La FIFA le entrega el Premio de la Paz a Donald Trump

Se acabó la espera. Ante la expectación del mundo, este viernes se realizó la ceremonia del sorteo del Mundial 2026 que se efectuará en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, antes de conocer los grupos de la primera ronda, ocurrió uno de los momentos más llamativos del evento: la entrega del Premio de la Paz de la FIFA. ¿El ganador? Nada menos que el presidente Donald Trump.

La distinción le fue entregada en manos del mandamás de la FIFA, Gianni Infantino. “Se lo concedemos a Donald Trump, presidente de los EE.UU., como reconocimiento a sus acciones excepcionales para promover la paz y la unidad en todo el mundo. Este es el certificado que le hacemos entrega a él”, declaró.

“Esto es lo que queremos de un líder que se preocupa por su pueblo. Queremos vivir en un mundo seguro, en un mundo en paz. Queremos un mundo unido y, sin lugar a dudas, usted se merece el primer premio por sus logros. A su manera, pero lo ha conseguido. Y, como presidente, usted siempre tendrá mi apoyo y el apoyo de toda la comunidad del fútbol”, dijo Infantino, segundos antes de entregarle el reconocimiento al mandatario.

Foto: Ramón Monroy/Photosport RAMON MONROY/PHOTOSPORT

Cabe destacar que este es un premio que se otorga por primera vez y que representa un reconocimiento anual a “acciones excepcionales y extraordinarias en favor de la paz”.

Durante los días previos a la ceremonia, parte de la prensa internacional ya especulaba con que la primera edición de este premio se le entregaría a Donald Trump. Incluso el mismo Infantino había declarado que el presidente estadounidense era merecedor de esta distinción.

Los agradecimientos de Trump

Trump, por su parte, valoró el premio y dio las gracias a Infantino: “Es uno de los grandes honores de mi vida. Y más allá de las palabras, quiero decir que hemos salvado miles y miles de vidas. En el Congo, por ejemplo, más de 10.000 personas que habían muerto y lo hemos podido hacer también entre India y Pakistán. Hemos puesto fin a tantas guerras en tantos lugares e incluso hemos parado guerras antes de que empezaran”, comenzó diciendo.

“Quiero agradeceros vuestra colaboración. Pero lo más importante es que quiero dar las gracias a todos los que han conseguido que el mundo sea un mundo más seguro. Hace un año, más o menos, no éramos el mismo país que ahora y eso ha sido gracias a mi liderazgo”, cerró.