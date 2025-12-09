VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    En medio de la crisis: un penal en el epílogo permite a Liverpool vencer a Inter en Milán por la Champions League

    Los Reds, sin el cortado Mohamed Salah, derrotaron por 1-0 a los lombardos para meterse momentáneamente entre los ocho primeros de la Fase de Liga. En Barcelona, el local ganó con remontada por 2-1 a Eintracht Frankfurt.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Lautaro Martínez le gana a Virgil van Dijk en por la Champions. FOTO: @Inter.

    Liverpool tuvo un pequeño desahogo en una temporada complicada. En medio de la crisis, el campeón inglés supo sacar una victoria de 1-0 ante Inter, en Milán. Triunfo que solo se gestó gracias al penal convertido cerca del final por el húngaro Dominik Szoboszlai.

    Las fuertes críticas del delantero egipcio Mohamed Salah provocaron un ambiente enrarecido en el equipo británico. Una escuadra del DT Arne Slot no encuentra el rumbo y los cuestionamientos del africano dejaron al descubierto la crisis, aparte de dejar a la estrella al margen de la convocatoria.

    Pero los Reds necesitaban este partido ante los lombardos para demostrar una recuperación. Así, adelantaron las líneas frente a una escuadra local que se defendió de manera escalonada en el fondo y solo permitió largos remates para que los británicos intentaran llegar al gol.

    Aunque las pelotas detenidas volvieron ser factor para los portuarios. A los 32’, un tiro de esquina terminó en el cabezazo de Ibrahima Konaté en el fondo de la red. Sin embargo, tras largos minutos de revisión, el árbitro alemán Felix Zwayer anuló el gol por mano previa de Virgil van Dijk.

    Segundos antes del descanso, los nerazzurri estuvieron cerca de abrir la cuenta, pero el golero Alisson Becker sacó desde la línea el preciso cabezazo del argentino Lautaro Martínez.

    En la segunda parte, ambas escuadras arriesgaron muy poco y el partido se volvió chato, con muy pocas aproximaciones de peligro en ambas áreas. A diez del final, Conor Bradley intentó sacudir el letargo, pero el golero interista Yann Sommer salvó el mano a mano.

    A los 86’, el zaguero local Alessandro Bastoni tiró de la camiseta a Florian Wirtz, quien cayó aparatosamente en el área. El juez germano revisó las imágenes y cobró el penal, el mismo que el húngaro Dominik Szoboszlai convirtió en gol, a los 88’, para el 1-0.

    En Barcelona, el local se repuso de la goleada que le propinó Chelsea, en la fecha anterior. Aunque con muchos problemas, solo un doblete del zaguero Jules Koundé permitió al equipo culé remontar ante Eintracht Frankfurt para vencer por 2-1.

    Otros resultados: Bayern de Múnich 3, Sporting de Portugal 1; Kairat Almaty 0, Olympiacos 1; Monaco 1, Galatasaray 0; Atalanta 2, Chelsea 1; PSV Eindhoven 2, Atlético de Madrid 3; Tottenham Hotspur 3, Slavia Praga 0; Union Saint-Gilloise 2, Olympique de Marsella 3.

    Madrid contra las cuerdas

    El equipo merengue está sumido en una crisis que, incluso, podría terminar en la salida del técnico Xabi Alonso. Solo ganó dos de los últimos siete partidos, entre LaLiga y la Champions League. Mientras que la derrota del domingo ante el modesto Celta de Vigo, en el Santiago Bernabéu por el torneo local, provocó un verdadero cisma.

    En ese escenario, el partido frente a Manchester City por la sexta jornada de la Fase de Liga de la competición europea asoma como el punto de inflexión para los hispanos. Tanto que, los propios medios españoles confirman que la directiva de Florentino Pérez dio un ultimátum al entrenador vasco, quien se verá fuera del club si pierde ante los dirigidos de Josep Guardiola.

    “Cuando uno es DT del Real Madrid debe estar preparado para estas situaciones con calma y responsabilidad. Estoy con muchas ganas de todo lo que viene. Desde ayer se cierra lo del Celta y hoy está solo el City. En el fútbol se puede girar rápido la perspectiva y estamos en ese momento (…) Me siento respaldado por la directiva”, advirtió Xabi Alonso en la previa, duelo en el que no podrá contar con Kylian Mbappé desde el inicio por una lesión.

