El Colo Colo de rendimiento perfecto de Tatiele Silveira choca ante la U en la final del Campeonato Femenino

Este sábado a las 18.30 horas, Colo Colo y Universidad de Chile disputarán la gran final del Campeonato Femenino 2025, en el estadio Bicentenario La Florida. Como tantas veces, ambas escuadras se verán las caras por el título, en donde las ganadoras, además de la gloria, asegurarán el Chile 1 para la Copa Libertadores 2026.

Las favoritas para quedarse con el trofeo son las Albas, que bajo la dirección técnica de Tatiele Silveira han brillado en el año del Centenario del club, a diferencia de la rama masculina. Sueñan con el tetracampeonato y están a un partido de cerrar una campaña histórica, ya que tienen un 100% de rendimiento, es decir, 30 triunfos en igual cantidad de partidos jugados.

Si es que se imponen en la final ante las Azules, serán las primeras en la historia del futbol nacional en levantar el título solo con victorias en el registro. Además, sería la estrella 17 de la institución.

En el detalle de la temporada, Colo Colo completó los 78 puntos que disputó en la tabla anual. En los playoffs, en los cuartos de final dejó en el camino a Palestino y en semis a Coquimbo.

La estratega brasileña no evade la responsabilidad al ser consultada por la importancia de este duelo: “Estamos enfocadas, queremos un tetracampeonato, queremos ese cuarto título. Hemos construido esta temporada, hemos construido ese momento, entonces pasa desde la pretemporada que regresamos y entregamos a ellas algunos retos individuales, a nosotros colectivos tanto de Copa como de Torneo Nacional, y ahora nos toca este Torneo Nacional que queremos muchísimo”.

Las 30 victorias de Colo Colo

Fecha 1: Huachipato 0-6 Colo Colo

Fecha 2: Colo Colo 9-0 Audax Italiano

Fecha 3: Everton 0-6 Colo Colo

Fecha 4: Colo Colo 2-0 Universidad Católica

Fecha 5: Deportes Iquique 0-2 Colo Colo

Fecha 6: Colo Colo 11-0 Audax Italiano

Fecha 7: Universidad de Chile 0-4 Colo Colo

Fecha 8: Colo Colo 4-0 Santiago Wanderers

Fecha 9: Palestino 0-3 Colo Colo

Fecha 10: Colo Colo 4-0 Unión Española

Fecha 11: Colo Colo 10-0 Universidad de Concepción

Fecha 12: Deportes Recoleta 1-6 Colo Colo

Fecha 13: Colo Colo 5-1 Coquimbo Unido

Fecha 14: Colo Colo 9-1 Palestino

Fecha 15: Santiago Wanderers 0-5 Colo Colo

Fecha 16: Colo Colo 2-1 Universidad de Chile

Fecha 17: Coquimbo Unido 0-2 Colo Colo

Fecha 18: Colo Colo 4-0 Deportes Recoleta

Fecha 19: Universidad de Concepción 0-3 Colo Colo

Fecha 20: Colo Colo 8-0 Huachipato

Fecha 21: Audax Italiano 1-9 Colo Colo

Fecha 22: Universidad Católica 0-1 Colo Colo

Fecha 23: Colo Colo 3-0 Deportes Iquique

Fecha 24: Unión Española 0-2 Colo Colo

Fecha 25: Colo Colo 9-0 Everton

Fecha 26: Santiago Morning 0-4 Colo Colo

Ida cuartos de final: Palestino 0-5 Colo Colo

Vuelta cuartos de final: Colo Colo 5-0 Palestino

Ida semifinal: Coquimbo Unido 0-1 Colo Colo

Vuelta semifinal: Colo Colo 1-0 Coquimbo Unido

La U también sueña

Universidad de Chile acabó en el segundo lugar de la tabla anual. Pese a que no lucen una racha como sus rivales, su campaña es destacada: terminaron con 65 puntos (14 más que las terceras, Unión Española), con apenas tres derrotas (dos ante las Albas) y una diferencia de gol de +54.

En los playoffs, el nivel de las adiestradas por Cristóbal Jiménez continúa igual de alto, porque registran tres triunfos y un empate. Eliminaron a Huachipato en cuartos de final y a Unión Española en semis.

Daniela Zamora, una de las referentes en la U, no se asusta por la racha de sus oponentes: “Sabemos que será un partido difícil, como cualquier definición, pero al final es once contra once y nosotras tenemos las mismas posibilidades de ganar. A eso nos hemos aferrado: a nuestro juego, a cómo podemos ganar y en cómo esa final va a ser nuestra”.

“Tenemos mucha hambre, muchas ganas. En semifinales y cuartos de final hicimos muy buenos encuentros y venimos con esa motivación extra de tener una pequeña revancha. Creo que eso nos puede dar ese extra que necesitamos en el partido”, cerró.

Habrá VAR

La final en La Florida será arbitrada por Nicolás Millas, quien estará acompañado por Yomara Salazar y Yasna Moreno como asistentes, además de Valentina Velásquez como cuarta árbitra. Un partido para el que ya se confirmó que contará con VAR y que será transmitido por televisión abierta, por el canal Chilevisión.