VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El Colo Colo de rendimiento perfecto de Tatiele Silveira choca ante la U en la final del Campeonato Femenino

    Los dos escuadras más grandes del fútbol chileno animarán la definición este sábado en La Florida. Las Albas, que registran un 100% de rendimiento, buscan cerrar una campaña histórica.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Fotos: @ColoColoFem en X y @udechilefem en X.

    Este sábado a las 18.30 horas, Colo Colo y Universidad de Chile disputarán la gran final del Campeonato Femenino 2025, en el estadio Bicentenario La Florida. Como tantas veces, ambas escuadras se verán las caras por el título, en donde las ganadoras, además de la gloria, asegurarán el Chile 1 para la Copa Libertadores 2026.

    Las favoritas para quedarse con el trofeo son las Albas, que bajo la dirección técnica de Tatiele Silveira han brillado en el año del Centenario del club, a diferencia de la rama masculina. Sueñan con el tetracampeonato y están a un partido de cerrar una campaña histórica, ya que tienen un 100% de rendimiento, es decir, 30 triunfos en igual cantidad de partidos jugados.

    Si es que se imponen en la final ante las Azules, serán las primeras en la historia del futbol nacional en levantar el título solo con victorias en el registro. Además, sería la estrella 17 de la institución.

    En el detalle de la temporada, Colo Colo completó los 78 puntos que disputó en la tabla anual. En los playoffs, en los cuartos de final dejó en el camino a Palestino y en semis a Coquimbo.

    Foto: @ColoColoFem en X.

    La estratega brasileña no evade la responsabilidad al ser consultada por la importancia de este duelo: “Estamos enfocadas, queremos un tetracampeonato, queremos ese cuarto título. Hemos construido esta temporada, hemos construido ese momento, entonces pasa desde la pretemporada que regresamos y entregamos a ellas algunos retos individuales, a nosotros colectivos tanto de Copa como de Torneo Nacional, y ahora nos toca este Torneo Nacional que queremos muchísimo”.

    Las 30 victorias de Colo Colo

    • Fecha 1: Huachipato 0-6 Colo Colo
    • Fecha 2: Colo Colo 9-0 Audax Italiano
    • Fecha 3: Everton 0-6 Colo Colo
    • Fecha 4: Colo Colo 2-0 Universidad Católica
    • Fecha 5: Deportes Iquique 0-2 Colo Colo
    • Fecha 6: Colo Colo 11-0 Audax Italiano
    • Fecha 7: Universidad de Chile 0-4 Colo Colo
    • Fecha 8: Colo Colo 4-0 Santiago Wanderers
    • Fecha 9: Palestino 0-3 Colo Colo
    • Fecha 10: Colo Colo 4-0 Unión Española
    • Fecha 11: Colo Colo 10-0 Universidad de Concepción
    • Fecha 12: Deportes Recoleta 1-6 Colo Colo
    • Fecha 13: Colo Colo 5-1 Coquimbo Unido
    • Fecha 14: Colo Colo 9-1 Palestino
    • Fecha 15: Santiago Wanderers 0-5 Colo Colo
    • Fecha 16: Colo Colo 2-1 Universidad de Chile
    • Fecha 17: Coquimbo Unido 0-2 Colo Colo
    • Fecha 18: Colo Colo 4-0 Deportes Recoleta
    • Fecha 19: Universidad de Concepción 0-3 Colo Colo
    • Fecha 20: Colo Colo 8-0 Huachipato
    • Fecha 21: Audax Italiano 1-9 Colo Colo
    • Fecha 22: Universidad Católica 0-1 Colo Colo
    • Fecha 23: Colo Colo 3-0 Deportes Iquique
    • Fecha 24: Unión Española 0-2 Colo Colo
    • Fecha 25: Colo Colo 9-0 Everton
    • Fecha 26: Santiago Morning 0-4 Colo Colo
    • Ida cuartos de final: Palestino 0-5 Colo Colo
    • Vuelta cuartos de final: Colo Colo 5-0 Palestino
    • Ida semifinal: Coquimbo Unido 0-1 Colo Colo
    • Vuelta semifinal: Colo Colo 1-0 Coquimbo Unido

    La U también sueña

    Universidad de Chile acabó en el segundo lugar de la tabla anual. Pese a que no lucen una racha como sus rivales, su campaña es destacada: terminaron con 65 puntos (14 más que las terceras, Unión Española), con apenas tres derrotas (dos ante las Albas) y una diferencia de gol de +54.

    En los playoffs, el nivel de las adiestradas por Cristóbal Jiménez continúa igual de alto, porque registran tres triunfos y un empate. Eliminaron a Huachipato en cuartos de final y a Unión Española en semis.

    Foto: @udechilefem en X.