    Otros partidos a las 17:00 horas de Chile: Athletic de Bilbao vs. PSG, Bayer Leverkusen vs. Newcastle United, Benfica vs. Napoli, Borussia Dortmund vs. Bodo/Glimt, Club Brujas vs. Arsenal y Juventus vs. Pafos. A las 14:45, Qarabag recibe a Ajax y Villarreal al FC Copenhague.

    Más sobre:FútbolChampions LeagueInter de MilánLiverpoolReal MadridXabi AlonsoManchester United

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    CMF denuncia a seis aplicaciones de préstamos por presunta usura y advierte que operan libremente en Google Play

    Avanza acuerdo comercial entre Chile e India con visita de subsecretaria Sanhueza a ese país

    Productores chilenos se lanzan contra el IND por cancelación de festival de Limp Bizkit: “Es inaceptable”

    Declaran alerta preventiva en la Región del Maule por tormentas eléctricas

    Los Jaivas anuncian gira local e internacional de “Alturas de Machu Picchu” tras histórico show en el Estadio Nacional

    Tribunal fija para este miércoles la formalización de bombero acusado de iniciar un incendio forestal en La Cruz

    Lo más leído

    1.
    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    2.
    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    3.
    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    4.
    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    5.
    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    ¿Es obligatorio votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Es obligatorio votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    ¿Quiénes deben desempeñarse como vocales de mesa en la segunda vuelta?

    ¿Quiénes deben desempeñarse como vocales de mesa en la segunda vuelta?

    ¿Dónde voto? Revisa tu local para las elecciones de la segunda vuelta presidencial

    ¿Dónde voto? Revisa tu local para las elecciones de la segunda vuelta presidencial

    Declaran alerta preventiva en la Región del Maule por tormentas eléctricas
    Chile

    Declaran alerta preventiva en la Región del Maule por tormentas eléctricas

    ¿Es obligatorio votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales?

    Tribunal fija para este miércoles la formalización de bombero acusado de iniciar un incendio forestal en La Cruz

    CMF denuncia a seis aplicaciones de préstamos por presunta usura y advierte que operan libremente en Google Play
    Negocios

    CMF denuncia a seis aplicaciones de préstamos por presunta usura y advierte que operan libremente en Google Play

    Avanza acuerdo comercial entre Chile e India con visita de subsecretaria Sanhueza a ese país

    Avanza fusión entre Anglo American y Teck: accionistas de ambas mineras aprueban el acuerdo

    Corpogala 2025 de selección: las fotos que dejó la gala de corpóreos chilenos
    Tendencias

    Corpogala 2025 de selección: las fotos que dejó la gala de corpóreos chilenos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Tras el sismo 7.5, Japón alerta que podría ocurrir un megaterremoto: qué se sabe hasta ahora y cómo afectaría a Chile

    En medio de la crisis: un penal en el epílogo permite a Liverpool vencer a Inter en Milán por la Champions League
    El Deportivo

    En medio de la crisis: un penal en el epílogo permite a Liverpool vencer a Inter en Milán por la Champions League

    Repasa la victoria del Liverpool frente al Inter en una nueva jornada de la Champions League

    El Futangue Challenge abre sus inscripciones para su edición 2026

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort
    Finde

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    Productores chilenos se lanzan contra el IND por cancelación de festival de Limp Bizkit: “Es inaceptable”
    Cultura y entretención

    Productores chilenos se lanzan contra el IND por cancelación de festival de Limp Bizkit: “Es inaceptable”

    Los Jaivas anuncian gira local e internacional de “Alturas de Machu Picchu” tras histórico show en el Estadio Nacional

    Princesa Alba estrena “gay”, su nuevo tema inspirado en una historia de amor real

    Chernobyl: cómo un ataque con drones reavivó el riesgo de un incidente nuclear
    Mundo

    Chernobyl: cómo un ataque con drones reavivó el riesgo de un incidente nuclear

    Un juez de EE.UU. autoriza desclasificar archivos sobre el caso de Ghislaine Maxwell, cómplice de Epstein

    Los detalles de la incierta presencia de María Corina Machado en la entrega del Nobel de la Paz

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile