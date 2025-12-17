“No me olviden, porque volveré”: la sentida despedida de Matías Palavecino para confirmar su salida de Coquimbo Unido.

Matías Palavecino se despide de Coquimbo Unido. El volante argentino, una de las grandes figuras de la Liga de Primera, cerró su ciclo en el club luego de ser pieza clave en el histórico primer título nacional del elenco aurinegro.

“Hoy me toca cerrar esta hermosa etapa en el club, un lugar donde fui profundamente feliz”, escribió el mediocampista en sus redes sociales. En el mensaje, Palavecino destacó el vínculo generado con la institución y subrayó el logro obtenido: “Juntos pudimos hacer realidad ese sueño que esperaron durante tantos años. Siéntanse orgullosos: son el mejor campeón de la historia”.

El futbolista, de 27 años, fue determinante en la campaña consagratoria de Coquimbo Unido, aportando cuatro goles y nueve asistencias. Fue el conductor del juego ofensivo del equipo. Su rendimiento lo posicionó como uno de los jugadores más destacados del torneo y despertó el interés de los principales clubes del país.

Palavecino queda en condición de jugador libre, situación que aceleró los movimientos en el mercado. Universidad Católica y Colo Colo aparecen como los dos principales interesados en quedarse con sus servicios de cara a la temporada 2026.

En el caso del Cacique, el interés responde a una petición expresa del técnico Fernando Ortiz, recientemente ratificado en el cargo. El entrenador argentino considera al mediocampista como prioridad para reforzar el plantel.

En paralelo, Universidad Católica también avanzó en las tratativas. El técnico Daniel Garnero lleva meses solicitando la incorporación de un volante creativo y Palavecino cumple con el perfil buscado por la dirigencia de Cruzados.

Mientras tanto, el mediocampista dejó la puerta abierta a un eventual retorno a Coquimbo Unido: “Esto es un hasta pronto… no me olviden, porque volveré”.