    Daniela Zamora, una de las referentes en la U, no se asusta por la racha de sus oponentes: “Sabemos que será un partido difícil, como cualquier definición, pero al final es once contra once y nosotras tenemos las mismas posibilidades de ganar. A eso nos hemos aferrado: a nuestro juego, a cómo podemos ganar y en cómo esa final va a ser nuestra”.

    “Tenemos mucha hambre, muchas ganas. En semifinales y cuartos de final hicimos muy buenos encuentros y venimos con esa motivación extra de tener una pequeña revancha. Creo que eso nos puede dar ese extra que necesitamos en el partido”, cerró.

    Habrá VAR

    La final en La Florida será arbitrada por Nicolás Millas, quien estará acompañado por Yomara Salazar y Yasna Moreno como asistentes, además de Valentina Velásquez como cuarta árbitra. Un partido para el que ya se confirmó que contará con VAR y que será transmitido por televisión abierta, por el canal Chilevisión.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolColo ColoLa UFútbol femeninoTatiele SilveiraUniversidad de Chile

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    COP 30: Con pena y sin gloria, pero con algunos mensajes relevantes para Chile

    Reputación corporativa anota primera mejora en 2025 luego de dos años consecutivos de caída

    Matías Spagui, Mercado Pago: “Con el lanzamiento de la tarjeta de crédito vamos a competir más de frente con la banca tradicional”

    El nuevo estudio de Ricardo Escobar y Loreto Silva: “Los conflictos con las autoridades son cada vez más frecuentes”

    El plan de Kast para eliminar las contribuciones a la primera vivienda si llega a La Moneda

    Así operaba la mafia china que extendía sus tentáculos en el barrio Meiggs

    Lo más leído

    1.
    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    2.
    Tras congelar su militancia: expresidente Frei envió correo al tribunal supremo DC y pidió tiempo para emitir descargos

    Tras congelar su militancia: expresidente Frei envió correo al tribunal supremo DC y pidió tiempo para emitir descargos

    3.
    DT de Coquimbo Unido está a un paso de dejar la institución para sellar su primera experiencia en el extranjero

    DT de Coquimbo Unido está a un paso de dejar la institución para sellar su primera experiencia en el extranjero

    4.
    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    Stewart Copeland: “Me disculpo 40 años después por las estupideces que hicimos con The Police en el Festival de Viña 82″

    5.
    Despedido por correo electrónico: Jaime Vera se marcha de Deportes Puerto Montt después de ascender a la B

    Despedido por correo electrónico: Jaime Vera se marcha de Deportes Puerto Montt después de ascender a la B

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    Temblor hoy, sábado 6 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 6 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Sunderland en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Sunderland en TV y streaming

    ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos presidenciales para la tercera edad?

    ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos presidenciales para la tercera edad?

    Temblor hoy, sábado 6 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, sábado 6 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Sunderland en TV y streaming

    Así operaba la mafia china que extendía sus tentáculos en el barrio Meiggs

    COP 30: Con pena y sin gloria, pero con algunos mensajes relevantes para Chile
    Negocios

    COP 30: Con pena y sin gloria, pero con algunos mensajes relevantes para Chile

    Reputación corporativa anota primera mejora en 2025 luego de dos años consecutivos de caída

    Matías Spagui, Mercado Pago: “Con el lanzamiento de la tarjeta de crédito vamos a competir más de frente con la banca tradicional”

    Las comunas de Santiago en las que caerá lluvia hoy, según el tiempo
    Tendencias

    Las comunas de Santiago en las que caerá lluvia hoy, según el tiempo

    Amy Webb, futurista: “Los líderes que prosperarán serán aquellos que dejen de exigir certezas”

    Estos fueron todos los ganadores del Copihue de Oro en su edición 2025

    Todo lo que se juega en la última fecha de la Liga de Primera
    El Deportivo

    Todo lo que se juega en la última fecha de la Liga de Primera

    El Colo Colo de rendimiento perfecto de Tatiele Silveira choca ante la U en la final del Campeonato Femenino

    Liga de Primera: revisa cómo quedó la tabla tras el empate de Palestino y Huachipato en la despedida de Lucas Bovaglio

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    George Clooney en el espejo de Jay Kelly: cómo tejió una de sus actuaciones más reveladoras
    Cultura y entretención

    George Clooney en el espejo de Jay Kelly: cómo tejió una de sus actuaciones más reveladoras

    Claudia Apablaza, escritora: “Me cuido de no hacer literatura panfletaria, en mi obra prima la mirada”

    Víctor Jara: el hombre es un creador

    Amy Webb, futurista: “Los líderes que prosperarán serán aquellos que dejen de exigir certezas”
    Mundo

    Amy Webb, futurista: “Los líderes que prosperarán serán aquellos que dejen de exigir certezas”

    Los nuevos candados migratorios en América Latina: cómo los países endurecen el paso de extranjeros

    ¿Venezuela sin Maduro?: Los eventuales escenarios para el día después

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile
    Paula

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia