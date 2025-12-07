VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Se acaba un tortuoso centenario: Colo Colo se queda fuera de la Sudamericana tras ser superado por Audax Italiano

    El Cacique necesitaba el tropiezo de Cobresal, que fue goleado por 5-0 por Ñublense. Sin embargo, los albos perdieron ante los floridanos, por 2-1, quedándose fuera del certamen continental. Además, Fernando Ortiz está en la cornisa y su futuro está en duda.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Eduardo Vargas anotó un golazo de cabeza en la victoria de Audax Italiano sobre Colo Colo. Foto: Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Un centenario que se vislumbraba con emoción, terminó por ser un descalabro. Colo Colo le puso punto final a un año para el olvido. Fue superado en el Monumental por Audax Italiano, que se impuso por 2-1, y no pudo asegurar su boleto a la Copa Sudamericana. El milagro no llegó, pero por parte propia, porque Ñublense venció a Cobresal, resultado que necesitaban los albos además de su victoria.

    Por otra parte, la derrota también puede traer una severa consecuencia. Fernando Ortiz podría dejar el club, ya que una de sus cláusulas indicaba que si no clasificaba a algún torneo internacional, podía ser despedido. Ahora, la decisión está en la cúpula de Blanco y Negro.

    En Macul y en Chillán se disputaron los dos últimos encuentros de la temporada en la Primera División. Solo bastaba por definir al último clasificado al certamen continental. Los mineros tenían la primera opción para quedarse con el cupo. Un triunfo les bastaba para abrocharlo, sin embargo, fueron goleados inapelablemente por Ñublense. La derrota alba terminó por ser clave. Todos jugaron para Colo Colo, menos Colo Colo.

    Ortiz, en duda

    El Cacique tomó la iniciativa. Fueron unos minutos iniciales de presión y algunos intentos sin mayor peligro. Sin embargo, Audax, en la primera que tuvo, rompió el cero. En el 16′, tras un centro de larga distancia de Leonardo Valencia, Eduardo Vargas anotó, que se elevó y se impuso en las alturas con un grandísimo gesto técnico. Buen gol del artillero, que había sido pifiado en cada una de sus intervenciones. Festejó tocándose las orejas con ambas manos y mirando hacia la tribuna de forma desafiante. También mostró un tatuaje del escudo de la U.

    Eduardo Vargas muestra su tatuaje del escudo de la U tras marcarle a Colo Colo. Foto: Photosport. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Dos minutos después, la ráfaga continuó azotando a los albos. Un largo pelotazo a Vargas provocó un choque entre Saldivia y Villagra, que fueron a buscar el balón. Orellana y De Paul fueron al rebote, pero este último terminó bajando al audino y provocó un penal.

    Tras una extensa revisión, Valencia (22′) cambió el cobro por gol con un potente remate. Tres minutos después pudo venir el tercero, pero el palo le negó el gol a Orellana, de gran actuación.

    Después de un par de ocasiones donde Audax pudo aumentar la ventaja, Colo Colo se asentó en el campo. Volvió a tener la pelota, pero sin profundidad. Le costó generar más allá de un par de centros.

    Ortiz movió la pizarra en el complemento. El motivo era claro. Con la derrota de Cobresal, necesitaban imperiosamente remontar. El Cacique mostró otra cara en comparación al primer tiempo y mejoró considerablemente, pero tampoco fue suficiente ante la impericia de su ofensiva. Desperdiciaron una serie de oportunidades para batir a Ahumada, otro que fue clave. Y en el 61′, cuando lograron marcar, el tanto de Marcos Bolados fue anulado por posición de adelanto.

    En el 74′, Orellana, que había disputado un gran partido, fue expulsado tras recibir dos amarillas en dos minutos. Los albos quedaron en superioridad numérica a falta de 15 minutos, lo que seguiría traduciéndose en ocasiones fallidas hasta que llegó el descuento. Vicente Pizarro (88′) remató, de aire, en la entrada del área. La pelota rebotó en el césped e ingresó por sobre Ahumada, la gran figura del cotejo. El gol ilusionó al Monumental, pero no alcanzó. En los descuentos también sería expulsado Emiliano Amor.

    La derrota terminó por cerrar una desastrosa temporada de Colo Colo, que esperaba tener un centenario de ensueño y terminó por fracasar en todos sus objetivos. La contundente goleada de Ñublense sobre Cobresal, por 5-0 (póker de Gonzalo Sosa y otro de Federico Mateos), selló su clasificación a Sudamericana a costa de la del Cacique. Además, el futuro de Fernando Ortiz está en duda.

