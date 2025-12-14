VOTA INFORMADO por $1100
    Los mejores de 2025: Coquimbo Unido, Palavecino y Charles Aránguiz se llevan los aplausos y Colo Colo, los reproches

    La impecable campaña de Coquimbo Unido lo llena de elogios en el sondeo realizado a 10 históricos del fútbol chileno. Charles Aránguiz obtuvo reconocimiento a su jerarquía. Por contrapartida, Claudio Aquino ejemplifica el paupérrimo centenario de Colo Colo.

    Christian González
     
    Los mejores de 2025: Coquimbo Unido, Palavecino y Charles Aránguiz se llevan los aplausos y Colo Colo, los reproches.

    Termina 2025. Un año atípico. Coquimbo Unido tocó el cielo. Los piratas alcanzaron el primer título de su historia en una campaña notable: perdieron apenas un encuentro e igualaron el registro de victorias consecutivas del Ballet Azul. El equipo aurinegro le sacó 17 puntos a Universidad Católica, que abrochó el segundo cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

    Mientras el resto de las escuadras cargaba con el estrés de las jornadas decisivas, los nortinos llevaban varias semanas celebrando. El premio justo para la ejemplar productividad de la escuadra de Esteban González. El penquista vivió su propio sueño: después de haber sido ayudante de Fernando Díaz, tomó la conducción de la escuadra del puerto y la elevó a su máxima expresión. La irregular campaña de Universidad de Chile y el paupérrimo rendimiento de un Colo Colo que ni siquiera clasificó a un torneo internacional terminaron por redondear un calendario poco convencional.

    Un año pirata

    Los coquimbanos arrasaron con las felicitaciones en el sondeo realizado por El Deportivo entre reconocidas personalidades históricas del fútbol nacional: fueron elegidos con la unanimidad de los sufragios como el mejor equipo de la temporada. “Hizo un año espectacular”, resume Héctor Pinto respecto del rendimiento colectivo de los porteños que, con 75 puntos, se transformaron en el mejor campeón de torneos largos en la historia del fútbol chileno.

    Esteban González, de hecho, es con largueza el mejor técnico del año. Obtuvo una diferencia abrumadora sobre Gustavo Álvarez, quien se quedó con el único voto ‘disidente’, a la elección del estratega aurinegro como el mejor en la crucial función.

    Sin embargo, quien se robó los aplausos fue Matías Palavecino. El volante argentino arrasó en las distinciones: fue distinguido como el mejor refuerzo, con el 70 por ciento de los votos. Además, fue ungido como el mejor futbolista extranjero de la competencia, con el respaldo del 80 por ciento de los encuestados.

    Lucas Assadi se llevó las distinciones destinadas al talento joven. El volante de Universidad de Chile se impuso como Jugador Revelación (cuatro votos contra tres de Palavecino) y como Mejor Sub 21 (seis preferencias contra una de Sebastián Arancibia, Martín Mundaca y Francisco Marchant). “Es un jugador que uno va al estadio solo para verlo jugar”, grafica Patricio Mardones, en relación al atacante de la U.

    Decepción en blanco y negro

    Aunque Unión Española y Deportes Iquique, las dos escuadras que perdieron la categoría, después de realizar campañas que estuvieron muy por debajo de las expectativas que se había cifrado a comienzos del torneo, fueron elegidas como los peores equipos del año, a nivel individual Colo Colo paga los costos de un 2025 para el olvido. El Cacique terminó en el octavo puesto de la tabla criolla, sin considerar que en la Copa Libertadores se despidió en la fase de grupos y ni siquiera le alcanzó para obtener un cupo en la Sudamericana. En la Copa Chile, lo eliminó Deportes Limache.

    Claudio Aquino se transformó en el emblema de la decepción. El argentino había llegado como el símbolo de un salto de calidad que pretendía poner al Cacique a la altura de los mejores del continente, después de los cuartos de final que había alcanzado en la Libertadores de 2024, en la que River Plate los sacó de carrera. La revisión de su aporte es lapidaria. “¡Cómo vas a contratar a un 10 para que venga a sacar los laterales!“, ejemplifica Jorge Aravena respecto de la particular cualidad del mediocampista, que no eclipsa el escaso aporte que terminó siendo para los albos, sobre todo en función del millonario gasto que representa tenerlo en el plantel: $ 83 millones mensuales.

    El exmediocampista de Vélez Sarsfield resultó segundo en otra categoría que refleja desilusión: la de peor refuerzo. El ‘ganador’ es otro albo: Salomón Rodríguez. El uruguayo llegó a Macul como solución ofensiva, pero en 22 encuentros apenas pudo marcar dos goles. Gabriel Mendoza, campeón con Colo Colo de la Libertadores, explica la diferencia: “Con Aquino hubo expectativas, Rodríguez no hizo nada”.

    Los otros dos votos también se los llevaron jugadores del Cacique: Emiliano Amor y Sebastián Vegas. Los últimos no seguirán siendo parte del plantel.

