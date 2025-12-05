VOTA INFORMADO por $1100
    La FIFA le entrega el Premio de la Paz a Donald Trump

    La distinción le fue otorgada al presidente de Estados Unidos durante la ceremonia del sorteo del Mundial 2026 que se efectuó en Washington.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    pc

    Se acabó la espera. Ante la expectación del mundo, este viernes se realizó la ceremonia del sorteo del Mundial 2026 que se efectuará en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, antes de conocer los grupos de la primera ronda, ocurrió uno de los momentos más llamativos del evento: la entrega del Premio de la Paz de la FIFA. ¿El ganador? Nada menos que el presidente Donald Trump.

    La distinción le fue entregada en manos del mandamás de la FIFA, Gianni Infantino. “Se lo concedemos a Donald Trump, presidente de los EE.UU., como reconocimiento a sus acciones excepcionales para promover la paz y la unidad en todo el mundo. Este es el certificado que le hacemos entrega a él”, declaró.

    “Esto es lo que queremos de un líder que se preocupa por su pueblo. Queremos vivir en un mundo seguro, en un mundo en paz. Queremos un mundo unido y, sin lugar a dudas, usted se merece el primer premio por sus logros. A su manera, pero lo ha conseguido. Y, como presidente, usted siempre tendrá mi apoyo y el apoyo de toda la comunidad del fútbol”, dijo Infantino, segundos antes de entregarle el reconocimiento al mandatario.

    Foto: Ramón Monroy/Photosport RAMON MONROY/PHOTOSPORT

    Cabe destacar que este es un premio que se otorga por primera vez y que representa un reconocimiento anual a “acciones excepcionales y extraordinarias en favor de la paz”.

    Durante los días previos a la ceremonia, parte de la prensa internacional ya especulaba con que la primera edición de este premio se le entregaría a Donald Trump. Incluso el mismo Infantino había declarado que el presidente estadounidense era merecedor de esta distinción.

    Los agradecimientos de Trump

    Trump, por su parte, valoró el premio y dio las gracias a Infantino: “Es uno de los grandes honores de mi vida. Y más allá de las palabras, quiero decir que hemos salvado miles y miles de vidas. En el Congo, por ejemplo, más de 10.000 personas que habían muerto y lo hemos podido hacer también entre India y Pakistán. Hemos puesto fin a tantas guerras en tantos lugares e incluso hemos parado guerras antes de que empezaran”, comenzó diciendo.

    “Quiero agradeceros vuestra colaboración. Pero lo más importante es que quiero dar las gracias a todos los que han conseguido que el mundo sea un mundo más seguro. Hace un año, más o menos, no éramos el mismo país que ahora y eso ha sido gracias a mi liderazgo”, cerró.

    Lo Último

    El precio del cobre está en niveles históricos pero subirá aún más: los optimistas pronósticos de Citi

    Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, será candidato para las elecciones de 2026

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile

    Expertos anticipan recortes de tasa en diciembre y consolidación hacia la meta de la inflación tras IPC de noviembre

    FIFA otorga su propio “premio de la paz” a Trump antes del sorteo de la Copa del Mundo

    Prisión preventiva para chofer de bus acusado de atropellar y dar muerte a joven universitaria en Valparaíso

    Lo más leído

    1.
    Edwards contradice a Presidente Boric por sus dichos en Encuentro Anual de Sofofa: “El contrafactual tiene que ser más serio”

    Edwards contradice a Presidente Boric por sus dichos en Encuentro Anual de Sofofa: “El contrafactual tiene que ser más serio”

    2.
    Procesado siendo general activo: Suprema confirma sobreseimiento de Pablo Andrés Onetto en caso de fraude en el Ejército

    Procesado siendo general activo: Suprema confirma sobreseimiento de Pablo Andrés Onetto en caso de fraude en el Ejército

    3.
    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    Joesley Batista, el poderoso empresario brasileño que viajó a Venezuela para pedirle a Maduro que dimita

    4.
    Tras congelar su militancia: expresidente Frei envió correo al tribunal supremo DC y pidió tiempo para emitir descargos

    Tras congelar su militancia: expresidente Frei envió correo al tribunal supremo DC y pidió tiempo para emitir descargos

    5.
    IPC de noviembre sube en línea con las expectativas e inflación anual se mantiene por debajo del 3,5%

    IPC de noviembre sube en línea con las expectativas e inflación anual se mantiene por debajo del 3,5%

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Estos son los memes de 2025, según Google

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    Qué es la listeria, la bacteria que fue encontrada en un lote de sándwiches de ave pimentón en Chile

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    Servicios

    ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos presidenciales para la tercera edad?

    ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos presidenciales para la tercera edad?

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Huachipato en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Palestino vs. Huachipato en TV y streaming

    Caravana Navideña Coca Cola en Puente Alto: revisa el recorrido y horario

    Caravana Navideña Coca Cola en Puente Alto: revisa el recorrido y horario

    Prisión preventiva para chofer de bus acusado de atropellar y dar muerte a joven universitaria en Valparaíso
    Chile

    Prisión preventiva para chofer de bus acusado de atropellar y dar muerte a joven universitaria en Valparaíso

    Más de 1.500 estudiantes participarán en las segundas Olimpiadas de Liceos Bicentenario en el Parque Estadio Nacional

    ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos presidenciales para la tercera edad?

    El precio del cobre está en niveles históricos pero subirá aún más: los optimistas pronósticos de Citi
    Negocios

    El precio del cobre está en niveles históricos pero subirá aún más: los optimistas pronósticos de Citi

    Expertos anticipan recortes de tasa en diciembre y consolidación hacia la meta de la inflación tras IPC de noviembre

    Nutrisco, del grupo Angelini, decide volver a procesar pescado congelado en planta de Coquimbo

    Estos fueron todos los ganadores del Copihue de Oro en su edición 2025
    Tendencias

    Estos fueron todos los ganadores del Copihue de Oro en su edición 2025

    El misterioso hallazgo del 3I/ATLAS que mantiene a los científicos vigilando al objeto interestelar

    Quién era Cary-Hiroyuki Tagawa, el reconocido actor de Pearl Harbor y Mortal Kombat que falleció a los 75 años

    Sorteo del Mundial 2026: grupo fácil para Argentina, Brasil ante Marruecos y Uruguay de Marcelo Bielsa ante un favorito
    El Deportivo

    Sorteo del Mundial 2026: grupo fácil para Argentina, Brasil ante Marruecos y Uruguay de Marcelo Bielsa ante un favorito

    La FIFA le entrega el Premio de la Paz a Donald Trump

    Las claves para entender la última jornada de la Liga de Primera

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    Un “Desert Trip” chileno que tendrá de Illapu a Congreso: llega el festival Canción Nacional al Parque Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Un “Desert Trip” chileno que tendrá de Illapu a Congreso: llega el festival Canción Nacional al Parque Estadio Nacional

    Feria Pulsar: la mayor fiesta de la música chilena celebra 15 años y parte hoy con una ecléctica cartelera de artistas

    UNESCO evaluará declarar el Circo de Tradición Familiar Chilena como Patrimonio de la Humanidad

    Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, será candidato para las elecciones de 2026
    Mundo

    Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, será candidato para las elecciones de 2026

    FIFA otorga su propio “premio de la paz” a Trump antes del sorteo de la Copa del Mundo

    El controvertido proyecto de ley sobre educación sexual que divide a Italia: ¿Busca acabar con la “ideología de género”?

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile
    Paula

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile

    Datos Paula: tres rincones que traen el sabor de Nueva York a Santiago

    Guaguatecas: El proyecto que busca transformar la lectura en la primera infancia