño y terminó por fracasar en todos sus objetivos. La contundente goleada de Ñublense sobre Cobresal, por 5-0 (póker de Gonzalo Sosa y otro de Federico Mateos), selló su clasificación a Sudamericana a costa de la del Cacique. Además, el futuro de Fernando Ortiz está en duda.