    Un desahogo en el Centenario: Colo Colo es tetracampeón del fútbol femenino ante la U y sella una campaña histórica

    El Cacique se impuso por la mínima en la final ante Universidad de Chile y consiguió su cuarto título consecutivo. De la mano de Tatiele Silva, las albas se coronaron tras una temporada con 31 triunfos en 31 duelos.

    Julián Concha 
    Julián Concha
    Colo Colo se consagró tetracampeón del fútbol femenino tras vencer a la U. Foto: @colocolofemenino (Instagram).

    El Superclásico nuevamente fue el punto final de la temporada 2025 del fútbol femenino. En el Bicentenario de La Florida, Colo Colo volvió a consagrarse tras vencer a Universidad de Chile. El Cacique se impuso por la mínima y se coronó como tetracampeón tras un año histórico. Las albas no solo estiraron su supremacía, sino que lo hicieron tras ganar todos los partidos del torneo. 31 victorias en 31 partidos para un 100% de rendimiento.

    Fue un partido entre los dos mejores equipos del certamen. El poderoso conjunto albo de Tatiele Silveira buscó consagrar una temporada histórica con su estrella 17. Y así fue. Al frente se plantó el conjunto azul de Cristóbal Jiménez, que salió en busca de romper con la hegemonía del cuadro de Macul.

    La definición, a diferencia del contexto de la Liga de Primera, permitió la presencia de ambas hinchadas. Eso sí, la fanaticada alba se hizo sentir con muchísima más notoriedad. Algo pudo tener que ver la determinación de la ANFP, que programó el cierre del torneo masculino a la misma hora que la final femenina. Ahí, los azules tenían un partido clave ante Iquique, donde consiguieron el triunfo pero se debieron conformar con la clasificación a la Copa Sudamericana.

    Las albas marcaron una diferencia sustancial con una presión alta. Asumieron mayor protagonismo, controlaron la posesión del balón y salieron a buscar hacerle frente a una férrea zaga azul. Ahí, la joven portera Oriana Cristancho, de 16 años, fue factor.

    López y el tetracampeonato

    La U poco a poco comenzó a doblegar el dominio y se soltó. Mejoró con el paso de los minutos y se las arregló para también hacer daño en ofensiva. Sin embargo, en el 33′ vino el golpe del Cacique. Paloma López capturó un rebote en un tiro de esquina y anotó con una ajustada volea.

    El tanto volvió a traer la supremacía alba, algo que también se reflejó en el complemento. Aunque las azules también se fueron reencontrando con su mejor juego en un complemento que fue parejo.

    En el 62′, un manotazo de López sobre Rebeca Fernández pudo marcar el trámite del cotejo. Tras varios minutos de revisión en el VAR, que se instauró para disputar la final, el juez Nicolás Millas descartó la expulsión.

    Todo siguió igual, aunque la tensión fue en aumento. Hubo opciones de ambos lados. Las azules buscaron forzar los penales ante un cuadro albo que también intentó estirar la ventaja y obtener mayor tranquilidad. La lluvia que comenzó a caer terminó por darle epicidad al cierre del cotejo.

    Más sobre:FútbolFútbol FemeninoColo ColoUniversidad de ChileLa UCampeonato FemeninoTatiele Silveira

