Los mejores de 2025: Coquimbo Unido, Palavecino y Charles Aránguiz se llevan los aplausos y Colo Colo, los reproches

Termina 2025. Un año atípico. Coquimbo Unido tocó el cielo. Los piratas alcanzaron el primer título de su historia en una campaña notable: perdieron apenas un encuentro e igualaron el registro de victorias consecutivas del Ballet Azul. El equipo aurinegro le sacó 17 puntos a Universidad Católica, que abrochó el segundo cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Mientras el resto de las escuadras cargaba con el estrés de las jornadas decisivas, los nortinos llevaban varias semanas celebrando. El premio justo para la ejemplar productividad de la escuadra de Esteban González. El penquista vivió su propio sueño: después de haber sido ayudante de Fernando Díaz, tomó la conducción de la escuadra del puerto y la elevó a su máxima expresión. La irregular campaña de Universidad de Chile y el paupérrimo rendimiento de un Colo Colo que ni siquiera clasificó a un torneo internacional terminaron por redondear un calendario poco convencional.

Un año pirata

Los coquimbanos arrasaron con las felicitaciones en el sondeo realizado por El Deportivo entre reconocidas personalidades históricas del fútbol nacional: fueron elegidos con la unanimidad de los sufragios como el mejor equipo de la temporada. “Hizo un año espectacular”, resume Héctor Pinto respecto del rendimiento colectivo de los porteños que, con 75 puntos, se transformaron en el mejor campeón de torneos largos en la historia del fútbol chileno.

Esteban González, de hecho, es con largueza el mejor técnico del año. Obtuvo una diferencia abrumadora sobre Gustavo Álvarez, quien se quedó con el único voto ‘disidente’, a la elección del estratega aurinegro como el mejor en la crucial función.

Sin embargo, quien se robó los aplausos fue Matías Palavecino. El volante argentino arrasó en las distinciones: fue distinguido como el mejor refuerzo, con el 70 por ciento de los votos. Además, fue ungido como el mejor futbolista extranjero de la competencia, con el respaldo del 80 por ciento de los encuestados.

Lucas Assadi se llevó las distinciones destinadas al talento joven. El volante de Universidad de Chile se impuso como Jugador Revelación (cuatro votos contra tres de Palavecino) y como Mejor Sub 21 (seis preferencias contra una de Sebastián Arancibia, Martín Mundaca y Francisco Marchant). “Es un jugador que uno va al estadio solo para verlo jugar”, grafica Patricio Mardones, en relación al atacante de la U.

Decepción en blanco y negro

Aunque Unión Española y Deportes Iquique, las dos escuadras que perdieron la categoría, después de realizar campañas que estuvieron muy por debajo de las expectativas que se había cifrado a comienzos del torneo, fueron elegidas como los peores equipos del año, a nivel individual Colo Colo paga los costos de un 2025 para el olvido. El Cacique terminó en el octavo puesto de la tabla criolla, sin considerar que en la Copa Libertadores se despidió en la fase de grupos y ni siquiera le alcanzó para obtener un cupo en la Sudamericana. En la Copa Chile, lo eliminó Deportes Limache.

Claudio Aquino se transformó en el emblema de la decepción. El argentino había llegado como el símbolo de un salto de calidad que pretendía poner al Cacique a la altura de los mejores del continente, después de los cuartos de final que había alcanzado en la Libertadores de 2024, en la que River Plate los sacó de carrera. La revisión de su aporte es lapidaria. “¡Cómo vas a contratar a un 10 para que venga a sacar los laterales!“, ejemplifica Jorge Aravena respecto de la particular cualidad del mediocampista, que no eclipsa el escaso aporte que terminó siendo para los albos, sobre todo en función del millonario gasto que representa tenerlo en el plantel: $ 83 millones mensuales.

El exmediocampista de Vélez Sarsfield resultó segundo en otra categoría que refleja desilusión: la de peor refuerzo. El ‘ganador’ es otro albo: Salomón Rodríguez. El uruguayo llegó a Macul como solución ofensiva, pero en 22 encuentros apenas pudo marcar dos goles. Gabriel Mendoza, campeón con Colo Colo de la Libertadores, explica la diferencia: “Con Aquino hubo expectativas, Rodríguez no hizo nada”.

Los otros dos votos también se los llevaron jugadores del Cacique: Emiliano Amor y Sebastián Vegas. Los últimos no seguirán siendo parte del plantel.

