La profunda desazón de Cobreloa tras la caída ante Deportes Concepción: “Para nosotros pega en el palo y se va afuera”.

Cobreloa dejó escapar el ascenso en el último minuto y el entrenador César Bravo no escondió su frustración tras la derrota 3-2 ante Deportes Concepción, resultado que dejó a los loínos sin opción de llegar a Primera División.

“Para nosotros pega en el palo y se va afuera; para ellos pega en el palo y se va adentro. Son cosas que no se entienden”, afirmó el técnico, graficando la sensación de impotencia que quedó en el camarín naranja. Según relató, el plantel terminó “demasiado triste” y “choqueado” por no haber concretado un objetivo que, aseguró, sintieron merecer.

El desenlace fue particularmente doloroso para Cobreloa. Luego del empate 1-1 en Collao a mitad de semana, la llave llegó abierta a Calama.

Cobreloa no pudo ante Concepción.

El duelo respondió al tono de una final de liguilla. Fue intenso, tenso y con más emoción que juego. Concepción golpeó primero con el remate cruzado de Nelson Sepúlveda a los 37’. En el complemento, Joaquín Larrivey amplió con un cabezazo tras un córner. Cobreloa reaccionó en la parte final. Gotti descontó a los 77’ y, ocho minutos después, Álvaro Delgado igualó de penal tras mano de Gillard.

Cuando el partido se encaminaba al alargue, Sepúlveda apareció otra vez en el tiempo añadido para decretar el 3-2 definitivo, en un disparo que dio en el palo antes de entrar. El golpe dejó a Cobreloa sin margen. En la jugada anterior a la tercera anotación de la visita, Gotti tuvo un disparo en el palo que pudo cambiar la historia.

Bravo evitó referirse con claridad a su continuidad. “La cabeza está en otro lado. Hoy solo queremos despertar de esta pesadilla”, señaló.

El triunfo permitió a Deportes Concepción volver a la Primera División 18 años después, en un ascenso que cierra un proceso de reconstrucción tras la desafiliación y los años en el fútbol amateur. Cobreloa, en tanto, apuesta a pelear por el ascenso en 2026. El elenco de Calama tiene como meta pasar su aniversario número 50, en 2027, en la máxima categoría.