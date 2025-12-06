El Colo Colo de rendimiento perfecto de Tatiele Silveira choca ante la U en la final del Campeonato Femenino
Los dos escuadras más grandes del fútbol chileno animarán la definición este sábado en La Florida. Las Albas, que registran un 100% de rendimiento, buscan cerrar una campaña histórica.
Este sábado a las 18.30 horas, Colo Colo y Universidad de Chile disputarán la gran final del Campeonato Femenino 2025, en el estadio Bicentenario La Florida. Como tantas veces, ambas escuadras se verán las caras por el título, en donde las ganadoras, además de la gloria, asegurarán el Chile 1 para la Copa Libertadores 2026.
Las favoritas para quedarse con el trofeo son las Albas, que bajo la dirección técnica de Tatiele Silveira han brillado en el año del Centenario del club, a diferencia de la rama masculina. Sueñan con el tetracampeonato y están a un partido de cerrar una campaña histórica, ya que tienen un 100% de rendimiento, es decir, 30 triunfos en igual cantidad de partidos jugados.
Si es que se imponen en la final ante las Azules, serán las primeras en la historia del futbol nacional en levantar el título solo con victorias en el registro. Además, sería la estrella 17 de la institución.
En el detalle de la temporada, Colo Colo completó los 78 puntos que disputó en la tabla anual. En los playoffs, en los cuartos de final dejó en el camino a Palestino y en semis a Coquimbo.
La estratega brasileña no evade la responsabilidad al ser consultada por la importancia de este duelo: “Estamos enfocadas, queremos un tetracampeonato, queremos ese cuarto título. Hemos construido esta temporada, hemos construido ese momento, entonces pasa desde la pretemporada que regresamos y entregamos a ellas algunos retos individuales, a nosotros colectivos tanto de Copa como de Torneo Nacional, y ahora nos toca este Torneo Nacional que queremos muchísimo”.
Las 30 victorias de Colo Colo
- Fecha 1: Huachipato 0-6 Colo Colo
- Fecha 2: Colo Colo 9-0 Audax Italiano
- Fecha 3: Everton 0-6 Colo Colo
- Fecha 4: Colo Colo 2-0 Universidad Católica
- Fecha 5: Deportes Iquique 0-2 Colo Colo
- Fecha 6: Colo Colo 11-0 Audax Italiano
- Fecha 7: Universidad de Chile 0-4 Colo Colo
- Fecha 8: Colo Colo 4-0 Santiago Wanderers
- Fecha 9: Palestino 0-3 Colo Colo
- Fecha 10: Colo Colo 4-0 Unión Española
- Fecha 11: Colo Colo 10-0 Universidad de Concepción
- Fecha 12: Deportes Recoleta 1-6 Colo Colo
- Fecha 13: Colo Colo 5-1 Coquimbo Unido
- Fecha 14: Colo Colo 9-1 Palestino
- Fecha 15: Santiago Wanderers 0-5 Colo Colo
- Fecha 16: Colo Colo 2-1 Universidad de Chile
- Fecha 17: Coquimbo Unido 0-2 Colo Colo
- Fecha 18: Colo Colo 4-0 Deportes Recoleta
- Fecha 19: Universidad de Concepción 0-3 Colo Colo
- Fecha 20: Colo Colo 8-0 Huachipato
- Fecha 21: Audax Italiano 1-9 Colo Colo
- Fecha 22: Universidad Católica 0-1 Colo Colo
- Fecha 23: Colo Colo 3-0 Deportes Iquique
- Fecha 24: Unión Española 0-2 Colo Colo
- Fecha 25: Colo Colo 9-0 Everton
- Fecha 26: Santiago Morning 0-4 Colo Colo
- Ida cuartos de final: Palestino 0-5 Colo Colo
- Vuelta cuartos de final: Colo Colo 5-0 Palestino
- Ida semifinal: Coquimbo Unido 0-1 Colo Colo
- Vuelta semifinal: Colo Colo 1-0 Coquimbo Unido
La U también sueña
Universidad de Chile acabó en el segundo lugar de la tabla anual. Pese a que no lucen una racha como sus rivales, su campaña es destacada: terminaron con 65 puntos (14 más que las terceras, Unión Española), con apenas tres derrotas (dos ante las Albas) y una diferencia de gol de +54.
En los playoffs, el nivel de las adiestradas por Cristóbal Jiménez continúa igual de alto, porque registran tres triunfos y un empate. Eliminaron a Huachipato en cuartos de final y a Unión Española en semis.
Daniela Zamora, una de las referentes en la U, no se asusta por la racha de sus oponentes: “Sabemos que será un partido difícil, como cualquier definición, pero al final es once contra once y nosotras tenemos las mismas posibilidades de ganar. A eso nos hemos aferrado: a nuestro juego, a cómo podemos ganar y en cómo esa final va a ser nuestra”.
“Tenemos mucha hambre, muchas ganas. En semifinales y cuartos de final hicimos muy buenos encuentros y venimos con esa motivación extra de tener una pequeña revancha. Creo que eso nos puede dar ese extra que necesitamos en el partido”, cerró.
Habrá VAR
La final en La Florida será arbitrada por Nicolás Millas, quien estará acompañado por Yomara Salazar y Yasna Moreno como asistentes, además de Valentina Velásquez como cuarta árbitra. Un partido para el que ya se confirmó que contará con VAR y que será transmitido por televisión abierta, por el canal Chilevisión.