    Más sobre:FútbolFútbol NacionalLiga de PrimeraCampeonato NacionalColo ColoAudax ItalianoCopa SudamericanaFernando OrtizCobresalÑublense

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Funcionario municipal es apuñalado durante fiscalización frente al barrio Meiggs

    Decretan arresto domiciliario y arraigo a conductor de camión por accidente en que murió subprefecto PDI en Villa Alemana

    Tras intento de golpe en Benín: Presidente Talon reaparece y declara la situación “totalmente bajo control”

    Filtración de agua en el Louvre daña cientos de documentos de su biblioteca de egiptología

    Caballo muere en plena ruta a Lo Vásquez en jornada de peregrinación

    Quién era Rodrigo Carreño Rodríguez, el subprefecto de la PDI fallecido en un accidente de tránsito en Villa Alemana

    Lo más leído

    1.
    José De Gregorio: “Estoy en un momento de reflexión de si voy a votar en blanco o si voy a votar por Kast”

    José De Gregorio: “Estoy en un momento de reflexión de si voy a votar en blanco o si voy a votar por Kast”

    2.
    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 7 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Lupa a las declaraciones de los parlamentarios electos: los mayores patrimonios del Senado y la Cámara de Diputados

    Lupa a las declaraciones de los parlamentarios electos: los mayores patrimonios del Senado y la Cámara de Diputados

    4.
    Tragedia en Villa Alemana: muere subprefecto de la PDI tras colisión múltiple

    Tragedia en Villa Alemana: muere subprefecto de la PDI tras colisión múltiple

    5.
    A qué hora y dónde ver a Cobreloa vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobreloa vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    Hasta 33°C: emiten aviso por altas temperaturas en siete regiones del país

    Hasta 33°C: emiten aviso por altas temperaturas en siete regiones del país

    A qué hora y dónde ver a Cobreloa vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobreloa vs. Deportes Concepción en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Cobresal en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Ñublense vs. Cobresal en TV y streaming

    Funcionario municipal es apuñalado durante fiscalización frente al barrio Meiggs
    Chile

    Funcionario municipal es apuñalado durante fiscalización frente al barrio Meiggs

    Decretan arresto domiciliario y arraigo a conductor de camión por accidente en que murió subprefecto PDI en Villa Alemana

    Hasta 33°C: emiten aviso por altas temperaturas en siete regiones del país

    El patrimonio de los multimillonarios alcanzó un máximo histórico en 2025
    Negocios

    El patrimonio de los multimillonarios alcanzó un máximo histórico en 2025

    Capital de riesgo en 2026: liquidez al alza pero filtros más duros

    Cuarto proceso del subsidio eléctrico suma más de 84 mil nuevas postulaciones y prepara nómina definitiva para febrero

    ¿No puedes dormir bien en las noches? Por qué deberías preocuparte de tu intestino
    Tendencias

    ¿No puedes dormir bien en las noches? Por qué deberías preocuparte de tu intestino

    Un mapache ebrio irrumpió en una botillería en Virginia y lo encontraron desmayado en el baño

    Por qué tener un celular antes de los 12 años puede tener riesgos para la salud, según un reciente estudio

    En vivo: Cobreloa y Deportes Concepción se enfrentan por el retorno a la Primera División
    El Deportivo

    En vivo: Cobreloa y Deportes Concepción se enfrentan por el retorno a la Primera División

    La dura autocrítica de Vicente Pizarro por el paupérrimo año de Colo Colo: “El rendimiento de los jugadores no fue bueno”

    Colo Colo no lo aprovechó: Cobresal clasifica a la Copa Sudamericana pese a ser goleado por Ñublense

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”
    Cultura y entretención

    James Cameron: “Esta película se siente como una culminación en mi vida”

    ¿Dónde está el Nobel de Gabriela Mistral? Los detalles desconocidos del premio que será exhibido 80 años después

    Pedro Ruminot: “Es difícil reinventarse después de pasar por el Festival de Viña, pero aprendí a disfrutarlo”

    Tras intento de golpe en Benín: Presidente Talon reaparece y declara la situación “totalmente bajo control”
    Mundo

    Tras intento de golpe en Benín: Presidente Talon reaparece y declara la situación “totalmente bajo control”

    Filtración de agua en el Louvre daña cientos de documentos de su biblioteca de egiptología

    Damasco, un año después de la caída de Bashar al-Assad: entre ruinas visibles y esperanzas discretas

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile