    El Deportivo

    La UC, muy cerca del primer fichaje: el paso gigante que da Matías Palavecino hacia la precordillera

    El volante estuvo durante este martes en las instalaciones de la franja, instancia en la que compartió con José María Buljubasich, gerente deportivo de Cruzados.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Jorge Loyola/Photosport JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

    Universidad Católica ya piensa en la próxima temporada. Luego de un año en el que alternó buenas y malas noticias, con un flojo primer semestre y una buena reacción en el segundo, la franja logró asegurar el segundo lugar en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025, por lo que es el Chile 2 en la Copa Libertadores y tendrá boletos directos a la fase de grupos del certamen continental. Por lo mismo, en el club ya piensan en refuerzos y uno de los que corre con ventaja es Matías Palavecino, figura de Coquimbo Unido, reciente campeón de la Primera División.

    Según información recabada por ESPN Chile, al volante de 27 años se le vio llegar esta mañana a la precordillera, a las instalaciones del club. Curiosamente, lo hizo en compañía de José María Buljubasich, gerente deportivo de las institución: Tati iba manejando y el futbolista como copiloto. Estuvieron reunidos durante varias horas en el lugar.

    El rosarino interesa en la UC. Precisamente uno de los puestos que Daniel Garnero señaló como claves para reforzar es la zona del volante ofensivo, y Palavecino cumple con los requisitos. Además, hay un factor clave en las negociaciones, ya que el argentino terminó contrato con los Piratas, por lo que en estos momentos negocia como jugador libre. El éxito en las tratativas solo es cosa de tiempo.

    Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Garnero, hace una semana, ya metía presión a la dirigencia para cerrar fichajes: “Este plantel necesita reforzarse mucho, la realidad es esa. No es que con dos o tres como en otros lugares o en otros momentos. Sufrimos mucho durante el año la falta de cantidad de jugadores y obviamente que en esa elección queremos buscar jugadores de jerarquía y con poder de resolución”.

    Un año brillante

    Matías Palavecino tuvo la mejor temporada de su carrera. En lo colectivo, quedó en la historia al lograr la primera estrella de Coquimbo Unido. En lo individual, fue una de las figuras del plantel.

    Las estadísticas reafirman su importancia. Entre la Liga de Primera y la Copa Chile disputó 3.330 minutos repartidos en 38 encuentros, en los que marcó siete goles e hizo 14 asistencias.