Las preferencias

Jorge Aravena

Categoría Voto Mejor equipo Coquimbo Unido Peor equipo Universidad de Chile Jugador revelación Dilan Rojas Jugador decepción Claudio Aquino Mejor refuerzo En blanco Peor refuerzo Claudio Aquino Mejor chileno Charles Aránguiz Mejor extranjero Cecilio Waterman Mejor entrenador Esteban González Mejor Sub 21 Sebastián Arancibia

Héctor Pinto

Categoría Voto Mejor equipo Coquimbo Unido Peor equipo Unión Española Jugador revelación Matías Palavecino Jugador decepción Emiliano Amor Mejor refuerzo Lucas Di Yorio Peor refuerzo Sebastián Vegas Mejor chileno Lucas Assadi Mejor extranjero Matías Palavecino Mejor entrenador Esteban González Mejor Sub 21 Lucas Assadi

Horacio Rivas

Categoría Voto Mejor equipo Coquimbo Unido Peor equipo Colo Colo Jugador revelación Matías Palavecino Jugador decepción En blanco Mejor refuerzo Matías Palavecino Peor refuerzo Claudio Aquino Mejor chileno Joe Abrigo Mejor extranjero Matías Palavecino Mejor entrenador Esteban González Mejor Sub 21 Lucas Assadi

Jorge Contreras

Categoría Voto Mejor equipo Coquimbo Unido Peor equipo Deportes Iquique Jugador revelación Matías Palavecino Jugador decepción Claudio Aquino Mejor refuerzo Matías Palavecino Peor refuerzo Salomón Rodríguez Mejor chileno Charles Aránguiz Mejor extranjero Matías Palavecino Mejor entrenador Esteban González Mejor Sub 21 Lucas Assadi

Roberto Reynero

Categoría Voto Mejor equipo Coquimbo Unido Peor equipo Unión Española Jugador revelación Lucas Assadi Jugador decepción Claudio Aquino Mejor refuerzo En blanco Peor refuerzo Emiliano Amor Mejor chileno Charles Aránguiz Mejor extranjero Matías Palavecino Mejor entrenador Esteban González Mejor Sub 21 Francisco Marchant

Óscar Wirth

Categoría Voto Mejor equipo Coquimbo Unido Peor equipo Colo Colo Jugador revelación Lucas Assadi Jugador decepción Claudio Aquino Mejor refuerzo Matías Palavecino Peor refuerzo Salomón Rodríguez y Claudio Aquino Mejor chileno Charles Aránguiz Mejor extranjero En blanco Mejor entrenador Esteban González Mejor Sub 21 Lucas Assadi

Patricio Mardones

Categoría Voto Mejor equipo Coquimbo Unido Peor equipo Unión Española Jugador revelación Lucas Assadi Jugador decepción En blanco Mejor refuerzo Matías Palavecino Peor refuerzo Claudio Aquino Mejor chileno Charles Aránguiz Mejor extranjero Matías Palavecino Mejor entrenador Gustavo Álvarez Mejor Sub 21 Lucas Assadi

Osvaldo Hurtado

Categoría Voto Mejor equipo Coquimbo Unido Peor equipo Unión Española Jugador revelación Lucas Assadi Jugador decepción Leandro Fernández Mejor refuerzo Matías Palavecino Peor refuerzo En blanco Mejor chileno Lucas Assadi Mejor extranjero Matías Palavecino Mejor entrenador Esteban González Mejor Sub 21 Martín Mundaca

Víctor Hugo Castañeda

Categoría Voto Mejor equipo Coquimbo Unido Peor equipo Deportes Iquique Jugador revelación Benjamín Chandía Jugador decepción Claudio Aquino Mejor refuerzo Matías Palavecino Peor refuerzo Salomón Rodríguez Mejor chileno Charles Aránguiz Mejor extranjero Matías Palavecino Mejor entrenador Esteban González Mejor Sub 21 Lucas Assadi

Gabriel Mendoza

Categoría Más votado Mejor equipo Coquimbo Unido Peor equipo Unión Española Jugador revelación Francisco Salinas Jugador decepción Claudio Aquino Mejor refuerzo Matías Palavecino Peor refuerzo Salomón Rodríguez Mejor chileno Charles Aránguiz Mejor extranjero Matías Palavecino Mejor entrenador Esteban González Mejor Sub 21 En blanco

El balance