    Las preferencias

    Jorge Aravena

    CategoríaVoto
    Mejor equipoCoquimbo Unido
    Peor equipoUniversidad de Chile
    Jugador revelaciónDilan Rojas
    Jugador decepciónClaudio Aquino
    Mejor refuerzoEn blanco
    Peor refuerzoClaudio Aquino
    Mejor chilenoCharles Aránguiz
    Mejor extranjeroCecilio Waterman
    Mejor entrenadorEsteban González
    Mejor Sub 21Sebastián Arancibia

    Héctor Pinto

    CategoríaVoto
    Mejor equipoCoquimbo Unido
    Peor equipoUnión Española
    Jugador revelaciónMatías Palavecino
    Jugador decepciónEmiliano Amor
    Mejor refuerzoLucas Di Yorio
    Peor refuerzoSebastián Vegas
    Mejor chilenoLucas Assadi
    Mejor extranjeroMatías Palavecino
    Mejor entrenadorEsteban González
    Mejor Sub 21Lucas Assadi

    Horacio Rivas

    CategoríaVoto
    Mejor equipoCoquimbo Unido
    Peor equipoColo Colo
    Jugador revelaciónMatías Palavecino
    Jugador decepciónEn blanco
    Mejor refuerzoMatías Palavecino
    Peor refuerzoClaudio Aquino
    Mejor chilenoJoe Abrigo
    Mejor extranjeroMatías Palavecino
    Mejor entrenadorEsteban González
    Mejor Sub 21Lucas Assadi

    Jorge Contreras

    CategoríaVoto
    Mejor equipoCoquimbo Unido
    Peor equipoDeportes Iquique
    Jugador revelaciónMatías Palavecino
    Jugador decepciónClaudio Aquino
    Mejor refuerzoMatías Palavecino
    Peor refuerzoSalomón Rodríguez
    Mejor chilenoCharles Aránguiz
    Mejor extranjeroMatías Palavecino
    Mejor entrenadorEsteban González
    Mejor Sub 21Lucas Assadi

    Roberto Reynero

    CategoríaVoto
    Mejor equipoCoquimbo Unido
    Peor equipoUnión Española
    Jugador revelaciónLucas Assadi
    Jugador decepciónClaudio Aquino
    Mejor refuerzoEn blanco
    Peor refuerzoEmiliano Amor
    Mejor chilenoCharles Aránguiz
    Mejor extranjeroMatías Palavecino
    Mejor entrenadorEsteban González
    Mejor Sub 21Francisco Marchant

    Óscar Wirth

    CategoríaVoto
    Mejor equipoCoquimbo Unido
    Peor equipoColo Colo
    Jugador revelaciónLucas Assadi
    Jugador decepciónClaudio Aquino
    Mejor refuerzoMatías Palavecino
    Peor refuerzoSalomón Rodríguez y Claudio Aquino
    Mejor chilenoCharles Aránguiz
    Mejor extranjeroEn blanco
    Mejor entrenadorEsteban González
    Mejor Sub 21Lucas Assadi

    Patricio Mardones

    CategoríaVoto
    Mejor equipoCoquimbo Unido
    Peor equipoUnión Española
    Jugador revelaciónLucas Assadi
    Jugador decepciónEn blanco
    Mejor refuerzoMatías Palavecino
    Peor refuerzoClaudio Aquino
    Mejor chilenoCharles Aránguiz
    Mejor extranjeroMatías Palavecino
    Mejor entrenadorGustavo Álvarez
    Mejor Sub 21Lucas Assadi

    Osvaldo Hurtado

    CategoríaVoto
    Mejor equipoCoquimbo Unido
    Peor equipoUnión Española
    Jugador revelaciónLucas Assadi
    Jugador decepciónLeandro Fernández
    Mejor refuerzoMatías Palavecino
    Peor refuerzoEn blanco
    Mejor chilenoLucas Assadi
    Mejor extranjeroMatías Palavecino
    Mejor entrenadorEsteban González
    Mejor Sub 21Martín Mundaca

    Víctor Hugo Castañeda

    CategoríaVoto
    Mejor equipoCoquimbo Unido
    Peor equipoDeportes Iquique
    Jugador revelaciónBenjamín Chandía
    Jugador decepciónClaudio Aquino
    Mejor refuerzoMatías Palavecino
    Peor refuerzoSalomón Rodríguez
    Mejor chilenoCharles Aránguiz
    Mejor extranjeroMatías Palavecino
    Mejor entrenadorEsteban González
    Mejor Sub 21Lucas Assadi

    Gabriel Mendoza

    CategoríaMás votado
    Mejor equipoCoquimbo Unido
    Peor equipoUnión Española
    Jugador revelaciónFrancisco Salinas
    Jugador decepciónClaudio Aquino
    Mejor refuerzoMatías Palavecino
    Peor refuerzoSalomón Rodríguez
    Mejor chilenoCharles Aránguiz
    Mejor extranjeroMatías Palavecino
    Mejor entrenadorEsteban González
    Mejor Sub 21En blanco

    El balance

    CategoríaVoto
    Mejor equipoCoquimbo Unido
    Peor equipoUnión Española (5)
    Deportes Iquique (2)
    Colo Colo (2)
    Universidad de Chile (1)
    Jugador revelaciónLucas Assadi (4)
    Matías Palavecino (3)
    Dilan Rojas (1)
    Benjamín Chandía (1)
    Francisco Salinas (1)
    Jugador decepciónClaudio Aquino (6)
    Emiliano Amor (1)
    Leandro Fernández (1)
    Mejor refuerzoMatías Palavecino (7)
    Lucas Di Yorio (1)
    Peor refuerzoSalomón Rodríguez (4)
    Claudio Aquino (4)
    Emiliano Amor (1)
    Sebastián Vegas (1)
    Mejor chilenoCharles Aránguiz (7)
    Lucas Assadi (2)
    Joe Abrigo (1)
    Mejor extranjeroMatías Palavecino (8)
    Cecilio Waterman (1)
    Mejor entrenadorEsteban González (9)
    Gustavo Álvarez (1)
    Mejor Sub 21Lucas Assadi (6)
    Sebastián Arancibia (1)
    Martín Mundaca (1)
    Francisco Marchant (1)

