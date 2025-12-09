En medio de la crisis: un penal en el epílogo permite a Liverpool vencer a Inter en Milán por la Champions League

Liverpool tuvo un pequeño desahogo en una temporada complicada. En medio de la crisis, el campeón inglés supo sacar una victoria de 1-0 ante Inter, en Milán. Triunfo que solo se gestó gracias al penal convertido cerca del final por el húngaro Dominik Szoboszlai.

Las fuertes críticas del delantero egipcio Mohamed Salah provocaron un ambiente enrarecido en el equipo británico. Una escuadra del DT Arne Slot no encuentra el rumbo y los cuestionamientos del africano dejaron al descubierto la crisis, aparte de dejar a la estrella al margen de la convocatoria.

Pero los Reds necesitaban este partido ante los lombardos para demostrar una recuperación. Así, adelantaron las líneas frente a una escuadra local que se defendió de manera escalonada en el fondo y solo permitió largos remates para que los británicos intentaran llegar al gol.

Aunque las pelotas detenidas volvieron ser factor para los portuarios. A los 32’, un tiro de esquina terminó en el cabezazo de Ibrahima Konaté en el fondo de la red. Sin embargo, tras largos minutos de revisión, el árbitro alemán Felix Zwayer anuló el gol por mano previa de Virgil van Dijk.

Segundos antes del descanso, los nerazzurri estuvieron cerca de abrir la cuenta, pero el golero Alisson Becker sacó desde la línea el preciso cabezazo del argentino Lautaro Martínez.

En la segunda parte, ambas escuadras arriesgaron muy poco y el partido se volvió chato, con muy pocas aproximaciones de peligro en ambas áreas. A diez del final, Conor Bradley intentó sacudir el letargo, pero el golero interista Yann Sommer salvó el mano a mano.

A los 86’, el zaguero local Alessandro Bastoni tiró de la camiseta a Florian Wirtz, quien cayó aparatosamente en el área. El juez germano revisó las imágenes y cobró el penal, el mismo que el húngaro Dominik Szoboszlai convirtió en gol, a los 88’, para el 1-0.

En Barcelona, el local se repuso de la goleada que le propinó Chelsea, en la fecha anterior. Aunque con muchos problemas, solo un doblete del zaguero Jules Koundé permitió al equipo culé remontar ante Eintracht Frankfurt para vencer por 2-1.

Otros resultados: Bayern de Múnich 3, Sporting de Portugal 1; Kairat Almaty 0, Olympiacos 1; Monaco 1, Galatasaray 0; Atalanta 2, Chelsea 1; PSV Eindhoven 2, Atlético de Madrid 3; Tottenham Hotspur 3, Slavia Praga 0; Union Saint-Gilloise 2, Olympique de Marsella 3.

Madrid contra las cuerdas

El equipo merengue está sumido en una crisis que, incluso, podría terminar en la salida del técnico Xabi Alonso. Solo ganó dos de los últimos siete partidos, entre LaLiga y la Champions League. Mientras que la derrota del domingo ante el modesto Celta de Vigo, en el Santiago Bernabéu por el torneo local, provocó un verdadero cisma.

En ese escenario, el partido frente a Manchester City por la sexta jornada de la Fase de Liga de la competición europea asoma como el punto de inflexión para los hispanos. Tanto que, los propios medios españoles confirman que la directiva de Florentino Pérez dio un ultimátum al entrenador vasco, quien se verá fuera del club si pierde ante los dirigidos de Josep Guardiola.

“Cuando uno es DT del Real Madrid debe estar preparado para estas situaciones con calma y responsabilidad. Estoy con muchas ganas de todo lo que viene. Desde ayer se cierra lo del Celta y hoy está solo el City. En el fútbol se puede girar rápido la perspectiva y estamos en ese momento (…) Me siento respaldado por la directiva”, advirtió Xabi Alonso en la previa, duelo en el que no podrá contar con Kylian Mbappé desde el inicio por una lesión.

Otros partidos a las 17:00 horas de Chile: Athletic de Bilbao vs. PSG, Bayer Leverkusen vs. Newcastle United, Benfica vs. Napoli, Borussia Dortmund vs. Bodo/Glimt, Club Brujas vs. Arsenal y Juventus vs. Pafos. A las 14:45, Qarabag recibe a Ajax y Villarreal al FC Copenhague.