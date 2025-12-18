La UC de Daniel Garnero va con todo: los cruzados firman a Matías Palavecino y Jimmy Martínez como refuerzos para 2026.

Universidad Católica continúa delineando su plantel de cara a la temporada 2026. Este jueves concretó la incorporación de dos refuerzos para el mediocampo. Son Matías Palavecino y Jimmy Martínez. Ambos llegan en condición de jugadores libres y se suman al proyecto que encabeza el técnico Daniel Garnero.

Palavecino, volante argentino de 27 años, cerró su ciclo en Coquimbo Unido tras ser una de las grandes figuras del histórico primer título nacional del elenco aurinegro. El mediocampista se despidió públicamente del club nortino a través de sus redes sociales, donde valoró el vínculo generado durante su etapa en la institución y el logro obtenido. “Hoy me toca cerrar esta hermosa etapa en el club, un lugar donde fui profundamente feliz”, escribió.

En la última temporada, el transandino fue el conductor del juego ofensivo de los dirigidos por Esteban González. Tuvo una campaña sobresaliente, con cuatro goles y nueve asistencias, consolidándose como uno de los jugadores más influyentes del torneo. Su rendimiento lo posicionó rápidamente como una de las piezas más codiciadas del mercado local.

Palavecino firma por tres años con la UC. JORGE LOYOLA/PHOTOSPORT

Al finalizar su contrato, el mediocampista quedó en condición de libre, lo que aceleró las gestiones de los clubes interesados. Colo Colo y Universidad Católica protagonizaron el principal gallito por su fichaje. En el caso del Cacique, su nombre fue solicitado expresamente por el técnico Fernando Ortiz, quien lo consideraba prioritario para reforzar el mediocampo. Sin embargo, fue la UC la que logró cerrar el acuerdo.

En Cruzados avanzaron en las negociaciones y acordaron con el jugador con un contrato por tres temporadas. Palavecino se ajusta al perfil que Daniel Garnero venía solicitando hace meses: un volante creativo, con capacidad de conducción y pase final. Su llegada apunta a cubrir una de las principales carencias del plantel estudiantil.

Por otro lado, Jimmy Martínez, mediocampista chileno, también arriba a San Carlos de Apoquindo como agente libre tras finalizar su contrato con Huachipato. El ex Universidad de Chile tuvo una alta participación durante la temporada, disputando 41 partidos oficiales, en los que anotó tres goles y entregó seis asistencias.

El futbolista de 28 años se suma como una alternativa de experiencia para el mediocampo cruzado, con recorrido en el fútbol nacional y presencia constante en el equipo acerero durante el último año. Su incorporación responde a la necesidad de ampliar las opciones en la zona media, considerando el exigente calendario para la próxima temporada en el cuadro precordillerano.

Con las llegadas de Palavecino y Martínez, Universidad Católica comienza a tomar forma en el mercado de pases. Hace algunos días también aseguraron el fichaje de Bernardo Cerezo, para reforzar la zona defensiva. Además, también han asegurado la continuidad de algunos jugadores claves: Fernando Zampedri, Gary Medel y Branco Ampuero firmaron su renovación mientras se jugaba la recta final de la Liga de Primera.

Más complejo fue el caso de Jhojan Valencia, sin embargo, tras semanas de tratativas el colombiano también extendió su vínculo con la UC.